Tescilli güzel bakın nereye yerleşti! İşte Sevilay Öztürk’ün yeni hayatı...

EŞİNİN İŞLERİ NEDENİYLE BULGARİSTAN'A TAŞINDI

Eşinin çalışmaları sebebiyle Bulgaristan'a yerleştiklerini ifade eden Öztürk, İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşmanın kendisine iyi geldiğini dile getirdi.

Bulgaristan'da oturum izni aldıklarını söyleyen oyuncu, "Eşimin işleri nedeniyle artık Bulgaristan'da yaşıyorum. Türkiye'ye ailemi ve arkadaşlarımı görmek için geliyorum. Daha sakin bir düzenimiz var ve bu hayatı gerçekten özlemişim. Yaklaşık üç yıldır İstanbul'daki evimizle ilgili kentsel dönüşüm süreciyle ilgileniyordum. Sonunda buradaki evi de kapattık" dedi.