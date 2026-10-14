Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

2016 yılında nikah masasına oturan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, 2017 yılında ilk kızları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde kızları Mihre'yi kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olma heyecanı yaşamıştı. Ünlü çift, ailelerine katılan minik bebekleri Mihre ile ilk kez objektif karşısına geçerek poz vermişti. Oyuncu Bülent Polat'ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı Özlem Ada Şahin, eşi Berkay ve yeni doğan kızı Mihre ile hastane odasında çekilen ilk aile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu. 'EVİMİZ ARTIK ÜÇ AYRI MUCİZE DEMEK' Bebeğini kucağına aldığı anın mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Şahin, karesine şu duygusal notu düşmüştü: 'Hoş geldin Mihre... Kalbimizin üçe bölünüp yine nasıl daha da büyüdüğünü bugün bir kez daha anladık. Arya'mız, Zeynep'imiz ve şimdi Mihre'miz... Evimiz artık üç ayrı kahkaha, üç ayrı sarılma, üç ayrı mucize demek.' Üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Özlem Ada Şahin ve Berkay Şahin, kızlarının eğitimi için Dubai'ye taşınma kararı aldı. 'YENİ BÖLÜM' Ailece çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Özlem Ada Şahin, gönderisine 'Yeni bölüm' notunu ekledi. Çocuklarının eğitim hayatına Dubai'de devam etmeyi planlayan çiftin, okul tercihlerini netleştirdi ve kayıt süreci onaylandı. 2027 yılına yönelik planları kapsamında Berkay ve Özlem Ada Şahin'in zamanlarının büyük bölümünü Dubai'de geçirmesi, gerekli durumlarda ise Türkiye ile Dubai arasında seyahat etmesi bekleniyor. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları... BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA EDA EROL'UN OĞLU BARAN SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞLU MYLAN GUPSE ÖZAY İLE BARIŞ ARDUÇ'UN KIZI JAN ASYA ACUN ILICALI'NIN KIZLARI KIVANÇ TATLITUĞ'UN OĞLU KURT EFE HÜLYA AVŞAR'IN KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU PINAR ALTUĞ İLE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI SU KENAN İMİRZALIOĞLU İLE SİNEM KOBAL'IN KIZLARI LALİN VE LEYLA DEMET ŞENER İLE İBRAHİM KUTLUAY'IN ÇOCUKLARI ÖMER VE İREM YASEMİN ŞEFKATLİ İLE İDO TATLISES'İN İKİZLERİ TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN İKİZ KIZLARI TOPRAK VE MAYA PELİN AKİL VE ANIL ALTAN'IN KIZLARI ALİN VE LİNA ASLI ENVER'İN KIZI ELAY EBRU ŞALLI'NIN OĞLU BEREN TAN EMİNE ÜN'ÜN KIZI DURU ÜN EMRAH'IN ÇOCUKLARI ELYESA VE ELEYSA TAMER KARADAĞLI'NIN KIZI ZEYNO KARADAĞLI SİBEL CAN'IN KIZI MELİSA URAL VAHİDE PERÇİN VE ALTAN GÖRDÜM'ÜN KIZI ALİZE GÖRDÜM VAHİDE PERÇİN VE ALTAN GÖRDÜM'ÜN KIZI ALİZE GÖRDÜM BENNU YILDIRIMLAR İLE BÜLENT EMİN YARAR'IN KIZI ADA ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA HALUK BİLGİNER İLE AŞKIN NUR YENGİ'NİN KIZI NAZLI FAHRİYE EVCEN İLE BURAK ÖZÇİVİT'İN OĞULLARI KARAN VE KEREM ALİŞAN İLE EŞİ BUSE VAROL'UN ÇOCUKLARI ELİZ VE BURAK ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI KUZEY VE UZAY ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN ENGİN SUAT SUNGUR İLE EŞİ AHU SUNGUR ÇİFTİNİN OĞLU EGE YÜCEL SUNGUR BERDAN MARDİNİ'NİN ÇOCUKLARI MİRAN VE EZMİRA COŞKUN SABAH'IN KIZLARI ROZA VE HELEN SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ NEFİSE KARATAY'IN KIZI MAYA NUR FETTAHOĞLU'NUN KIZI ELİSA YILDIZ KENTER'İN KIZI LEYLA KENTER