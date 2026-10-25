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Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybeden babası Mevlan Düzyatan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

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İHA
Giriş Tarihi: 25.10.2026 19:02 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 19:09
Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

Ekranların sevilen yüzü, başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, baba acısıyla yıkıldı. "Diriliş Ertuğrul" dizisindeki unutulmaz performansıyla milyonların gönlünde taht kuran ve sayısız projede başarıyla rol alan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan vefat etmişti.

Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

Oyuncu, bu derin acıyı sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla sevenlerine ve kamuoyuna duyurmuştu.

Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden babası Mevlan Düzyatan'ın fotoğrafını paylaşan Engin Altan Düzyatan, yaşadığı büyük acıyı şu sözlerle ifade etti: "Sevgili Babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.".

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Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncunun bu acı paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve magazin basınının da gündemine oturmuştu. Sevenleri ve sanat dünyasından pek çok isim, Düzyatan ailesine başsağlığı dileklerinde bulunmuştu.

Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle dün hayatını kaybetmişti, ünlü oyuncunun babası için bugün tören düzenlendi.

Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden, evli ve 3 çocuk babası olan Mevlan Düzyatan, bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

Düzyatan için Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncuyu birçok ünlü isim de yalnız bırakmadı.

Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

Törene, Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar, ağabeyi Alpay Selim Düzyatan, ablası Özlem Düzyatan, annesi Gülşen Düzyatan ile oyuncular Selim Bayraktar, Rıza Kocaoğlu ve Burak Altay, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile siyaset ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

Mevlan Düzyatan, kılınan cenaze namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

İşte cenazede herkesi hüzne boğan o anlar!

Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

İşte cenazede herkesi hüzne boğan o anlar!

Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

İşte cenazede herkesi hüzne boğan o anlar!

Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

İşte cenazede herkesi hüzne boğan o anlar!

Babaya en acı veda! Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı

İşte cenazede herkesi hüzne boğan o anlar!

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