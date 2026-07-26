Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil'in Bodrum pozlarına "Shop'u azalt" yorumları yağdı...

Ancak ünlü oyuncu, bu kez oyunculuğu ya da evliliğiyle değil, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla magazin gündemine geldi. Yaz sezonunu geçirmek üzere eşi Burak Sağyaşar ve yakın dostlarıyla Bodrum Gündoğan'a giden Şendil, tatilden yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda ise bir detay sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.