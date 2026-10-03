Tescilli güzel bakın nereye yerleşti! İşte Sevilay Öztürk’ün yeni hayatı...

2023 yılında inşaat mühendisi Vehbi Varol ile evlenen 1996 Türkiye Güzeli ve oyuncu Sevilay Öztürk, eşiyle birlikte yeni bir hayat kurduğu Bulgaristan'dan bahsetti.
Eşinin işlerinin yurt dışında devam etmesi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Öztürk, şehirdeki evlerini de kapattıklarını söyledi. Daha sakin bir yaşamın kendisine iyi geldiğini belirten oyuncu, mesleğini ise bırakmadığını ve uygun projeler için Türkiye'ye gelmeye devam edeceğini açıkladı.
EŞİNİN İŞLERİ NEDENİYLE BULGARİSTAN'A TAŞINDI
Eşinin çalışmaları sebebiyle Bulgaristan'a yerleştiklerini ifade eden Öztürk, İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşmanın kendisine iyi geldiğini dile getirdi.
Bulgaristan'da oturum izni aldıklarını söyleyen oyuncu, "Eşimin işleri nedeniyle artık Bulgaristan'da yaşıyorum. Türkiye'ye ailemi ve arkadaşlarımı görmek için geliyorum. Daha sakin bir düzenimiz var ve bu hayatı gerçekten özlemişim. Yaklaşık üç yıldır İstanbul'daki evimizle ilgili kentsel dönüşüm süreciyle ilgileniyordum. Sonunda buradaki evi de kapattık" dedi.
Günlük hayatından da söz eden Öztürk, zamanının büyük bölümünü spor yaparak ve bisiklete binerek geçirdiğini, bunun yanı sıra ev işleriyle ilgilendiğini anlattı. İstanbul'daki hareketli yaşamın ardından daha huzurlu bir düzen kurduğunu belirten oyuncu, yeni hayatından memnun olduğunu söyledi.
"OYUNCULUĞU BIRAKMADIM"
Oyunculuk kariyerine devam ettiğini özellikle vurgulayan Öztürk, evliliğinin mesleki hayatına herhangi bir engel oluşturmadığını belirtti. Daha önce 'Bahar', 'Yasak Elma' ve 'Arka Sokaklar' gibi sevilen dizilerde rol alan oyuncu, "Eşim kariyerime engel değil. Türkiye'den bir iş geldiğinde değerlendiriyorum. Ara sıra proje olduğunda gelip çalışabilirim" sözleriyle oyunculuğa devam edeceğinin mesajını verdi.