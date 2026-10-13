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Beşiktaş'ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul'a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabio Miretti, İstanbul'daki yeni hayatına kız arkadaşı India Simoni ile birlikte başladı. İtalyan futbolcu ve profesyonel binici olan sevgilisi, İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarını keşfe çıktı.

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MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 13.10.2026 06:22 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 07:14
Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Beşiktaş'ın yeni transferi İtalyan futbolcu Fabio Miretti, kız arkadaşıyla birlikte İstanbul'a taşındı.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Profesyonel binici olan India Simoni, sevgilisiyle beraber İstanbul'un altını üstüne getirdi.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

İkili, Galata Kulesi'ne çıktı, Sultanahmet Camii ile Yerebatan Sarnıcı'na gitti ve Boğaz turuna çıktı.

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Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Sevgililer, "Yeni hayatımıza ve İstanbul'a aşığız.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Burası çok güzel bir şehir. Kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldık" dedi.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

MYRİAM SYLLA DA İSTANBUL'A HAYRAN KALMIŞTI

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Myriam Sylla ile İtalyan basketbolcu sevgilisi Alessandro Cappelletti, geçtiğimiz günlerde İstanbul turu yapmıştı.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

İtalya Serie A basketbol liginde Treviso Basket takımında forma giyen ve her fırsatta sevgilisinin yanına gelen Cappelletti, Boğaz'a hayran kalmıştı.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Kanlıca sahilinde yemek yiyen ikili, sonrasında sarmaş dolaş poz vermişti.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE'YE SEVGİSİNİ DİLE GETİREN BİR DİĞER ÜNLÜ İSİM BAKIN KİM OLDU...

Trabzonspor'un yeni transferi Ukraynalı futbolcu Ruslan Manilovski'nin eşi Roksana Malinovska, Trabzon'a hayran kaldı.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştıkları için çok mutlu olan Roksana, "Türkiye'de kendimi evimde hissettim.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Çocukları seviyorlar, doğa harika ve ihtiyacınız olan her şeye ulaşabiliyorsunuz.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Trabzon bizi, biz onu çok sevdik" dedi.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN BİR DİĞER FUTBOLCU

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, çocukları ve nişanlısı Harriet Robson ile birlikte İstanbul'a gelmişti.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Futbolcunun transferiyle birlikte ülke değiştiren Robson, İstanbul'u keşfetmek için araştırma yapmıştı.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

İstanbul'un önemli yerlerini, tarihi mekanlarını öğrenmek isteyen Robson, gezi rehberi kitapları alarak gideceği yerleri tek tek belirlemişti.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Arkadaşıyla birlikte sık sık İstanbul'u keşfe çıkan Robson, birkaç gün lüks bir otelde konaklayıp Boğaz manzarasının keyfini çıkarmıştı.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

ÜNLÜ FUTBOLCU SELKE DE YAKINLARINA İSTANBUL'U TANITAN BİR DİĞER İSİM OLDU!

Başakşehir'de oynayan ünlü futbolcu Davie Selke ve eşi Evelyn Selke, Türkiye'yi ziyarete gelen yakınlarına İstanbul gezisi yaptırırken gastronomi duraklarına uğramayı da ihmal etmedi. Davie, kendi sevdiği mekanlara götürdüğü konuklarına Türk lezzetlerini tattırdı.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Konuklarını ilk olarak Rumelihisarı'nda Boğaz manzarası eşliğinde kahvaltıya götüren Selke, "Burayı çok seviyorum. Boğaz manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Arkadaşlarıma favori ürünlerimi söyledim. Menemen, yumurta, bal kaymak ve tabii ki çay" dedi.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Ekip ardından Beşiktaş'a gidip tatlı yedi. Sonraki durakları yine aynı bölgedeki bir mantıcı oldu. Bir sonraki güne ise Moda'da başladılar. Evelyn Selke, "Moda harika bir yer. Gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Burada güne başlamak, manzara eşliğinde çay ve kahve içmek harika" dedi.

BALIK DÜRÜM İKRAM ETTİ
Selke ve arkadaşları, bu kez kahvaltıda tost yediler. Öğle saatlerinde ise rotayı Kadıköy'e çevirdiler. Lahmacun ve pidenin tadına bakıp ardından da çay ve Türk kahvesi keyfi yaptılar.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Çiftin akşam yemeği için son durağı ise Karaköy oldu. Ünlü futbolcu, konuklarına bu kez balık dürüm ikram etti. "Balık dürüm çok lezzetli ve tam bir fiyat performans yemeği. Hem doyuyorsunuz, hem de ucuza harika bir yemek deneyimliyorsunuz" dedi.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

'İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR'
Davie-Evelyn Selke çifti, gezi sonları şunları söyledi: "İstanbul harika bir şehir. İnsanlara her zaman birçok güzellik sunuyor. Hem tarihi güzellikleri var, hem de birçok lezzet durağında keyifli vakit geçirebiliyorsunuz."

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLARININ TERCİHİ DE TÜRKİYE OLDU!

Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın yıldız futbolcuları Dani Olmo ve Pedro Porro, zorlu geçen turnuvanın ardından soluğu Türkiye'de aldı.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Porro, eşi Maria Hurtado ve çocuklarıyla Belek'te keyifli anlar geçirdi. Çift, iki çocuğuyla birlikte yunuslarla yüzüp unutulmaz anılar biriktirdi.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

Dani Olmo ise sevgilisi Laura Abla Schmitt ile önceki gün Bodrum'a geldi. Lüks bir otelde konaklayan çift, tekne turu yapmayı da ihmal etmedi. Olmo, bir ara denizde padel yapıp hünerlerini gösterdi.

Beşiktaş’ın yıldız transferi Fabio Miretti İstanbul’a aşık oldu! İtalyan futbolcu sevgilisiyle şehri karış karış gezdi

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN BİR DİĞERİSİMİSE ED WESTWICK OLDU!

Efsane gençlik yapımı Gossip Girl dizisindeki 'Chuck Bass' rolüyle geniş bir kitle edinen İngiliz aktör Ed Westwick, 2023'ten sonra yeniden Ege'nin mavi sularına döndü.