Trend
Galeri
Trend Magazin
Beşiktaş'ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul'a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi
Beşiktaş'ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul'a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi
Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, İstanbul'daki yeni hayatına kız arkadaşı India Simoni ile birlikte başladı. İtalyan futbolcu ve profesyonel binici olan sevgilisi, İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarını keşfe çıktı.
Giriş Tarihi: 13.10.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 07:14