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Babalar Günü'nde Acun Ilıcalı'dan kızlarıyla poz! "Tek eksiğimiz" diyerek o ismi işaret etti...
Babalar Günü'nde Acun Ilıcalı'dan kızlarıyla poz! "Tek eksiğimiz" diyerek o ismi işaret etti...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Babalar Günü'nde kızlarıyla bir araya geldiği anlamlı bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Yanındaki üç kızıyla poz veren Ilıcalı'nın, sosyal medyada büyük ilgi gören fotoğrafına düştüğü "Tek eksiğimiz..." notu dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 22.06.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 09:35