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Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren'den şaşırtan paylaşım...
Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren'den şaşırtan paylaşım...
Bir döneme damga vuran Kara Sevda dizisinde Neslihan Atagül'ün kızı Deniz bebeği canlandıran Arven Beren, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Neslihan Atagül'ün ilk çocuk kitabı için yapılan etkinlikte bir araya gelen ikilinin samimi kareleri!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 14:29