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Bir Gece Masalı’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Dizinin oyuncuları bölümde yaşanacakları anlattı: Mahir ve Canfeza...
Bir Gece Masalı’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Dizinin oyuncuları bölümde yaşanacakları anlattı: Mahir ve Canfeza...
ATV'nin beğeniyle izlenen dizisi 'Bir Gece Masalı' bu hafta 18'inci bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak ve seyircileri ekran başına kilitleyecek. Bir Gece Masalı'nın sevilen oyuncuları, yeni bölümde yaşanacakları ve Mahir'in babasının katilini kurtarmasına dair yorumlarını paylaştı. İşte bu bölümde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 14.01.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:04