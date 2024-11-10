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Aşkını böyle paylaştı! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sosyal medyayı salladı

Mert Demir'in son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Bir süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Mert Demir, adeta aşkını haykırdı. Şarkıcı Mert Demir son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Giriş Tarihi: 10.11.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 12:34
Aşkını böyle paylaştı! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sosyal medyayı salladı

Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile yeni karesini takipçileriyle paylaştı. Çiftin fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Aşkını böyle paylaştı! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde başlayan "Georg Baselitz: Son On Yıl" sergisinin açılışına katıldı. Güzel oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Sarıkaya, katıldığı bir sergi etkinliğinde basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Ünlü isim, ilişkisine dair "Her şey yolunda. Gayet iyi. Teşekkür ederim" demişti.

Aşkını böyle paylaştı! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sosyal medyayı salladı

Ünlü isim, yeni sezon hakkında da konuştu. Oyuncu, "Şu an bir şey yapmıyorum aslında. Şahmaran yeni sezonu yayınlandı, baya mutluyuz. Tatilim devam ediyor diyebilirim. Tekrardan çalışmalarımız olacak ama televizyon dizisi şimdilik olmayacak." demişti.

Aşkını böyle paylaştı! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sosyal medyayı salladı

Sarıkaya, "Sevenleriniz aslında çok merak ediyor. Evlilik olacak mı, ufukta var mı böyle bir şey?" sorusuna, "Bunlar için çok erken sorular. Böyle bir düşünce içerisinde değiliz" yanıtını verdi.

Aşkını böyle paylaştı! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sosyal medyayı salladı
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