Bir Gece Masalı 18. Bölüm: Mahir Kürşat’ın hayatını kurtarıyor!
ATV’nin beğeniyle izlenen dizisi ‘Bir Gece Masalı’ bu hafta 18’inci bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyicilerin seyredeceği heyecan dolu bölümde yaşanacaklar ekran başına kilitleyecek. Mahir’in kan vererek Kürşat’ın hayatını kurtarması Canfeza’nın babasına karşı olan öfkesini daha da bileyecek. İşte Bu bölümde yaşanacaklar!
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