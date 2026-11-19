Üzerine de bizi kırmadı; öyle yazıldığı gibi 3 adet de değil, tam 20 adet forma imzaladı. Nereden çıkıyor böyle saçma haberler anlamıyorum. Koskoca Fatih Terim'in böyle bir şeye ihtiyacı olabileceğini nasıl düşünür insanlar. Bu kadar mutlu ve güzel bir anıyı bu şekilde algılamaları çok onur kırıcı" demişti.