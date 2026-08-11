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Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya’dan kalpleri eriten anlar! "Anne nerede?" deyince...

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti, kızları Karya ile çekilen sevimli videolarıyla takipçilerini gülümsetti. Ceyhun Fersoy'un, eşinin hamilelik fotoğraflarını kızına göstererek "Anne nerede?" diye sorması üzerine minik Karya'nın verdiği tepki iç ısıttı.

Giriş Tarihi: 11.08.2026 09:53 Güncelleme Tarihi: 11.08.2026 10:01
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya’dan kalpleri eriten anlar! Anne nerede? deyince...

Ünlü oyuncu Begüm Öner ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyhun Fersoy, 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya’dan kalpleri eriten anlar! Anne nerede? deyince...

ANNE OLACAĞINI AÇIKLAMIŞTI!

Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video ile anne-baba olacaklarını duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında bu müjdeli gelişmeyi paylaşarak sevenlerine sürpriz yapmıştı.

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya’dan kalpleri eriten anlar! Anne nerede? deyince...

KIZI DOĞDU!

Güzel oyuncu sosyal medya hesabında müjdeyi vererek kızının doğduğunu takipçilerine duyurmuştu. Öner, eşi Ceyhun Fersoy ile birlikte kızlarına 'Karya' adını verdiklerini söyleyerek, mutluluğunu "Hayatımızın en güzel merhabası" sözleriyle paylaşmıştı.

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Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya’dan kalpleri eriten anlar! Anne nerede? deyince...

Şimdilerde kızları Karya ile anne-baba olmanın tadını çıkaran ünlü çift, ev hallerini ve kızlarının büyüme sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Begüm Öner'in son olarak paylaştığı iç ısıtan video ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ceyhun Fersoy, kızına eşinin karnı burnunda hamilelik pozlarını gösterdi. Fersoy'un "Anne nerede?" sorusu üzerine minik Karya'nın fotoğrafta annesinin karnını işaret etmesi izleyenleri güldürdü. Öner'in videoya aldığı bu sevimli anlar kısa sürede büyük beğeni topladı.

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un minik kızı Karya'dan kalpleri eriten anlar! "Anne nerede?" deyince... | Video

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya’dan kalpleri eriten anlar! Anne nerede? deyince...

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