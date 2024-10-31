Bengü ve eşi Selim Selimoğlu 6 yıllık evliliğini sonlandırdı! İşte Bengü’den ilk açıklama: Fikir ayrılıkları…

"BİR SÜREDİR FİKİR AYRILIKLARI…"

Bengü açıklamasında fikir ayrılıkları yaşadıklarını dile getirerek, "Bir süredir yaşadığımız fikir ayrılıklarını karşılıklı konuşarak çözemeyeceğimizi anladığımız için evliliğimizi bitirme kararı aldık ve anlaşmalı olarak boşandık. İkimize de hayatlarımızın en önemli varlıklarını; çocuklarımızı kazandıran bu evlilikten sonra da onların anne ve babası olarak aynı sevgi ve özveriyle hayatlarımıza devam edeceğiz. Konuyla ilgili aile mahremiyetimiz ve çocuklarımıza dair göstereceğiniz hassasiyetten dolayı şimdiden herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.