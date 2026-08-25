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Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!
Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!
Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterinin yakın arkadaşı Buket rolüyle tanınan çocuk oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Oyunculuk kariyerini noktalamasının ardından bambaşka bir sektöre yönelen ve gözlerden uzak bir evlilik yapan ismin son görüntüsü ve yeni yaşamı yeniden dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 25.08.2026 16:40
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 16:44