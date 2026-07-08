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Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay 'El Turco’ buluşması! 

Superbike Dünya Şampiyonası'ndaki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük ilgi gören "El Turco" temalı fotoğraflara, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:03 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 09:12
Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

Motosiklet dünyasının zirvedeki ismi Toprak Razgatlıoğlu ile ekranların usta oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un sürpriz buluşması magazin dünyasını hareketlendirdi.

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

Kariyerinde üç kez Superbike Dünya Şampiyonluğu kupasını kaldıran milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, bu kez yarış pistlerinde değil, yaptıkları ortak bir antrenmanda Kıvanç Tatlıtuğ ile yan yana geldi. Birlikte idman yapan ikili, kameralara poz verdi.

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

Ünlü sporcu, Instagram hesabından paylaştığı bu dikkat çekici karelerin altına "El Turco" ifadesini not düştü. Kısa sürede binlerce etkileşim alan bu kareye Kıvanç Tatlıtuğ'dan da jet hızında bir hamle geldi.

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Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

Başarılı aktör, milli motosikletçinin gönderisini cevapsız bırakmayarak İngilizce "Let's go champ!" (Hadi gidelim şampiyon!) sözleriyle şampiyona destek verdi. Sosyal medya kullanıcıları ise ekranların jönü ile pistlerin efsanesini buluşturan bu kareleri yorum yağmuruna tuttu. P aylaşıma gelen mesajlar arasında en çok "Yakışır iki yakışıklıya" ve "Pistlerin ve ekranların kralları bir arada" ifadeleri öne çıktı.

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

Kıvanç Tatlıtuğ, geçen günlerde de direksiyon başında değil, yan koltukta heyecan dolu anlar yaşamıştı.

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

Ünlü oyuncunun yolu, Sakarya'nın Akyazı ilçesine ve motor sporlarının efsane ismi Kenan Sofuoğlu'nun pistine düşmüştü. Yaşı küçük ama yeteneği devasa olan, Zayn, bu kez yan koltuğuna Kıvanç Tatlıtuğ'u konuk etmişti.

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

"HER ŞEYE VAKIFIM, LÜTFEN BANA ACI!"

Minik şampiyonun sürüş yeteneğini yakından takip ettiğini gizlemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn'in videolarını ezbere bildiğini söylemişti.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'na böyle seslendi: "Lütfen bana acı"

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

Zayn'e dönerek hayranlığını ve biraz da esprili korkusunu dile getiren Tatlıtuğ, şu sözlerle dikkat çekmişti:

"Türkiye'nin motor sporlarındaki en yetenekli ve en genç sporcuların başında geliyorsun. Ama ben bunu tek teker yaptığını da gördüm, babanın bunun ne kadar zor olduğunu söylediğini de biliyorum. Yani her şeye vakıfım. Lütfen ama lütfen bana acı"

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

SOSYAL MEDYADA "ADAMIM" DESTEĞİ

Bu eğlenceli anlar, Zayn Sofuoğlu'nun milyonlarca takipçili sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Kısa sürede internette viral olan videonun altına ilk yorumu bırakanlardan biri de yine ünlü oyuncunun kendisi olmuştu.

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

Kıvanç Tatlıtuğ, minik dostunun paylaşımına "Adamım Zayn" notunu düşerek ona olan desteğini bir kez daha ilan etmişti.

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

KIVANÇ TATLITUĞ ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMİN NABZINI TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Magazin dünyasının en örnek ve en beğenilen çiftleri arasında ilk sıralarda yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, her adımlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini 2022 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Kurt Efe ile taçlandıran ünlü çift, hem özel hayatlarındaki uyumları hem de sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

Sosyal medyada attıkları her adım ve birbirlerine olan destekleri beğeni toplayan popüler ikili, spor dünyasının yakından beklediği dev bir organizasyonda boy göstermişti.

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

Dünya yıldızlarının akın ettiği Formula 1 Monaco Grand Prix'sini tribünden canlı canlı izleyen ünlü çiftten hayranlarını sevindiren paylaşım ise gecikmemişti. Paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gören Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte tribünde yer aldıkları o keyifli anları kendi kişisel hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in heyecan dolu anları! Yarışı canlı canlı izlediler...

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

FEDON KALYONCU VE EŞİ

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay ’El Turco’ buluşması!

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT