Aşk ve Taht 3.Bölüm Fragmanı
20 Eylül 2026 12:08
Aşk ve Taht yeni bölümüyle 23 Eylül Çarşamba 20:00'da atv'de...
"Bu sarayda hiçbir gerçek gizli kalmaz; saklayan da sakladığıyla gömülür."
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