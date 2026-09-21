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Bir yalan hayatları değiştirdi! Güneşin Doğduğu Yer'de üç yıl sonra geçmişin kapıları yeniden açılıyor!
Bir yalan hayatları değiştirdi! Güneşin Doğduğu Yer'de üç yıl sonra geçmişin kapıları yeniden açılıyor!
atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın üstlendiği ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gören ve hikayesiyle dikkatleri üzerine yeni dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer', ikinci bölümüyle yine çok konuşulacak.
Giriş Tarihi: 21.09.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 11:51