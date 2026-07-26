Trend Galeri Trend Magazin Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil'in Bodrum pozlarına "Shop'u azalt" yorumları yağdı...

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil'in Bodrum pozlarına "Shop'u azalt" yorumları yağdı...

Bodrum'da tatil yapan Hatice Şendil, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Güzel oyuncunun tatil karelerindeki çekim açısı ve perspektif, bacak boyunu olduğundan çok daha uzun gösterince takipçilerinden esprili yorumlar gecikmedi.

Giriş Tarihi: 26.07.2026 09:53 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 10:01
Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

2015 yılında yapımcı Burak Sağyaşar ile evlenen ve bir çocuk annesi olan Şendil, özel hayatında da sade ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

Ancak ünlü oyuncu, bu kez oyunculuğu ya da evliliğiyle değil, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla magazin gündemine geldi. Yaz sezonunu geçirmek üzere eşi Burak Sağyaşar ve yakın dostlarıyla Bodrum Gündoğan'a giden Şendil, tatilden yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda ise bir detay sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

Karelerdeki çekim açısı ve perspektif nedeniyle bacak boyu olduğundan çok daha uzun görünen Hatice Şendil, takipçilerinin radarına takıldı. Kamera açısının oluşturduğu bu görsel etki kısa sürede sosyal medyada esprili yorumları beraberinde getirdi. Ünlü oyuncunun paylaşımının altına gelen "Shop'u azalt" ve "Maşallah boyu üç metre" gibi eğlenceli yorumlar dikkat çekti.

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Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda evinde piyano çaldığı anları takipçileriyle paylaşmış ve kısa sürede büyük beğeni toplamıştı.

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

Dakikalar içinde binlerce etkileşim alan video, Şendil'in yalnızca oyunculuğuyla değil, sanata olan ilgisi ve yeteneğiyle de takdir edilmesine neden olmuştu.

Hatice Şendil piyanonun başına geçti! O anları sosyal medyada paylaştı | Video

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

2014 yılında "Dila Hanım" dizisindeki performansıyla Drama Dizisi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA PİYANO ÇALDIĞI ANLARLA GÜNDEM OLAN BİR DİĞER İSİM DE YASEMİN KAY ALLEN'DI!

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, hem yeteneği hem de doğal güzelliğiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

Televizyon dizileri ve sinema projelerindeki başarılı performanslarıyla beğeni toplayan Allen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da takipçileriyle samimi bir bağ kuruyor.

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

Özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alan oyuncu, sınır tanımayan yeteneğiyle adından söz ettirmişti.

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

20 PARMAĞINDA 20 MARİFET!

Güzel oyuncu ellerini ve ayaklarını kullanarak piyano çaldığı anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

Yeteneği ile kısa sürede gündem olan Yasemin Kay Allen takipçilerinden birçok övgü dolu yorumlar almıştı.

Yasemin Kay Allen ayağıyla piyano çaldı! Yeteneği ile adeta şov yaptı | Video

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

Öte yandan ünlü oyuncu geçen günlerde de kalpleri ısıtan bir paylaşımla gündeme gelmişti.

Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "İçimdeki bir şeyi iyileştirdi" notunu düşen Allen, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştı.

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

Güzel oyuncu bebeklilik haliyle kucaklaştığı fotoğrafı yayınlamıştı.

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

Allen paylaşımına ise şu notu düştü: "Hayır, çocuğum yok. Yetişkin halimin küçük bebek halini tuttuğu bu görsel, içimdeki bir şeyi bir nebze iyileştirdi. Çok tatlı, teşekkürler. Büyük ben, bebekliğini kucaklarsa… Bence bu, terapide de kullanılmalı. Çok tatlı."

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

Güzel oyuncu yayınladığı kareyle sevenlerinden birçok beğeni ve yorum almıştı.

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?
Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da doğdu. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti.

Bacak boyu dillere düştü! Hatice Şendil’in Bodrum pozlarına Shop’u azalt yorumları yağdı...

Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör