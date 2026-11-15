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'Avrupa Güzeli' tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege'de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!
'Avrupa Güzeli' tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege'de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!
1982'de Avrupa Güzeli tacını takarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan eski bale sanatçısı, 16 yıl önce aldığı radikal kararla İstanbul'daki ışıltılı yaşantısına son nokta koydu. Ege'nin sakin bir mahallesine yerleşerek doğayla iç içe bambaşka bir sayfa açan tescilli güzelin geçimini sağladığı yeni hayatı ise dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 15.11.2026 08:44
Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 08:49