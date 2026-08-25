Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Renkli tokaları, yuvarlak gözlükleri ve kendine has tavırlarıyla dizinin hafızalarda yer eden karakterlerinden biri olan Buket, özellikle Çilek'le olan sahneleriyle izleyicilerin aklında kaldı. Ancak Türesel, çocukluk dönemindeki oyunculuk deneyiminin ardından ekranlardan uzaklaşarak bambaşka bir yol çizmeyi tercih etti.