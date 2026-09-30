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Giriş Tarihi: 30.09.2026 16:17

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Bir döneme damga vuran türküleri ve zarif güzelliğiyle hafızalarda yer eden Seher Dilovan, şimdi İsviçre'de sakin ve huzurlu bir yaşam sürüyor. Şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşan ünlü sanatçı, Alpler'in eşsiz doğası eşliğinde günlerini geçiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla yeni hayatından kesitler sunan Dilovan, doğayla iç içe yaşamıyla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

SEHER DİLOVAN CENEVRE'YE TAŞINDI

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken 53 yaşındaki Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor. Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında...

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor.

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Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Türkücü Seher Dilovan yıllar önce İsviçre'ye yerleşmiş, restoran açarak işletmeciliğe başlamıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Gözlerden uzak mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyor.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan Dilovan, zaman zaman paylaşımlarında evinden görüntülere de yer veriyor.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

FETTAH CAN BODRUM'A TAŞINDI

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadığını ifade eden şarkıcı Fettah Can, "Hayat Bodrum'da daha yavaş akıyor. Daha istediğimiz gibi. Ailece Bodrum'da çok mutluyuz" dedi.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Tarımla ilgilenmediklerini belirten Can, "Tarımla alakalı bir şey yapmıyoruz ama müzik çalışmaları yapıyoruz. Çocukları sabah okula gönderiyoruz, bize çok geniş zaman kalıyor. Biz de proje üretiyoruz" diye konuştu.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

İSTANBUL'UN GÜRÜLTÜSÜNDEN KAÇAN DİĞER İSİM ATİLLA SARAL...

İstanbul'un kaosunu terk eden efsane jön şimdi nerede ve nasıl bir hayat sürüyor? İşte Atilla Saral'ın ilham veren o kaçış öyküsü...

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

ŞEHİR HAYATINDAN DOĞANIN KALBİNE

İstanbul'un yorucu temposundan, bitmek bilmeyen set saatlerinden ve gösterişli magazin dünyasından tamamen uzaklaşmak isteyen Saral, radikal bir kararla tası tarağı topladı.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

İstanbul'daki hayatından kaçan ünlü oyuncu, önce mütevazı bir konteyner ile bambaşka bir hayata adım attı.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Bir süre özgürlüğün tadını buradaki evinde çıkardıktan sonra ise aradığı kalıcı huzuru oksijen deposu Çanakkale'de buldu.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

KAZ DAĞLARI'NIN ETEKLERİNDE KENDİ CENNETİNİ KURDU

Assos ile Kaz Dağları'nın buluştuğu o eşsiz coğrafyaya yerleşen 1963 doğumlu Saral, artık gösterişten tamamen uzak, doğanın tam kalbinde yaşıyor.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Kendi elleriyle kurduğu evinde, kameralardan uzak sade bir düzen kurdu. Üstelik bu sadece şeklen bir köy hayatı da değil; tam anlamıyla bir doğa mesaisi!

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Set ışıklarının yerini sabah güneşine, ezberlenen senaryoların yerini ise toprak kokusuna bıraktığı bu yeni hayatında Atilla Saral; bağ bahçe işleriyle de kendisi uğraşıyor.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Kırmızı halılardan traktör tepesine uzanan bu organik ve huzurlu inziva hayatı, görenlere "gerçek zenginlik aslında buymuş" dedirtiyor.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

ŞEHİR HAYATINI BIRAKAN BİR DİĞER İSİM İSE NURGÜL YEŞİLÇAY OLDU!

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Nurgül Yeşilçay, şehir hayatına ara vererek daha sakin bir yaşamı tercih eden isimler arasına katıldı.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan oyuncu, radikal bir kararla İzmir'e taşınarak doğayla iç içe bir hayat kurdu.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Hürriyet'te yer alan habere göre, bir proje için İstanbul'a gelen Yeşilçay köy hayatı hakkında konuştu.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Doğanın kendisine iyi geldiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Toprakla haşır neşir oluyorsun, bambaşka bir şey. Bütün kötü enerjilerin tükeniyor.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Bağ bahçe telaşları oluyor. Şehir hayatını bir kenara bırakıyorsun orada." dedi.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

İşte sizler için derlediğimiz İstanbul'dan taşınan diğer ünlü isimler!

TOLGA ABİ

90'lı yıllara damga vuran Hugo ile hafızalarımıza kazınan, herkesin "Tolga Abi" diye seslendiği efsane isim Tolga Gariboğlunu hatırlayan var mı? Peki bir dönemin çocuk kahramanı olan Hugo'nun sunucusu Tolga Gariboğlu bugünlerde nerede, neler yapıyor?

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Hugo'nun unutulmaz Tolga Abi'si Tolga Gariboğlu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yıllar adeta onun için durmuş gibi; değişmeyen görüntüsü "Yok artık!" dedirtti.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Yaşamını New York'ta sürdüren ve sunduğu Hugo programı ile 90'lı yılların çocuklarının sevgilisi haline gelen Tolga Abi lakaplı Tolga Gariboğlu'nun son hali merak ediliyordu.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI!
Yaşımını New York'ta sürdüren ve şimdilerde 59 yaşında olan Tolga Gariboğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

Sahnelerden Alpler’e uzanan yeni hayat! Seher Dilovan’ın İsviçre’deki yaşamı dikkat çekti

Tolga Gariboğlu, son olarak İstanbul Etiler'de objektiflere takılmıştı.

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