Video Bir Gece Masalı Bir Gece Masalı 18. Bölüm: Mahir Kürşat’ın hayatını kurtarıyor!
Bir Gece Masalı 18. Bölüm: Mahir Kürşat’ın hayatını kurtarıyor!

Bir Gece Masalı 18. Bölüm: Mahir Kürşat’ın hayatını kurtarıyor!

13.01.2025 | 12:14

ATV’nin beğeniyle izlenen dizisi ‘Bir Gece Masalı’ bu hafta 18’inci bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyicilerin seyredeceği heyecan dolu bölümde yaşanacaklar ekran başına kilitleyecek. Mahir’in kan vererek Kürşat’ın hayatını kurtarması Canfeza’nın babasına karşı olan öfkesini daha da bileyecek. İşte Bu bölümde yaşanacaklar!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bir Gece Masalı 18. Bölüm: Mahir Kürşat’ın hayatını kurtarıyor! 00:45
Bir Gece Masalı 18. Bölüm: Mahir Kürşat’ın hayatını kurtarıyor! 13.01.2025 | 12:14
Bir Gece Masalı 17’nci bölüm fragmanı! Yeni yıl eğlencesinde büyük sırlar ortaya çıkacak! 00:46
Bir Gece Masalı 17'nci bölüm fragmanı! Yeni yıl eğlencesinde büyük sırlar ortaya çıkacak! 23.12.2024 | 13:14
Bir Gece Masalı 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Boris, Raşit Komiser miymiş? | Video 00:45
Bir Gece Masalı 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı! “Boris, Raşit Komiser miymiş?” | Video 17.12.2024 | 09:30
Bir Gece Masalı 15. Bölüm | DİJİTALE ÖZEL GÖRÜNTÜ 00:44
Bir Gece Masalı 15. Bölüm | DİJİTALE ÖZEL GÖRÜNTÜ 09.12.2024 | 11:44
Bir Gece Masalı 14. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle! 00:45
Bir Gece Masalı 14. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle! 02.12.2024 | 11:40
Bir Gece Masalı 13.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle! 00:45
Bir Gece Masalı 13.Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle! 25.11.2024 | 11:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA