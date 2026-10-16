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Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! “Dünyanın en güzel aşkı”
Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! “Dünyanın en güzel aşkı”
Buğra Bahadırlı, 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan'ı vefatının yıl dönümünde duygu dolu bir paylaşımla andı. Büyük aşkını ve özlemini dile getiren Bahadırlı'nın sözleri, yıllara meydan okuyan sevgilerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 16.10.2026 09:34
Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 10:37