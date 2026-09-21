Güneşin Doğduğu Yer 2.Bölüm Fragmanı 21 Eylül 2026 11:51 Güneşin Doğduğu Yer yeni bölümüyle 24 Eylül Perşembe 20:00'da atv'de... VİDEO DEVAM EDİYOR

"Bu evde senin bir oğlun yok!"