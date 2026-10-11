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Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!
Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!
1982 yılında Avrupa Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran tescilli güzel, şöhretin zirvesindeyken spot ışıklarına veda etti. Büyükşehrin ışıltılı hayatını geride bırakıp sakin bir köye yerleşen ünlü ismin, yıllar sonra yöneldiği yeni kazanç kapısı ve kurduğu hayat duyanları hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 11.10.2026 16:48
Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 16:55