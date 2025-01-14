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Bir Gece Masalı’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Dizinin oyuncuları bölümde yaşanacakları anlattı: Mahir ve Canfeza...

ATV'nin beğeniyle izlenen dizisi 'Bir Gece Masalı' bu hafta 18'inci bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak ve seyircileri ekran başına kilitleyecek. Bir Gece Masalı'nın sevilen oyuncuları, yeni bölümde yaşanacakları ve Mahir'in babasının katilini kurtarmasına dair yorumlarını paylaştı. İşte bu bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 14.01.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:04
Bir Gece Masalı’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Dizinin oyuncuları bölümde yaşanacakları anlattı: Mahir ve Canfeza...

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı atv'nin büyük beğeni ile takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nın sevilen oyuncuları, yeni bölümde yaşanacakları ve Mahir'in babasının katilini kurtarmasına dair yorumlarını paylaştı.

DENİZ: "HAYAT BİZİ ÇOK FARKLI KARARLAR ALMATA İTEBİLİR"

Sevilen dizide Mahir karakterini canlandıran Burak Deniz ise şöyle yorum yaptı; "Ben aynı durumu yaşasaydım eğer o an ki ortam ve koşullara göre hareket ederdim. Çünkü bu kadar kritik olaylar, dönüm noktalarının önceden belirlenecek hareket ve kalınacak kararla yönetilemez. Önceden yapılan planlar ve düşünceler işlemeyebilir. Hayat bizi çok daha farklı kararlar almaya itebilir ben buna daha çok inanıyorum aslında. Böyle bir şey başıma gelmiş olsa o ana, o atmosfere ve o kişiye bağlı düşünür, karar verirdim."

Bir Gece Masalı’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Dizinin oyuncuları bölümde yaşanacakları anlattı: Mahir ve Canfeza...

UYGUN: "ZOR OLANI SEÇER BEN DE ONUN GİBİ YAPARDIM"

Kürşat karakterine hayat veren Gürkan Uygun, "Mahir'in yerinde olsam bende Kürşat'ı kurtarırdım çünkü Mahir emniyet mensubu adalet duygusu gelişmiş vicdanlı biri. Göz göre göre can alacak yoksa ölüme terk edecek bir karakter değil. Zor olanı seçer ben de onun gibi yapardım." şeklinde konuştu.

Bir Gece Masalı’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Dizinin oyuncuları bölümde yaşanacakları anlattı: Mahir ve Canfeza...

"COŞKUN: MAHİR İLE CANFEZA SINAVLARINI FEDAKARLIKLARLA AŞACAKLAR"

Canfeza'yı oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun ise yeni bölümde Mahir ve Canfeza arasında yaşanacaklara dair ise şunları söyledi; "Süreyya ve Kürşat, Mahir ve Canfezanın arasındaki engellerden bazıları olacak diyebilirim. Geçmiş bazı çatışmalar yaratıyor. Ama birbirlerine çok aşıklar ve sınavlarını fedakarlıklarla aşacaklar."

Bir Gece Masalı’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Dizinin oyuncuları bölümde yaşanacakları anlattı: Mahir ve Canfeza...

ATV'nin beğeniyle izlenen dizisi 'Bir Gece Masalı'nda bu hafta heyecan dolu bir bölümle izleyicinin karşısına çıkacak.

Bir Gece Masalı’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Dizinin oyuncuları bölümde yaşanacakları anlattı: Mahir ve Canfeza...

Mahir'in kan vererek Kürşat'ın hayatını kurtarması Canfeza'nın babasına karşı olan öfkesini daha da biler.

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