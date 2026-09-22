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'Aşk ve Taht'ta heyecan dorukta! Alaeddin'in kararı tüm dengeleri değiştirecek!

atv'nin, Bozdağ Film imzalı, iktidar mücadelesinin ortasında Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan yeni dizisi Aşk ve Taht, yarın akşam üçüncü bölümüyle ekrana geliyor.

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Giriş Tarihi: 22.09.2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 11:07
’Aşk ve Taht’ta heyecan dorukta! Alaeddin’in kararı tüm dengeleri değiştirecek!

Destina'nın gizlice okumaya çalıştığı mektup, Alaeddin'in eline geçer. Ancak mektuptan beklenen sır değil, bir aşk itirafı çıkar. Gerçeği öğrenmek isteyen Alaeddin, Destina ile Melike'yi yüzleştirir.

’Aşk ve Taht’ta heyecan dorukta! Alaeddin’in kararı tüm dengeleri değiştirecek!

Bu sırada Destina, yaralı olarak darüşşifaya kaldırılan kardeşi Arakel'le karşı karşıya gelir.

’Aşk ve Taht’ta heyecan dorukta! Alaeddin’in kararı tüm dengeleri değiştirecek!

Arakel'in peşine Celaleddin ve Andreas da düşerken darüşşifada yaşananlar bütün dengeleri değiştirir. Alaeddin ordusuyla Kalonoros'a doğru harekete geçer.

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’Aşk ve Taht’ta heyecan dorukta! Alaeddin’in kararı tüm dengeleri değiştirecek!

Onun vereceği savaş kararı, gerçek kimliğini saklayan Destina'yı babası ile Alaeddin arasında bırakır. Alaaddin'in Kalonoros'tan vereceği savaş kararı Destina'yı nasıl bir seçimle karşı karşıya bırakacaktır?

Aşk ve Taht 3.Bölüm Fragmanı

’Aşk ve Taht’ta heyecan dorukta! Alaeddin’in kararı tüm dengeleri değiştirecek!

Yaklaşan savaş için Türkmen obalarının da harekete geçirilmesine karar verilir. Obaların başında savaşa katılması için Kayı Beyi Ertuğrul Bey'e de davet gönderilecektir. Kayı Beyi Ertuğrul Bey, Alaaddin'in savaş davetine nasıl karşılık verecektir?

’Aşk ve Taht’ta heyecan dorukta! Alaeddin’in kararı tüm dengeleri değiştirecek!

Alaeddin, Kalonoros'taki haini ve Destina'nın kimliğini ortaya çıkarmaya giderek yaklaşır. Kaçması için beklemediği birinden teklif alan Destina'nın önünde iki seçenek vardır: Saraydan kaçmak ya da savaşı durdurmak için gerçek kimliğini açıklamak…

’Aşk ve Taht’ta heyecan dorukta! Alaeddin’in kararı tüm dengeleri değiştirecek!

Destina bu yardım elini tutacak mıdır? Yoksa yaklaşan savaşı durdurmak için gerçek kimliğini açığa çıkarmayı mı göze alacaktır? Destina hangi yolu seçecek?

’Aşk ve Taht’ta heyecan dorukta! Alaeddin’in kararı tüm dengeleri değiştirecek!

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, yarın akşam 20.00'de atv'de!

’Aşk ve Taht’ta heyecan dorukta! Alaeddin’in kararı tüm dengeleri değiştirecek!

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, yarın akşam 20.00'de atv'de!

’Aşk ve Taht’ta heyecan dorukta! Alaeddin’in kararı tüm dengeleri değiştirecek!

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, yarın akşam 20.00'de atv'de!

Haber Girişi Gözde Nur - Editör