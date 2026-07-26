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Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil'in Bodrum pozlarına "Shop'u azalt" yorumları yağdı...
Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil'in Bodrum pozlarına "Shop'u azalt" yorumları yağdı...
Bodrum'da tatil yapan Hatice Şendil, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Güzel oyuncunun tatil karelerindeki çekim açısı ve perspektif, bacak boyunu olduğundan çok daha uzun gösterince takipçilerinden esprili yorumlar gecikmedi.
Giriş Tarihi: 26.07.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 10:01