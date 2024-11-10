Aşkını böyle paylaştı! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sosyal medyayı salladı

Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile yeni karesini takipçileriyle paylaştı. Çiftin fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Serenay Sarıkaya, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde başlayan 'Georg Baselitz: Son On Yıl' sergisinin açılışına katıldı. Güzel oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Sarıkaya, katıldığı bir sergi etkinliğinde basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Ünlü isim, ilişkisine dair 'Her şey yolunda. Gayet iyi. Teşekkür ederim' demişti. Ünlü isim, yeni sezon hakkında da konuştu. Oyuncu, 'Şu an bir şey yapmıyorum aslında. Şahmaran yeni sezonu yayınlandı, baya mutluyuz. Tatilim devam ediyor diyebilirim. Tekrardan çalışmalarımız olacak ama televizyon dizisi şimdilik olmayacak.' demişti. Sarıkaya, 'Sevenleriniz aslında çok merak ediyor. Evlilik olacak mı, ufukta var mı böyle bir şey?' sorusuna, 'Bunlar için çok erken sorular. Böyle bir düşünce içerisinde değiliz' yanıtını verdi. Serenay Sarıkaya'dan sevgilisi Mert Demir'in fotoğrafına yorum! 'Ayıp ayıp' 'SENİ BEKLİYORUM' Serenay Sarıkaya da Demir'in yayınladığı gönderisine kayıtsız kalamadı. 'Ayıp ayıp aşağıdayım seni bekliyorum... Ama yağmur başladı...' yorumuyla sitem etmişti. SOSYAL MEDYAYI SALLADI Mert Demir'in aşk paylaşımı sosyal medyayı salladı. Kalp emojisiyle yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı tam gaz sürüyor. Ünlü çift ''reklam aşkı' diyenlere inat peş peşe paylaşımlar yaptı. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'den sosyal medyada ilk paylaşım gelmişti. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti uzun süredir aşk haberleriyle magazin gündeminden düşmüyor. Serenay Sarıkaya Instagram hesabında baş harflerinin arasına kalp koyarak 'SS MD' notuyla paylaşım yaptı. Kısa sürede gündem olan pozlara sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşayan Serenay Sarıkaya müzisyen Mert Demir'le yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü isim şimdilerde Mert Demir ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı gelmişti. Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısında vokal yaptığını 'Şarkıda vokal yapan benim evet' sözleriyle doğrulamıştı. Bir süredir aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde İtalya'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, Kuruçeşme'de ilk kez el ele görüntülenmişti. Mert Demir'e, Serenay Sarıkaya'yla 'reklam aşkı' iddiası sorulmuştu. 'Bu soruların sonu gelmiyor!' diyen Demir, 'Konuya son noktayı koymak ister misiniz?' sorusu karşısında da 'Nasıl koyuluyor son nokta? Daha önce konuştuk ama sonu gelmiyor gibi' demişti. Geçen günlerde Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'i dün gerçekleşen Harbiye Açıkhava konserinde izlemişti. Konsere Demir'in fotoğrafının olduğu tişörtle katılan Sarıkaya, o anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Geçen günlerde Mert Demir'in annesi Gülgün Demir, 'Evet daha önce görüştüm Serenay'la. İkisi de birbiriyle çok mutlu' diye konuşmuştu. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Şarkıcı Mert Demir'in annesi açıkladı 'İLİŞKİLERİNİ ONAYLIYORUM' Evlilik sorusu üstüne ise anne Demir, 'Kendileri nasıl isterse öyle olur. Bana bunları sormayın, bunlar ikisinin bileceği şeyler. Şu an gayet iyiler, ilişkilerini onaylıyorum, nasıl istiyorlarsa öyle devam etsinler' dedi. ANNESİ YASAK AŞK SKANDALINA KARIŞMIŞTI Özel hayatıyla konuşulan ünlü oyuncu Sarıkaya'nın annesi yasak aşk skandalına karışmıştı. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile görüntülenmişti. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri… SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN ALİNA BOZ