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Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

Bir dönemin sevilen dizisi Avrupa Yakası'nda canlandırdığı "Şehsuvar" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Bülent Polat, alışılmışın dışında yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Şehir hayatını geride bırakarak Çanakkale'de sakin bir köye yerleşen Polat, eşi ve iki çocuğuyla birlikte 6 dönümlük arazide doğayla iç içe bir hayat sürdürüyor. Elektriğin olmadığı, cep telefonlarının çekmediği köyde toprağı işleyip kendi ürünlerini yetiştiren ünlü oyuncu, kışın ise sobayla ısınıyor. Polat'ın ailesiyle birlikte tercih ettiği bu sade yaşam, görenlerin ilgisini çekiyor.

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Giriş Tarihi: 14.10.2026 09:26
Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

ELEKTRİKSİZ KÖYDE YENİ HAYAT

Oyuncu Bülent Polat, İstanbul'u geride bırakarak Çanakkale'de doğayla iç içe bir köyde yaşam kurdu. Eşi ve çocuklarıyla birlikte elektriğin bulunmadığı, cep telefonlarının çekmediği bölgede hayatını sürdüren Polat, toprağı işleyip sobayla ısındıkları sade yaşamı tercih etme nedenlerini de ilk kez anlattı.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

Başarılı oyuncu Bülent Polat, şehir yaşamını geride bırakarak Çanakkale'de gözlerden uzak bir köyde yeni bir düzen kurdu. En yakın yerleşim yerine kilometrelerce mesafedeki bölgede, elektriğin ve telefon sinyalinin olmadığı bir yaşamı tercih eden Polat, ailesiyle birlikte doğayla iç içe, sade ve huzurlu bir hayat sürerek dikkat çekiyor.

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Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR DÜZEN

Bülent Polat, 6 dönümlük arazide eşi Duygu Şenoğlu ve çocuklarıyla birlikte doğayla uyumlu bir yaşamı benimsedi. Ailesiyle odun toplayıp bahçe işleriyle ilgilenen oyuncu, sobayla ısındığı, toprağı ekip biçtiği bu sakin hayatıyla şehir yaşamının temposunu geride bıraktı.

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Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

"TELEFON ÇEKMİYOR, TABLET YOK, ELEKTRİK YOK"

Polat, yaşadığı köyle ilgili duygularını paylaşarak, "Burada kurduğum hayat tam da hayalini kurduğum gibi. Çocuklarımın da bu düzeni sevmesi beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeklerimizi sobanın üzerinde pişiriyoruz. Toprakla iç içeyiz, ekim dikim zamanı geldiğinde hep birlikte çalışıyoruz. Asıl mesele yaşamın kendisi" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

Doğayla iç içe keyifli zaman geçiren başarılı oyuncu, çocuklarının tabletten uzaklaşıp toprakla bağ kurmasının hem davranışlarına hem de başarılarına olumlu yansıdığını dile getirdi.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

ÇANAKKALE'YE YERLEŞEN BİR DİĞER İSİM İSE BURAK HAKKI

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

İLKER AYRIK DA KENDİ ÇİFTİLİĞİNİ KURDU

Ünlü sunucu İlker Ayrık, kendine Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe bir hayat kurdu.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

Çiftçiliğe devam ettiğini dile getiren ünlü oyuncu "Doğa ile iç içeyim. Yaklaşık 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz. Her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de var" diye konuştu.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

Doğa ile iç içe yaşayan ünlü oyuncu daha önce "11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" açıklamasını yapmıştı.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

RADİKAL TAŞINMA KARARINI ALAN DİĞER İSİM FETTAH CAN OLMUŞTU!

Fettah Can, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahnedeydi. Bayramları çalışarak geçirdiğini belirten Can, konser sonrası ailesinin yanına Bodrum'a döneceğini söyledi.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadığını ifade eden şarkıcı, "Hayat Bodrum'da daha yavaş akıyor. Daha istediğimiz gibi. Ailece Bodrum'da çok mutluyuz" dedi.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

Tarımla ilgilenmediklerini belirten Can, "Tarımla alakalı bir şey yapmıyoruz ama müzik çalışmaları yapıyoruz. Çocukları sabah okula gönderiyoruz, bize çok geniş zaman kalıyor. Biz de proje üretiyoruz" diye konuştu.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

İSTANBUL'UN GÜRÜLTÜSÜNDEN KAÇAN DİĞER İSİM ATİLLA SARAL OLMUŞTU!

İstanbul'un kaosunu terk eden efsane jön şimdi nerede ve nasıl bir hayat sürüyor? İşte Atilla Saral'ın ilham veren o kaçış öyküsü...

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

Şehir Hayatından Doğanın Kalbine

İstanbul'un yorucu temposundan, bitmek bilmeyen set saatlerinden ve gösterişli magazin dünyasından tamamen uzaklaşmak isteyen Saral, radikal bir kararla tası tarağı topladı.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

İstanbul'daki hayatından kaçan ünlü oyuncu, önce mütevazı bir konteyner ile bambaşka bir hayata adım attı.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

Bir süre özgürlüğün tadını buradaki evinde çıkardıktan sonra ise aradığı kalıcı huzuru oksijen deposu Çanakkale'de buldu.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

KAZ DAĞLARI'NIN ETEKLERİNDE KENDİ CENNETİNİ KURDU

Assos ile Kaz Dağları'nın buluştuğu o eşsiz coğrafyaya yerleşen 1963 doğumlu Saral, artık gösterişten tamamen uzak, doğanın tam kalbinde yaşıyor.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

Kendi elleriyle kurduğu evinde, kameralardan uzak sade bir düzen kurdu. Üstelik bu sadece şeklen bir köy hayatı da değil; tam anlamıyla bir doğa mesaisi!

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

Set ışıklarının yerini sabah güneşine, ezberlenen senaryoların yerini ise toprak kokusuna bıraktığı bu yeni hayatında Atilla Saral; bağ bahçe işleriyle de kendisi uğraşıyor.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

Kırmızı halılardan traktör tepesine uzanan bu organik ve huzurlu inziva hayatı, görenlere "gerçek zenginlik aslında buymuş" dedirtiyor.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

NURGÜL YEŞİLÇAY İSE İZMİR'E TAŞINDI

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Nurgül Yeşilçay, şehir hayatına ara vererek daha sakin bir yaşamı tercih eden isimler arasına katıldı.

Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan oyuncu, radikal bir kararla İzmir'e taşınarak doğayla iç içe bir hayat kurdu.