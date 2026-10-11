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Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor! 

1982 yılında Avrupa Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran tescilli güzel, şöhretin zirvesindeyken spot ışıklarına veda etti. Büyükşehrin ışıltılı hayatını geride bırakıp sakin bir köye yerleşen ünlü ismin, yıllar sonra yöneldiği yeni kazanç kapısı ve kurduğu hayat duyanları hayrete düşürdü.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 11.10.2026 16:48 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 16:55
Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

1982 yılında Avrupa Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran eski bale sanatçısı Nazlı Deniz Kuruoğlu, podyumların ışıltılı dünyasını ve büyükşehrin temposunu geride bıraktı.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

2010 yılında radikal bir karar alarak İstanbul'a veda eden ünlü isim, Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Caferli Mahallesi'ne yerleşti.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

Doğayla iç içe yepyeni bir sayfa açan Kuruoğlu, kısa sürede kırsal yaşamın temposuna uyum sağladı.

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Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

TOPRAKTAN TURİZME UZANAN GİRİŞİMCİLİK HİKAYESİ

Ege'ye yerleşir yerleşmez ilk olarak tarıma yönelen eski tescilli güzel, toprakla uğraşarak kendi üretimini yapmaya başladı. Zamanla hedeflerini büyüten Kuruoğlu, bölgede açtığı butik otelle girişimcilik alanında da adından söz ettirmeyi başardı.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

Geçimini tarım ve turizm odaklı projelerinden sağlayan ünlü isim, yoğun çalışma temposundan kalan boş vakitlerinde bahçesinden sebze topluyor ve dostlarıyla tekne turlarına katılarak doğanın keyfini çıkarıyor.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

KADIN ÜRETİCİLERE DESTEK VE AGROEKOLOJİK TARIM

Kurduğu bu yeni düzenle sadece kendi yaşamını dönüştürmekle kalmayan Kuruoğlu, yaşadığı bölgeye de değer katmaya devam ediyor.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

Mahallenin özgün ve doğal dokusunu korumak için kolları sıvayan tescilli güzel; agroekolojik tarımı yaygınlaştırmak ve yerel kadınların üretime katılımını artırmak amacıyla çeşitli projelere öncülük ediyor. Yıllar önce spot ışıklarına veda eden Kuruoğlu, bugün Ege'de ilham veren bir üretici ve kadın girişimci olarak yaşamını sürdürüyor.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

İSTANBUL'A SÜNGER ÇEKİP DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM KURAN DİĞER İSİM ÜNLÜ FENOMEN OLMUŞTU!

Sosyal medyanın en sevilen yüzlerinden biri olan, temizlik ve düzen videolarıyla tanınan içerik üreticisi Cem Özkök, hayatında yepyeni bir sayfa açtı. İstanbul'un kalabalıklığından ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyen ünlü fenomen, anlık bir kararla Yalova'da bir köy evine taşındığını duyurdu. Hafta sonu tatili için gittiği şehirde hayatının dönüm noktasını yaşayan Özkök, sadece 3 gün içinde yeni evine yerleşti.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

"HER ŞEY PEŞ PEŞE KOLAYLIKLA OLDU"

Yeni yaşam alanından ilk kareleri paylaşan ünlü içerik üreticisi, bu kararın aslında planlı olmadığını, tamamen bir teslimiyetle gerçekleştiğini belirtti. Sosyal medya hesabından takipçilerine içini döken Cem Özkök, şu ifadeleri kullandı:

"Umarım birilerine bir yerlerde ilham olur 'tefekkür' ile tanışmam... Karar vermem anlık oldu, 3 günde köy evine yerleştim... Hayalim olanın bile anlık bir anda olacağını bilemezdim. Geçen pazar burada tatil amaçlı kahvaltı ediyorken, şu an evimde ettim. Kirada olsa, olduğum her yeri cennet yapmasını bilen biri oldum şükürler olsun. İstanbul'dan bir köy evine taşındım. Kendime daha yaklaştım, tefekkürüm arttıkça kendimi daha dinleme isteğim arttı...Uzun zamandır içimde hep aynı hayal vardı... Ormanın içinde, sessiz, sakin bir köy hayatı…Şehirden uzak, daha yavaş, daha gerçek bir yaşam. Ama ilginç olan şu ki; bu sadece hayalimdi. Hiçbir zaman planım değildi. Ve bir gün "hafta sonu tatili" diye geldiğim Yalova'da, kendimi bir anda ev kiralarken buldum. Hiç hesapta yoktu. Hiç hazırlığım yoktu... Sonra her şey peş peşe kolaylıkla oldu hamdolsun. Yalova olmasının sebebi işe gidip gelmem sadece 50 dk... 3 gün içinde bu eve yerleştim."

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

"KORKULARIMI YENECEĞİM BİR YER"

Takipçilerine her anını anlık olarak aktaracağını belirten Cem Özkök, taşınma kararının arkasındaki asıl içsel sebebi de ilk kez açıkladı. Köy hayatının kendisi için bir tür "şifa ve arınma süreci" olduğunu ifade eden ünlü fenomen, temizlik takıntısına ve korkularına vurgu yaparak şunları yazdı:

"Kim bilir iyileşmem, arınmam için bir nasipti belki. Titizliğimi yenebileceğim, böcek vs korkumu yeneceğim, Allah'a daha yakınlaşacağım, dolu dolu tefekkür edeceğim bir yer..."

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

"TAVUĞUN ALTINDAN YUMURTA ALMANIN ŞÜKRÜ..."

Şehir hayatından sonra köydeki doğal yaşama adapte olmaya çalışan Özkök, doğayla iç içe olmanın getirdiği huzuru ve yaşadığı şaşkınlığı ise şu sözlerle özetledi:

"Tavuğun altından yumurta almanın şükrünü size anlatamam mesela, ya da kuşların zikriyle namaz kılmayı, horoz sesinin sizi uyandırmasını... Keşfettikçe her şeyi paylaşıyor olacağım... Bazı şeyler gerçekten planla değil; teslimiyetle oluyor. Mesela köy camisinde bir yatsı namazında içimden şunu geçirdiğimi hatırlıyorum.."Bir gün benim de bir köyüm olsa"… Çok geçmeden nasip oldu. Elhamdülillah. İstanbul'daki ev duruyor tabi, dönüşümlü hayat şeklinde ilerleyeceğim..."

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

"İSTANBUL ARADA UĞRADIĞIM BİR YER GİBİ"

İstanbul merkezli iş hayatına devam edeceğini ancak artık ana merkezinin bu köy evi olduğunu belirten ünlü isim, gerçek sessizliği bulan insanın şehir gürültüsüne yabancılaştığını söyleyerek sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Tabii ki kolay değil. Şehirde doğup büyümüş biri için alışılması gereken çok şey var. Hala eksiğim çok. İstanbul merkezli bir iş hayatım var. Başta burayı sadece "arada kaçacağım bir yer" sanıyordum. Ama galiba tam tersi olacak… Şimdi burası ana merkezim gibi hissettiriyor. İstanbul ise arada uğradığım bir yer gibi. Çünkü insan bir kez gerçek sessizliği duyunca, şehrin gürültüsü biraz yabancı geliyor. İnsan kendini daha çok duyuyor. Allah herkese kalbinden geçen güzel nasipleri, en hayırlı zamanda ve en güzel şekilde nasip etsin. Her şey kolaylıkla ve hayırla olsun inşallah. Allah'a emanet."

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

İSTANBUL'U TERK EDEN BİR DİĞER ÜNLÜ BÜLENT POLAT

Ünlü oyuncu Bülent Polat, katıldığı bir YouTube programında İstanbul'u geride bırakıp Çanakkale'de şehirden uzak bir köye yerleştiğini anlattı. Elektriğin olmadığı ve telefonun çekmediği bölgede eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Polat, soba başında ısınıp toprağı işleyerek doğal bir yaşam sürüyor. İşte büyükşehri bırakma kararının perde arkası…

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

Ünlü oyuncu Bülent Polat, şöhretli hayatını geride bırakıp Çanakkale'nin sakin köşelerinde, en yakın yerleşim yerine 5 kilometre uzaklıkta elektriksiz ve telefonsuz bir yaşam kurdu. Doğayla iç içe dört mevsimi dolu dolu yaşayan oyuncu, huzurlu hayatı ve ilham veren hikayesiyle hayranlık uyandırdı.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR DÜZEN

6 dönümlük arazide yaşamını sürdüren Bülent Polat, eşi Duygu Şenoğlu ve çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe bir düzen kurdu. Çocuklarıyla odun toplayan ünlü oyuncu, soba başında ısınıp toprağı işleyerek şehir hayatından uzak, sade ve huzurlu bir yaşam sürüyor.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

TABLET YOK, ELEKTRİK YOK

Polat, yaşadığı köyle ilgili duygularını paylaşarak, "Burada kurduğum hayat tam da hayalini kurduğum gibi. Çocuklarımın da bu düzeni sevmesi beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeklerimizi sobanın üzerinde pişiriyoruz. Toprakla iç içeyiz, ekim dikim zamanı geldiğinde hep birlikte çalışıyoruz. Asıl mesele yaşamın kendisi" ifadelerini kullandı.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

Doğayla iç içe keyifli zaman geçiren başarılı oyuncu, çocuklarının tabletten uzaklaşıp toprakla bağ kurmasının hem davranışlarına hem de başarılarına olumlu yansıdığını dile getirdi.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

ÇANAKKALE'YE YERLEŞEN BİR DİĞER İSİM İSE BURAK HAKKI

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

İLKER AYRIK DA KENDİ ÇİFTİLİĞİNİ KURDU

Ünlü sunucu İlker Ayrık, kendine Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe bir hayat kurdu.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

Çiftçiliğe devam ettiğini dile getiren ünlü oyuncu "Doğa ile iç içeyim. Yaklaşık 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz. Her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de var" diye konuştu.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

Doğa ile iç içe yaşayan ünlü oyuncu daha önce "11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" açıklamasını yapmıştı.

Bir zamanlar güzelliğiyle Avrupa’yı fethetmişti… İstanbul’a veda edip oraya yerleşti! Şimdiki kazanç kapısını duyan şoke oluyor!

RADİKAL TAŞINMA KARARINI ALAN DİĞER İSİM FETTAH CAN OLMUŞTU!

Fettah Can, Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahnedeydi. Bayramları çalışarak geçirdiğini belirten Can, konser sonrası ailesinin yanına Bodrum'a döneceğini söyledi.