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'Avrupa Güzeli' tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege'de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

1982'de Avrupa Güzeli tacını takarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan eski bale sanatçısı, 16 yıl önce aldığı radikal kararla İstanbul'daki ışıltılı yaşantısına son nokta koydu. Ege'nin sakin bir mahallesine yerleşerek doğayla iç içe bambaşka bir sayfa açan tescilli güzelin geçimini sağladığı yeni hayatı ise dikkat çekti.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 15.11.2026 08:44 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 08:49
’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

1982'de Avrupa Güzeli ünvanını kazanarak Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen eski balerin Nazlı Deniz Kuruoğlu, sahnelerin parıltılı atmosferini ardında bıraktı.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

2010 senesinde köklü bir değişime giderek İstanbul defterini kapatan ünlü isim, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Caferli Mahallesi'ne taşındı. Yeşillikler arasında taze bir başlangıç yapan Kuruoğlu, vakit kaybetmeden köy hayatının ritmine ayak uydurdu.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

TOPRAKTAN TURİZME UZANAN GİRİŞİMCİLİK HİKAYESİ

Ege'ye adım atar atmaz önceliğini toprağa veren eski Avrupa Güzeli, tarımsal faaliyetlere girişerek kendi mahsullerini yetiştirmeye koyuldu.

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’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

İlerleyen süreçte vizyonunu genişleten Kuruoğlu, yörede hizmete açtığı butik otel ile iş dünyasında da kendinden bahsettirmeyi bildi. Yaşamını tarım ve turizm merkezli yatırımlarıyla sürdüren ünlü isim, arta kalan zamanlarında ise bahçesinden mahsul hasat ediyor ve arkadaşlarıyla tekne gezilerine çıkarak denizin tadını çıkarıyor.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

KADIN ÜRETİCİLERE DESTEK VE AGROEKOLOJİK TARIM

İnşa ettiği bu farklı hayatla yalnızca kendi dünyasını değiştirmekle yetinmeyen Kuruoğlu, ikamet ettiği yöreye de katkı sunmayı sürdürüyor.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

Mahalleye has otantik ve doğal yapıyı muhafaza etmek adına harekete geçen ünlü isim; agroekolojik tarım uygulamalarını geliştirmek ve yöre kadınlarının iş gücüne katılmasını sağlamak hedefiyle pek çok çalışmaya öncülük ediyor.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

Uzun zaman önce kameralara veda eden Kuruoğlu, günümüzde Ege'de örnek gösterilen bir üretici ve kadın girişimci kimliğiyle hayatına devam ediyor.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

İSTANBUL'A SÜNGER ÇEKİP DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM KURAN DİĞER İSİM ÜNLÜ FENOMEN OLMUŞTU!

Sosyal medyanın en sevilen yüzlerinden biri olan, temizlik ve düzen videolarıyla tanınan içerik üreticisi Cem Özkök, hayatında yepyeni bir sayfa açtı. İstanbul'un kalabalıklığından ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyen ünlü fenomen, anlık bir kararla Yalova'da bir köy evine taşındığını duyurdu. Hafta sonu tatili için gittiği şehirde hayatının dönüm noktasını yaşayan Özkök, sadece 3 gün içinde yeni evine yerleşti.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

"HER ŞEY PEŞ PEŞE KOLAYLIKLA OLDU"

Yeni yaşam alanından ilk kareleri paylaşan ünlü içerik üreticisi, bu kararın aslında planlı olmadığını, tamamen bir teslimiyetle gerçekleştiğini belirtti. Sosyal medya hesabından takipçilerine içini döken Cem Özkök, şu ifadeleri kullandı:

"Umarım birilerine bir yerlerde ilham olur 'tefekkür' ile tanışmam... Karar vermem anlık oldu, 3 günde köy evine yerleştim... Hayalim olanın bile anlık bir anda olacağını bilemezdim. Geçen pazar burada tatil amaçlı kahvaltı ediyorken, şu an evimde ettim. Kirada olsa, olduğum her yeri cennet yapmasını bilen biri oldum şükürler olsun. İstanbul'dan bir köy evine taşındım. Kendime daha yaklaştım, tefekkürüm arttıkça kendimi daha dinleme isteğim arttı...Uzun zamandır içimde hep aynı hayal vardı... Ormanın içinde, sessiz, sakin bir köy hayatı…Şehirden uzak, daha yavaş, daha gerçek bir yaşam. Ama ilginç olan şu ki; bu sadece hayalimdi. Hiçbir zaman planım değildi. Ve bir gün "hafta sonu tatili" diye geldiğim Yalova'da, kendimi bir anda ev kiralarken buldum. Hiç hesapta yoktu. Hiç hazırlığım yoktu... Sonra her şey peş peşe kolaylıkla oldu hamdolsun. Yalova olmasının sebebi işe gidip gelmem sadece 50 dk... 3 gün içinde bu eve yerleştim."

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

"KORKULARIMI YENECEĞİM BİR YER"

Takipçilerine her anını anlık olarak aktaracağını belirten Cem Özkök, taşınma kararının arkasındaki asıl içsel sebebi de ilk kez açıkladı. Köy hayatının kendisi için bir tür "şifa ve arınma süreci" olduğunu ifade eden ünlü fenomen, temizlik takıntısına ve korkularına vurgu yaparak şunları yazdı:

"Kim bilir iyileşmem, arınmam için bir nasipti belki. Titizliğimi yenebileceğim, böcek vs korkumu yeneceğim, Allah'a daha yakınlaşacağım, dolu dolu tefekkür edeceğim bir yer..."

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

"TAVUĞUN ALTINDAN YUMURTA ALMANIN ŞÜKRÜ..."

Şehir hayatından sonra köydeki doğal yaşama adapte olmaya çalışan Özkök, doğayla iç içe olmanın getirdiği huzuru ve yaşadığı şaşkınlığı ise şu sözlerle özetledi:

"Tavuğun altından yumurta almanın şükrünü size anlatamam mesela, ya da kuşların zikriyle namaz kılmayı, horoz sesinin sizi uyandırmasını... Keşfettikçe her şeyi paylaşıyor olacağım... Bazı şeyler gerçekten planla değil; teslimiyetle oluyor. Mesela köy camisinde bir yatsı namazında içimden şunu geçirdiğimi hatırlıyorum.."Bir gün benim de bir köyüm olsa"… Çok geçmeden nasip oldu. Elhamdülillah. İstanbul'daki ev duruyor tabi, dönüşümlü hayat şeklinde ilerleyeceğim..."

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

"İSTANBUL ARADA UĞRADIĞIM BİR YER GİBİ"

İstanbul merkezli iş hayatına devam edeceğini ancak artık ana merkezinin bu köy evi olduğunu belirten ünlü isim, gerçek sessizliği bulan insanın şehir gürültüsüne yabancılaştığını söyleyerek sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Tabii ki kolay değil. Şehirde doğup büyümüş biri için alışılması gereken çok şey var. Hala eksiğim çok. İstanbul merkezli bir iş hayatım var. Başta burayı sadece "arada kaçacağım bir yer" sanıyordum. Ama galiba tam tersi olacak… Şimdi burası ana merkezim gibi hissettiriyor. İstanbul ise arada uğradığım bir yer gibi. Çünkü insan bir kez gerçek sessizliği duyunca, şehrin gürültüsü biraz yabancı geliyor. İnsan kendini daha çok duyuyor. Allah herkese kalbinden geçen güzel nasipleri, en hayırlı zamanda ve en güzel şekilde nasip etsin. Her şey kolaylıkla ve hayırla olsun inşallah. Allah'a emanet."

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

İSTANBUL'U TERK EDEN BİR DİĞER ÜNLÜ BÜLENT POLAT

Ünlü oyuncu Bülent Polat, katıldığı bir YouTube programında İstanbul'u geride bırakıp Çanakkale'de şehirden uzak bir köye yerleştiğini anlattı. Elektriğin olmadığı ve telefonun çekmediği bölgede eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Polat, soba başında ısınıp toprağı işleyerek doğal bir yaşam sürüyor. İşte büyükşehri bırakma kararının perde arkası…

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

Ünlü oyuncu Bülent Polat, şöhretli hayatını geride bırakıp Çanakkale'nin sakin köşelerinde, en yakın yerleşim yerine 5 kilometre uzaklıkta elektriksiz ve telefonsuz bir yaşam kurdu. Doğayla iç içe dört mevsimi dolu dolu yaşayan oyuncu, huzurlu hayatı ve ilham veren hikayesiyle hayranlık uyandırdı.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR DÜZEN

6 dönümlük arazide yaşamını sürdüren Bülent Polat, eşi Duygu Şenoğlu ve çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe bir düzen kurdu. Çocuklarıyla odun toplayan ünlü oyuncu, soba başında ısınıp toprağı işleyerek şehir hayatından uzak, sade ve huzurlu bir yaşam sürüyor.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

TABLET YOK, ELEKTRİK YOK

Polat, yaşadığı köyle ilgili duygularını paylaşarak, "Burada kurduğum hayat tam da hayalini kurduğum gibi. Çocuklarımın da bu düzeni sevmesi beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeklerimizi sobanın üzerinde pişiriyoruz. Toprakla iç içeyiz, ekim dikim zamanı geldiğinde hep birlikte çalışıyoruz. Asıl mesele yaşamın kendisi" ifadelerini kullandı.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

Doğayla iç içe keyifli zaman geçiren başarılı oyuncu, çocuklarının tabletten uzaklaşıp toprakla bağ kurmasının hem davranışlarına hem de başarılarına olumlu yansıdığını dile getirdi.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

ÇANAKKALE'YE YERLEŞEN BİR DİĞER İSİM İSE BURAK HAKKI

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

İLKER AYRIK DA KENDİ ÇİFTİLİĞİNİ KURDU

Ünlü sunucu İlker Ayrık, kendine Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe bir hayat kurdu.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

Çiftçiliğe devam ettiğini dile getiren ünlü oyuncu "Doğa ile iç içeyim. Yaklaşık 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz. Her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de var" diye konuştu.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

Doğa ile iç içe yaşayan ünlü oyuncu daha önce "11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" açıklamasını yapmıştı.

’Avrupa Güzeli’ tacını takıp zirveye çıkmıştı... Eski hayatına sünger çekip Ege’de o işe girdi! Yeni hayatı ağızları açık bırakıyor!

RADİKAL TAŞINMA KARARINI ALAN DİĞER İSİM FETTAH CAN OLMUŞTU!

Fettah Can, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahnedeydi. Bayramları çalışarak geçirdiğini belirten Can, konser sonrası ailesinin yanına Bodrum'a döneceğini söyledi.