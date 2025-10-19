Yasemin Kay Allen ayağıyla piyano çaldı! Yeteneği ile adeta şov yaptı | Video
19.10.2025 | 14:47
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle hayranlarını şaşkına çevirdi. Güzelliğiyle olduğu kadar yetenekleriyle de adından söz ettiren Allen, elleri ve ayaklarını kullanarak piyano çaldı. Kısa sürede binlerce beğeni alan video, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar ünlü oyuncunun bu performansına övgü dolu yorumlar yağdırdı.
