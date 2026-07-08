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Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay 'El Turco’ buluşması!
Biri pistlerin diğeri ekranların hakimi! Toprak Razgatlıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay 'El Turco’ buluşması!
Superbike Dünya Şampiyonası'ndaki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile buluştu. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük ilgi gören "El Turco" temalı fotoğraflara, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 08.07.2026 09:03
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 09:12