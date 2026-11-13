Trend Galeri Trend Magazin Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren'den şaşırtan paylaşım...

Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren'den şaşırtan paylaşım...

Bir döneme damga vuran Kara Sevda dizisinde Neslihan Atagül'ün kızı Deniz bebeği canlandıran Arven Beren, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Neslihan Atagül'ün ilk çocuk kitabı için yapılan etkinlikte bir araya gelen ikilinin samimi kareleri!

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 13.11.2026 14:21 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 14:29
Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren’den şaşırtan paylaşım...

Başrollerini Neslihan Atagül ile Burak Özçivit'in paylaştığı Kara Sevda dizisinde aradan yıllar sonra sürpriz bir buluşma gerçekleşti.

Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren’den şaşırtan paylaşım...

Etkinlikte Neslihan Atagül ile buluşan ve bebeklik halleriyle hafızalara kazınan Arven Beren'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren’den şaşırtan paylaşım...

DUYGU DOLU BULUŞMA!

İkilinin yıllar sonra gerçekleşen bu özel buluşması, Neslihan Atagül'ün yazarlığa adım attığı ilk çocuk kitabının lansman etkinliğinde yaşandı. Setlerde kucağında büyüttüğü Arven Beren'i karşısında kocaman bir kız olarak gören Atagül'ün mutluluğu objektiflere yansıdı.

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Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren’den şaşırtan paylaşım...

YILLAR SONRA BİR ARAYA GELDİLER!

Arven Beren sosyal medya hesabında bu anlamlı buluşmayı şu sözlerle ifade etti:

"Bugün orada bu güzel anlara şahit olmak çok değerliydi bizim için. Seni Çoooooookkkk Seviyoruz."

Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren’den şaşırtan paylaşım...

Birlikte verdikleri sıcak ve samimi pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dizinin hayranları "Zaman ne çabuk geçiyor", "Deniz bebek kocaman olmuş" ve "Nihan ve Deniz yıllar sonra yeniden bir arada" yorumlarıyla kareleri beğeni yağmuruna tuttu.

Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren’den şaşırtan paylaşım...

Neslihan Atagül, kitabının lansmanında gazetecilerle de bir araya geldi.

Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren’den şaşırtan paylaşım...

Daha önce bir etkinlikte objektiflere yansıyan Atagül, gece yarısı mekandan ayrılırken gazetecilerin "Geceyi erken terk ettiniz" yorumuyla karşılaşmıştı.

Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren’den şaşırtan paylaşım...

Lansmanda gazetecilerle bir araya gelen oyuncu, kendisine o sözlerle karşılık veren gazeteciye yine esprili bir dille cevap verdi. Oyuncu, "Gece 12:30 geceyi erken terk ettiniz diyorsun, ama benim çoluğum çocuğum var arkadaşlar. Önceden olsaydı sabaha kadar eğlenirdim. Benim için erken bir saat değil." ifadelerini kullandı.

Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren’den şaşırtan paylaşım...

'Geceyi erken terk ettiniz' sözüne esprili cevap! Neslihan Atagül anne olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren’den şaşırtan paylaşım...

Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı ve Gecenin Ucunda gibi projelerde rol alan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile evlenmişti.

Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren’den şaşırtan paylaşım...

Ünlü çift, dünyaya gelen oğulları Aziz'in doğumuyla evliliklerini yeni bir mutlulukla taçlandırdı.

Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren’den şaşırtan paylaşım...

Anneliğin tadını çıkaran Neslihan Atagül, oğluyla geçirdiği samimi anları da zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren’den şaşırtan paylaşım...

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ve annelik heyecanını her fırsatta dile getiren güzel oyuncu, bu kez takipçilerini adeta mest eden yepyeni bir kareyle çıkmıştı.

Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren’den şaşırtan paylaşım...

Büyüleyici bir deniz manzarasının karşısına geçen Neslihan Atagül, minik oğlu Aziz'in o huzur dolu anlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu samimi paylaşım, magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Bir döneme damga vuran anne-kızı yıllar sonra buluştu! Neslihan Atagül ve Arven Beren’den şaşırtan paylaşım...

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