Bir yalan hayatları değiştirdi! Güneşin Doğduğu Yer’de üç yıl sonra geçmişin kapıları yeniden açılıyor!

Aradan geçen yılların ardından Kenan, annesi Celadet'in istediği gibi Hanzade ile evlenmeye hazırlanırken Kozanlar ve Atahanlılar hem iş hem de evlilik bağıyla güçlerini birleştirmek üzeredir.

Güneşin Doğduğu Yer 2.Bölüm Fragmanı