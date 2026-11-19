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Baba-kız pozunda şaşırtan detay! Fatih Terim'in üzerindeki hırkanın fiyatı dudak uçuklattı...
Baba-kız pozunda şaşırtan detay! Fatih Terim'in üzerindeki hırkanın fiyatı dudak uçuklattı...
Kızı Merve Terim ile New York'ta bir araya gelerek şehir manzarası eşliğinde objektif karşısına geçen Fatih Terim, tarzıyla dikkat çekti. Baba-kız pozunun yayınlanmasının ardından, deneyimli teknik direktörün hırkasının fiyatı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19.11.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 15:43