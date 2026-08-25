Trend Galeri Trend Magazin Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterinin yakın arkadaşı Buket rolüyle tanınan çocuk oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. Oyunculuk kariyerini noktalamasının ardından bambaşka bir sektöre yönelen ve gözlerden uzak bir evlilik yapan ismin son görüntüsü ve yeni yaşamı yeniden dikkat çekti.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 25.08.2026 16:40 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 16:44
Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Türk televizyon tarihinin sevilen yapımlarından Sihirli Annem, aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmayan karakterleriyle zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Dizinin çocuk oyuncuları arasında yer alan ve Çilek ile Kaan'ın sınıf arkadaşı Buket karakterine hayat veren Şara Türesel de yıllar sonra değişen hayatıyla dikkat çekti.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Renkli tokaları, yuvarlak gözlükleri ve kendine has tavırlarıyla dizinin hafızalarda yer eden karakterlerinden biri olan Buket, özellikle Çilek'le olan sahneleriyle izleyicilerin aklında kaldı. Ancak Türesel, çocukluk dönemindeki oyunculuk deneyiminin ardından ekranlardan uzaklaşarak bambaşka bir yol çizmeyi tercih etti.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Şöhretin getirdiği ilgiden uzak bir yaşam sürmeyi seçen eski çocuk oyuncu, zamanını eğitimine ayırdı. Üniversitede Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü okuyan Türesel, mezuniyetinin ardından da medya alanına olan ilgisini farklı bir yönde sürdürdü.

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Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Yıllar içinde gözlerden uzak bir hayat yaşayan Türesel'in değişimi ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Çocukluk yıllarındaki görüntüsüyle hafızalara kazınan oyuncunun bugün bambaşka bir hayat sürmesi, Sihirli Annem izleyicilerinin de ilgisini çekti.

Sihirli Annem'de Çilek'in kankasıydı! Buket'in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika'daki yeni hayatı dikkat çekti...

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Türesel, oyunculuğu tamamen geride bıraksa da sanatla olan bağını müzikle taçlandırdı. Hatta bir dönem Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasına katılarak güçlü sesiyle jüri karşısına çıktı ve müzikal yeteneğini de kanıtlamış oldu.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

AMERİKA'DA YEPYENİ BİR HAYAT KURDU

Eski çocuk yıldızın hayatındaki en köklü değişim ise ülke sınırlarını aşmasıyla yaşandı. Türkiye'deki yaşamını geride bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen isim, bir süredir Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde yaşamını sürdürüyor.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Burada hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik kuran eski oyuncu, artık ekranlardan tamamen uzakta, kendine bambaşka bir dünya kurmuş durumda.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

SOSYAL MEDYA SON HALİNİ KONUŞUYOR: "TANIMAK İMKANSIZ"

Şimdilerde uzun saçları ve değişen imajıyla dikkat çeken eski oyuncunun sosyal medya paylaşımları, Sihirli Annem hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Amerika'daki günlük yaşantısından, seyahatlerinden ve yeni düzeninden kesitler paylaşan genç kadının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Sosyal medya kullanıcıları, "Zaman ne kadar hızlı geçiyor", "Gözlüklü küçük Buket ne ara büyüdü de evlendi" diyerek şaşkınlıklarını dile getiren yorumlarda bulundu.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

ÇOCUK OYUNCU OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAN BİR DİĞER İSİM: YAPARAK DÖKÜMÜ'NÜN KÜÇÜK AYŞE'Sİ...

Ekranların unutulmaz dizilerinden "Yaprak Dökümü", yıllar geçse de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Finalinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen tekrar bölümleri hâlâ büyük bir izleyici kitlesi tarafından izleniyor.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Ceceli, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Çocuk yaşta ekran karşısına geçen Ceceli şimdilerde 24 yaşında genç bir kız... Paylaşılan son kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, birçok izleyici değişimine şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU

Dizi sonrası gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Ceceli, oyunculuk kariyerine devam etmek yerine eğitimine yöneldi. Hukuk fakültesinden mezun olan genç isim, akademik başarısıyla da dikkat çekiyor.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Öte yandan çocuk yıldız, dizide ablası rolüyle adından söz ettiren oyuncu Bennu Yıldırımlar ile yıllar sonra bir araya gelerek hasret gidermişti.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

MİNA VE DİLA BULUTSUZ KOCA KIZ OLDU

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından biri olan Akasya Durağı dizisinde, Osman Ağa ve Safiye karakterlerinin ikiz kızlarını canlandıran çocuk oyuncuların son hali ortaya çıktı.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Dizinin yayınlandığı dönemde yaşları oldukça küçük olan ikizler, aradan geçen yılların ardından geçirdikleri değişimle dikkat çekti.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Dizide Osman Ağa'nın kızlarına hayat veren Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz, şimdilerde birer genç kız oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren kardeşlerin yıllar içindeki değişimi sosyal medyada ses getirdi.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Çocukluk halleriyle hafızalara kazınan ikizlerin son hallerini görenler tanımakta zorlandı...

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Gerçek isimleri Mina ve Dila olan Bulutsuz kardeşler, Akasya Durağı sonrası eğitim hayatlarına odaklanırken, son dönemde paylaşılan fotoğraflarıyla yeniden merak konusu oldu.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Serpildikleri ve güzelleştikleri görülen ikizlerin fotoğraflarına takipçileri tarafından çok sayıda yorum yapıldı. İşte Akasya Durağı'nın ikizlerinin merak edilen son halleri...

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

ÇOCUKKEN KARŞIMIZA ÇIKAN BİR BAŞKA MİNİK YILDIZ SİBEL KASAPOĞLU OLMUŞTU...

Bez Bebek dizisi, yayınlandığı yıllarda her yaştan izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran ve karakterleriyle hafızalarda yer edinen bir yapım olarak öne çıkmıştı.

Bir dönemin çocuk yıldızıydı! Sihirli Annem’in Buket’i değişimiyle şoke etti: Pılısını pırtısını toplayıp bakın nereye taşınmış!

Dizinin hikayesi kadar, kadrosunda yer alan yetenekli çocuk oyuncuların sergilediği performanslar da izleyiciler tarafından uzun süre konuşulmuştu. Aradan geçen uzun yılların ardından, o dönemin minik yıldızlarının bugün neler yaptığı ve nasıl bir değişim geçirdiği sosyal medyada büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.