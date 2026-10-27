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'Bir Kulunu Çok Sevdim'in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses'in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!
'Bir Kulunu Çok Sevdim'in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses'in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!
90'lı yıllarda güzellik yarışmasında derece aldıktan sonra İbrahim Tatlıses'in unutulmaz klibi ve ardından gelen dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü isim, yıllar sonra ortaya çıktı. Artık 52 yaşında olan eski mankenin kim olduğunu öğrenenler ise kulaklarına inanamadı!
Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 10:09