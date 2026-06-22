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Babalar Günü'nde Acun Ilıcalı'dan kızlarıyla poz! "Tek eksiğimiz" diyerek o ismi işaret etti...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Babalar Günü'nde kızlarıyla bir araya geldiği anlamlı bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Yanındaki üç kızıyla poz veren Ilıcalı'nın, sosyal medyada büyük ilgi gören fotoğrafına düştüğü "Tek eksiğimiz..." notu dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 09:35
Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bu kez aile odaklı bir paylaşımla gündeme geldi. Özel hayatını ve çocuklarıyla olan bağını her fırsatta dile getiren ünlü isim, dünya genelinde kutlanan bu özel günde geleneği bozmadı.

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

Ilıcalı, Babalar Günü'nde kızlarıyla bir araya gelerek günün anlam ve önemine yakışır bir kareye imza attı. Takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu aile pozunda, Ilıcalı'nın yanında üç kızı yer aldı.

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

Kızlarıyla yan yana verdiği pozu kişisel hesabından paylaşan ünlü isim "Tek eksiğimiz var" yazarak büyük kızı Banu Ilıcalı'yı etiketledi.

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Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

BABALAR GÜNÜ'NDE KİMLER NASIL PAYLAŞIM YAPMIŞ BİR BAKIN!

Gerek müzik kariyeri gerekse özel hayatıyla Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, bu kez en küçük kızının nostaljik sürpriziyle gündeme geldi. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada, Babalar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı son derece samimi ve sevgi dolu bir paylaşımla kutladı.

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

Şimdilerde kocaman bir genç kız olan Elif Ada, bu özel gün için adeta zamanı geriye sardı ve takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Babası İbrahim Tatlıses ile olan henüz küçücük bir bebek olduğu dönemlere ait nostaljik bir videoyu gün yüzüne çıkaran Elif Ada, paylaşımının altına eklediği notla herkesin içini ısıttı.

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

"MEYVESİ OLMASA DA GÖLGESİ YETER"

Babasının kendisine "Altın ufağım" diye hitap ettiği Elif Ada, gönderisinde bir babanın evladı için ne anlama geldiğini şu derin ve anlamlı sözlerle ifade etti:

"Baba çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. İyi ki varsın babam"

Bebeklik halleriyle paylaştı! İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada'dan Babalar Günü paylaşımı: "Baba çınar gibidir..."

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

BERKAY ŞAHİN

Üçüncü kez kız babası olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Berkay Şahin'e, eşi Özlem Ada Şahin'den kalpleri ısıtan bir Babalar Günü jesti geldi.

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

Sosyal medya hesabından kızlarının babalarıyla olan sevgi dolu neşeli karelerini ardı ardına paylaşan Özlem Ada Şahin, eşine olan aşkını ve hayranlığını dile getirdi.

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

"EN GÜZEL YANIN KALBİN..."

Yakında üçüncü bebeklerini kucağına alacak olan ünlü çiftin aile pozları kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Özlem Ada Şahin, eşinin Babalar Günü'nü şu duygusal notla kutladı:

"Senin en güzel yanın kalbin… İnsanlara, çocuklara, sevdiklerine gösterdiğin o merhamet ve iyilik hali hiç değişmedi. Belki de bu yüzden çocuklarımız sana bu kadar hayran, bu kadar bağlı. Sen bunu her gün bize hissettiriyorsun.

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

Şimdi çok yakında üçüncü kez baba olmaya hazırlanırken, biliyorum ki bir çocuk daha senin sevgine, şefkatine ve tertemiz kalbine sahip olduğu için çok şanslı olacak. Seni çok seviyoruz. Babalar Günün kutlu olsun sevgilim"

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

FERDİ TAYFUR'UN MEZARI DOLUP TAŞTI

Türk müziğinin ve sinemasının unutulmaz efsanesi, şarkılarıyla nesilleri büyüten usta sanatçı Ferdi Tayfur, aramızdan ayrılışının ardından da hayranlarının kalbindeki yerini korumaya devam ediyor. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçı, bu Babalar Günü'nde de unutulmadı. Ferdi Tayfur'un mezarı sevenleri ve hayranları tarafından ziyaretçi akınına uğradı.

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

Mezar başında dualar okunurken, usta sanatçının küçük oğlu Taha Tayfur da babasını yalnız bırakmadı. Mezar yerinde kendisini gören hayranlarının fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmeyen Taha Tayfur, mütevazı tavrıyla takdir topladı.

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

Usta sanatçının oğlu Taha Tayfur aynı zamanda 2. Saya kameralarına Babalar Günü'ne özel duygu dolu açıklamalarda bulundu.

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

Muhabirin, "Ferdi Tayfur yaşasaydı yani şu an aramızda olsaydı Babalar Günü'nü nasıl kutlamak isterdin?" sorusu üzerine derin bir iç çeken Taha Tayfur, babasına olan özlemini şu sözlerle dile getirdi:

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

"Muhtemelen ayrı olurduk şu anda. Onu bir görüntülü arardım. Konuşurduk onunla bir. Hemen yanına gidemezdim diye düşünüyorum."

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

"BİZE BIRAKTIĞI EN BÜYÜK NASİHATİ..."

Röportajın devamında muhabirin, "Peki size bıraktığı en büyük nasihati neydi babanızın?" sorusunu yöneltmesi üzerine Taha Tayfur, usta sanatçının kendisine altın değerindeki öğüdünü şu şekilde aktardı:

"En büyük nasihati çok çalışmak. Yani bir iş eğer bir meslek edinmek istiyorsam o meslek edinmek istediğim işi iş için inanılmaz çalışmak."

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

YASEMİN ŞEFKATLİ

2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, geçtiğimiz yıllarda ikiz bebekleri Emir ve Ayel'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

Her paylaşımlarıyla sempati toplayan ünlü çiftten, Babalar Günü'nde de herkesi duygulandıran fotoğraflar geldi. Şefkatli, eşinin çocuklarıyla birlikte geçirdiği samimi anları sosyal medya hesabından peş peşe yayınladı.

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

"EMİR VE AYEL'İN KAHKAHALARININ SEBEBİ SENSİN"

Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses'in tekli bir fotoğrafını paylaşarak altına şu satırları düştü:

"Seni eş olarak çok seviyorum ama çocuklarımızın babası oluşunu izlemek bambaşka bir his... Emir ve Ayel'in gözlerindeki güvenin, kahkahalarının ve mutluluklarının en büyük sebebi sensin. İyi ki onların babasısın. Babalar Günün kutlu olsun. "

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

"BUNDAN DAHA DEĞERLİ BİR MİRAS YOK"

Ünlü isim, eşi İdo'nun ikizleriyle birlikte doğada yürüdüğü siyah beyaz bir diğer kareye ise şu notu ekleyerek herkesin kalbine dokundu: "Bir gün büyüdüklerinde, dönüp arkalarına baktıklarında en çok senin sevgini hatırlayacaklar. Bundan daha değerli bir miras yok."

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

Şefkatli aynı zamanda kayınpederi İbrahim Tatlıses'in de Babalar Günü'nü kutladı. Yasemin Şefkatli, dede-torunun yan yana olduğu bir fotoğrafı ekleyerek, "Babalar Gününüz kutlu olsun, iyi ki varsınız" notunu düştü.

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

CEYHUN FERSOY

2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Begüm Öner ile nikah masasına oturan ve magazin dünyasının en parmakla gösterilen neşeli çiftlerinden biri olan Ceyhun Fersoy, mutlu evliliğini gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi yaşamaya devam ediyor.

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

Sosyal medyada sık sık eğlenceli videolarıyla adlarından söz ettiren ikili, bu kez kızları Karya ile olan Babalar Günü neşesiyle gündeme geldi.

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

KIZI KARYA İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ!

Ceyhun Fersoy, kızı Karya'ya unutulmaz bir Babalar Günü jesti yaptı. Kızı Karya'nın gözlerinin içine bakarak şarkı söyleyen ünlü oyuncu, izleyenlerin yüzünde sıcak bir tebessüm bıraktı.

Babalar Günü'nün en tatlı karesi onlardan geldi! Ceyhun Fersoy kızı Karya için bakın ne yaptı...

Babalar Günü’nde Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla poz! Tek eksiğimiz diyerek o ismi işaret etti...

Videoda Karya'nın yüzü görünmese de ünlü oyuncunun şarkı söylerken etrafa saçtığı o baba neşesi ve samimi halleri takipçilerinden tam not aldı.