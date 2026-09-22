’Aşk ve Taht’ta heyecan dorukta! Alaeddin’in kararı tüm dengeleri değiştirecek!

Alaeddin, Kalonoros'taki haini ve Destina'nın kimliğini ortaya çıkarmaya giderek yaklaşır. Kaçması için beklemediği birinden teklif alan Destina'nın önünde iki seçenek vardır: Saraydan kaçmak ya da savaşı durdurmak için gerçek kimliğini açıklamak…