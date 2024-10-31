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Bengü ve eşi Selim Selimoğlu 6 yıllık evliliğini sonlandırdı! İşte Bengü’den ilk açıklama: Fikir ayrılıkları…

Ünlü şarkıcı Bengü, uzun süredir birlikte olduğu iş adamı Selim Selimoğlu'yla 2018 yılında dünyaevine girdi. Bengü ve Selim Selimoğlu'nun bu evliliğinden iki de çocuğu bulunuyor. Bir süredir evliliklerinde sorunlar olduğu ileri sürülen Bengü ve Selim Selimoğlu cephesinden bugün üzen haber geldi. Ünlü çift, bugün boşandı. Mahkemeye girerken görüntülenen Bengü ve Selim Selimoğlu, açıklama yapmaktan kaçındı. Bengü, mahkeme sonrası bugün sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. İşte O açıklamanın detayları!

Giriş Tarihi: 31.10.2024 19:20 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 19:37
Bengü ve eşi Selim Selimoğlu 6 yıllık evliliğini sonlandırdı! İşte Bengü’den ilk açıklama: Fikir ayrılıkları…

Ünlü şarkıcı Bengü, Selim Selimoğlu'yla 2018 yılında evlendi. Ünlü çiftin, bu evliliğinden 2019 yılında kızları Zeynep, 2021 yılında ise oğulları Selim dünyaya geldi.

Bengü ve eşi Selim Selimoğlu 6 yıllık evliliğini sonlandırdı! İşte Bengü’den ilk açıklama: Fikir ayrılıkları…

ÜNLÜ ÇİFTTEN ÜZEN HABER!

Bir süredir evliliklerinde sorun olduğu iddia edilen çiftten bugün üzen haber geldi.

Bengü ve eşi Selim Selimoğlu 6 yıllık evliliğini sonlandırdı! İşte Bengü'den ilk açıklama: Fikir ayrılıkları…

Bengü ve eşi Selim Selimoğlu 6 yıllık evliliğini sonlandırdı! İşte Bengü’den ilk açıklama: Fikir ayrılıkları…

BUGÜN RESMİ OLARAK BOŞANDILAR!

Herkesten gizli boşanma davası açan çift, bugün resmi olarak boşandı.

Bengü ve eşi Selim Selimoğlu 6 yıllık evliliğini sonlandırdı! İşte Bengü’den ilk açıklama: Fikir ayrılıkları…

BENGÜ SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPTI

Mahkemeye girerken açıklama yapmaktan çekinen çiftten Bengü, mahkeme çıkışı sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Bengü ve eşi Selim Selimoğlu 6 yıllık evliliğini sonlandırdı! İşte Bengü’den ilk açıklama: Fikir ayrılıkları…

"BİR SÜREDİR FİKİR AYRILIKLARI…"

Bengü açıklamasında fikir ayrılıkları yaşadıklarını dile getirerek, "Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık. İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını; çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz. Konuyla ilgili aile mahremiyetimiz ve çocuklarımıza dair göstereceğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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