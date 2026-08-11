Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya’dan kalpleri eriten anlar! "Anne nerede?" deyince...

Şimdilerde kızları Karya ile anne-baba olmanın tadını çıkaran ünlü çift, ev hallerini ve kızlarının büyüme sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Begüm Öner'in son olarak paylaştığı iç ısıtan video ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ceyhun Fersoy, kızına eşinin karnı burnunda hamilelik pozlarını gösterdi. Fersoy'un "Anne nerede?" sorusu üzerine minik Karya'nın fotoğrafta annesinin karnını işaret etmesi izleyenleri güldürdü. Öner'in videoya aldığı bu sevimli anlar kısa sürede büyük beğeni topladı.

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un minik kızı Karya'dan kalpleri eriten anlar! "Anne nerede?" deyince... | Video