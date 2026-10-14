Oyuncu Bülent Polat’ın şaşırtan hayatı! Ailesiyle elektriksiz köyde yeni bir başlangıç yaptı

Bir dönemin sevilen dizisi Avrupa Yakası'nda canlandırdığı "Şehsuvar" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Bülent Polat, alışılmışın dışında yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Şehir hayatını geride bırakarak Çanakkale'de sakin bir köye yerleşen Polat, eşi ve iki çocuğuyla birlikte 6 dönümlük arazide doğayla iç içe bir hayat sürdürüyor. Elektriğin olmadığı, cep telefonlarının çekmediği köyde toprağı işleyip kendi ürünlerini yetiştiren ünlü oyuncu, kışın ise sobayla ısınıyor. Polat'ın ailesiyle birlikte tercih ettiği bu sade yaşam, görenlerin ilgisini çekiyor.