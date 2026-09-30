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Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti
Giriş Tarihi: 30.09.2026 16:17
Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti
Bir döneme damga vuran türküleri ve zarif güzelliğiyle hafızalarda yer eden Seher Dilovan, şimdi İsviçre'de sakin ve huzurlu bir yaşam sürüyor. Şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşan ünlü sanatçı, Alpler'in eşsiz doğası eşliğinde günlerini geçiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla yeni hayatından kesitler sunan Dilovan, doğayla iç içe yaşamıyla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.