Bengü ve eşi Selim Selimoğlu 6 yıllık evliliğini sonlandırdı! İşte Bengü’den ilk açıklama: Fikir ayrılıkları…
Ünlü şarkıcı Bengü, uzun süredir birlikte olduğu iş adamı Selim Selimoğlu’yla 2018 yılında dünyaevine girdi. Bengü ve Selim Selimoğlu’nun bu evliliğinden iki de çocuğu bulunuyor. Bir süredir evliliklerinde sorunlar olduğu ileri sürülen Bengü ve Selim Selimoğlu cephesinden bugün üzen haber geldi. Ünlü çift, bugün boşandı. Mahkemeye girerken görüntülenen Bengü ve Selim Selimoğlu, açıklama yapmaktan kaçındı. Bengü, mahkeme sonrası bugün sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. İşte O açıklamanın detayları!
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