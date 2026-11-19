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‘Babasının kızı’ dedirtti! Begüm Öner kızı ve eşinin dans videosunu paylaştı: “Çocuğu da kendine benzetti”

Ekranların sevilen oyuncularından Begüm Öner, eşi Ceyhun Fersoy ve kızları Karya ile yaşadığı mutlu aile hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Sosyal medyada bu kez eşinin ve minik kızının dans görüntülerini paylaşan ünlü oyuncu eğlenceli videosuyla tebessüm ettirdi.

Giriş Tarihi: 19.11.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 09:42