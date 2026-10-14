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Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin, üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesiyle hayatlarında yeni bir sayfa açtı. Ünlü çift, çocuklarının eğitimi için yurt dışında yaşamaya karar verdi.

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PINAR EFE
Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:26 Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 10:47
Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

2016 yılında nikah masasına oturan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, 2017 yılında ilk kızları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde kızları Mihre'yi kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olma heyecanı yaşamıştı.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

Ünlü çift, ailelerine katılan minik bebekleri Mihre ile ilk kez objektif karşısına geçerek poz vermişti.

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Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

Özlem Ada Şahin, eşi Berkay ve yeni doğan kızı Mihre ile hastane odasında çekilen ilk aile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

"EVİMİZ ARTIK ÜÇ AYRI MUCİZE DEMEK"

Bebeğini kucağına aldığı anın mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Şahin, karesine şu duygusal notu düşmüştü:

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

"Hoş geldin Mihre... Kalbimizin üçe bölünüp yine nasıl daha da büyüdüğünü bugün bir kez daha anladık. Arya'mız, Zeynep'imiz ve şimdi Mihre'miz... Evimiz artık üç ayrı kahkaha, üç ayrı sarılma, üç ayrı mucize demek."

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

Üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Özlem Ada Şahin ve Berkay Şahin, kızlarının eğitimi için Dubai'ye taşınma kararı aldı.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

"YENİ BÖLÜM"

Ailece çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Özlem Ada Şahin, gönderisine "Yeni bölüm" notunu ekledi.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

Çocuklarının eğitim hayatına Dubai'de devam etmeyi planlayan çiftin, okul tercihlerini netleştirdi ve kayıt süreci onaylandı.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

2027 yılına yönelik planları kapsamında Berkay ve Özlem Ada Şahin'in zamanlarının büyük bölümünü Dubai'de geçirmesi, gerekli durumlarda ise Türkiye ile Dubai arasında seyahat etmesi bekleniyor.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinden radikal karar! Bakın nereye yerleşiyorlar!

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM