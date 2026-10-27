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'Bir Kulunu Çok Sevdim'in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses'in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

90'lı yıllarda güzellik yarışmasında derece aldıktan sonra İbrahim Tatlıses'in unutulmaz klibi ve ardından gelen dizisiyle şöhreti yakalayan ünlü isim, yıllar sonra ortaya çıktı. Artık 52 yaşında olan eski mankenin kim olduğunu öğrenenler ise kulaklarına inanamadı!

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Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 10:09
’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

Bir döneme damga vuran şarkıcı İbrahim Tatlıses'in hafızalara kazınan video klibinde yer alarak adını geniş kitlelere duyuran dönemin popüler mankeni, uzun bir aranın ardından objektiflere takıldı.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen bir konserde fark edilen ünlü isim, basının yönelttiği sorular karşısında samimi açıklamalarda bulundu.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

YILLARA MEYDAN OKUYAN DEĞİŞİM

Modellik yaptığı dönemde podyumların aranan yüzleri arasında yer alan, ardından oyunculuk ve moda tasarımı gibi farklı alanlarda da boy gösteren 52 yaşındaki eski manken, Emel Yıldırım, şimdiki yaşam tarzıyla dikkat çekti. Uzun süredir ekranlardan ve magazin dünyasından uzak bir hayat sürdüren Yıldırım aktif çalışma hayatını tamamen geride bıraktığını ifade etti.

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’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

"EMEKLİ OLDUM" DİYEREK SON NOKTAYI KOYDU

Basın mensuplarının güncel projeleri hakkındaki sorularını yanıtlayan eski manken, meslek hayatına nokta koyduğunu belirterek "Emekli oldum" açıklamasını yaptı.

Podyumları ve kameraları tamamen arkasında bırakan ünlü isim, günlerini yalnızca çocuklarına ve seyahat etmeye ayırdığını dile getirdi.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

EMEL YILDIRIM'IN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UZANAN ŞÖHRET YOLCULUĞU

1993 yılında katıldığı güzellik yarışmasında elde ettiği ikincilik derecesiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Emel Yıldırım, kısa sürede dönemin en çok konuşulan figürleri arasına girmişti. 1995 yılında İbrahim Tatlıses'in ikonikleşen video klibinde kamera karşısına geçerek büyük bir çıkış yakalayan Yıldırım, ardından ikilinin başrolünü paylaştığı televizyon dizisinde de yer alarak popülaritesini artırmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Emel Yıldırım'ın bu sade ve sakin yaşam tercihi hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

ATA DEMİRER'İN OYNADIĞI KLİP DE YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Türk sineması ve mizah dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Ata Demirer, bugüne kadar imza attığı başarılı projeler ve sahne performanslarıyla milyonların gönlünde taht kurdu.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

Ancak ünlü komedyenin sanat hayatının ilk yıllarına dayanan ve pek az kişinin bildiği geçmişi, nostalji rüzgarları estiren bir detayla yeniden gündeme geldi.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

90'lı yılların müzik dünyasına damga vuran eğlenceli şarkılardan biri olan "İsmail" klibini izleyenler, yıllar sonra şaşırtıcı bir sürprizle karşılaştı.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

Kariyerinin henüz çok başında, gençlik yıllarında kamera karşısına geçen Ata Demirer'in, hafızalara kazınan o meşhur klipte rol aldığı ortaya çıktı.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

Ünlü ismin klibin renkli sahnelerindeki hallerini ve yıllar içerisindeki değişimini fark eden izleyiciler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

Sanat hayatının ilk yıllarına ait bu sempatik halleri, usta komedyenin sevenlerine keyifli ve eğlenceli bir nostalji yaşattı.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

'AŞK YOK OLMAKTIR' ŞARKISINDAKİ HUNHARCA BATERİ ÇALAN O İSMİ TANIYOR MUSUNUZ?

Güçlü sesi ve yüreklere dokunan besteleriyle efsaneleşen Yıldız Tilbe, 90'lı yıllardan bu yana hayatımızın her anına eşlik etmeye devam ediyor.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

Her şarkısıyla ayrı bir hikaye anlatan ünlü sanatçının, özellikle bir eseri var ki üzerinden onlarca yıl geçse de popülerliğini hiç yitirmedi...

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

Bu eserin adı şüphesiz, her dinleyişte insanı derin bir hüzne boğan 'Aşk Yok Olmaktır'dan başkası değil. Sözü ve müziği kadar çekilen klibiyle de döneme damga vuran bu efsane parça, meğer içinde yıllarca saklı kalan dev bir sürprizi barındırıyormuş.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

Klibi dikkatli gözlerle izleyenlerin gözünden kaçmayan, şarkının ritmine ayak uydurarak arkada adeta kendinden geçmişçesine hunharca bateri çalan o karizmatik ve çılgın müzisyen, meğer hiçbirimizin yabancısı değilmiş.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

Herkesin sıradan bir figüran ya da profesyonel bir baterist sandığı o gizemli isim, 90'lı yıllarda şarkılarıyla, tarzıyla ve o dönem dillere pelesenk olan "Yolcu" hitiyle milyonları peşinden sürükleyen Ali Güven'in ta kendisiydi!

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

Dönemin iki dev ismini aynı klipte buluşturan bu nostaljik detay, yıllar sonra yeniden gündem olurken, Ali Güven'in klipteki o enerjik performansı yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

"Vazgeçtim" şarkısı da 'Aşk Yok Olmaktır' gibi Yıldız Tilbe'nin içli yorumuyla adeta devleşirken, yalnızca radyolarda değil, duygusal klibiyle de hafızalara kazınmıştı.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

Klipte Tilbe'nin yakışıklılığıyla dikkatleri çeken o genç de o dönem herkes tarafından merak edilmişti.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

MEĞER KURTLAR VADİSİ'NİN EFSANESİYMİŞ!

Meğer bu isim, Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Memati' karakteriyle efsaneleşen Gürkan Uygun'dan başkası değil!

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

Şimdilerde sert mizacı ve karizmatik rolleriyye tanınan usta oyuncunun o görüntülerü sosyal medyada yeniden gündem oldu.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

"Memati" imajından çok uzak olan bu halleri, ünlü oyuncunun hayranlarını hem şaşırttı hem de gülümsetti.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

ÇELİK'İN KLİBİNDEKİ 'TELLİ' KIZI TANIDINIZ MI?

Türk pop müziğinin altın çağı olan 90'lı yıllarda, öyle şarkılar yapıldı ki aradan çeyrek asır geçse de melodisi kulağımıza çalındığında bizi o günlere götürmeye yetiyor.

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

Bu unutulmaz eserlerden biri de kuşkusuz, romantik sözleri ve samimiyetiyle bir dönemin evlenme teklifi marşı haline gelen Çelik'in efsane şarkısıydı...

’Bir Kulunu Çok Sevdim’in yıldızıydı! İbrahim Tatlıses’in klibinde oynayan eski manken bakın kim çıktı!

"Benimle Evlenir Misin?" şarkısı, Çelik'in kadife sesiyle listeleri altüst ederken, klibindeki o sıcacık hikaye de izleyenlerin içini ısıtmıştı.