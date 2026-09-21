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Bir yalan hayatları değiştirdi! Güneşin Doğduğu Yer'de üç yıl sonra geçmişin kapıları yeniden açılıyor!

atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın üstlendiği ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gören ve hikayesiyle dikkatleri üzerine yeni dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', ikinci bölümüyle yine çok konuşulacak.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 21.09.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 11:51
Bir yalan hayatları değiştirdi! Güneşin Doğduğu Yer’de üç yıl sonra geçmişin kapıları yeniden açılıyor!

Celadet, üç yıl önce Leyla'yı oğlundan ve kocasından koparan gerçeğin üzerini örterken Kozanların hayatında da yeni bir dönem başlamıştır.

Bir yalan hayatları değiştirdi! Güneşin Doğduğu Yer’de üç yıl sonra geçmişin kapıları yeniden açılıyor!

Aradan geçen yılların ardından Kenan, annesi Celadet'in istediği gibi Hanzade ile evlenmeye hazırlanırken Kozanlar ve Atahanlılar hem iş hem de evlilik bağıyla güçlerini birleştirmek üzeredir.

Güneşin Doğduğu Yer 2.Bölüm Fragmanı

Bir yalan hayatları değiştirdi! Güneşin Doğduğu Yer’de üç yıl sonra geçmişin kapıları yeniden açılıyor!

Üç yıl boyunca haksız yere özgürlüğünden ve oğlundan mahrum kalan Leyla, cezaevinden çıkar çıkmaz Adana'nın yolunu tutar. Leyla'nın tek isteği yıllardır hasret kaldığı oğluna yeniden kavuşmaktır.

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Bir yalan hayatları değiştirdi! Güneşin Doğduğu Yer’de üç yıl sonra geçmişin kapıları yeniden açılıyor!

Onun beklenmedik gelişiyse Kenan ile Hanzade'nin düğününden iki aile arasındaki ilişkilere kadar kurulan bütün düzeni sarsacaktır.

Bir yalan hayatları değiştirdi! Güneşin Doğduğu Yer’de üç yıl sonra geçmişin kapıları yeniden açılıyor!

Leyla'nın dönüşüyle en büyük korkusuyla yüzleşen kişi ise Celadet olur.

Güneşin Doğduğu Yer 2.Bölüm 2. Fragmanı

Bir yalan hayatları değiştirdi! Güneşin Doğduğu Yer’de üç yıl sonra geçmişin kapıları yeniden açılıyor!

Yıllar önce yaptığı planla Leyla'yı Kenan'dan uzaklaştırmayı başaran Celadet, bu kez yalnızca oğlunu değil torununu ve yıllardır koruduğu itibarını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Bir yalan hayatları değiştirdi! Güneşin Doğduğu Yer’de üç yıl sonra geçmişin kapıları yeniden açılıyor!

Güneşin Doğduğu Yer heyecan dolu yeni bölümüyle Perşmebe akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında!

Haber Girişi Gözde Nur - Editör