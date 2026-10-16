Trend Galeri Trend Magazin Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! “Dünyanın en güzel aşkı”

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! “Dünyanın en güzel aşkı”

Buğra Bahadırlı, 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan'ı vefatının yıl dönümünde duygu dolu bir paylaşımla andı. Büyük aşkını ve özlemini dile getiren Bahadırlı'nın sözleri, yıllara meydan okuyan sevgilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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PINAR EFE
Giriş Tarihi: 16.10.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 10:37
Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

59 yaşında akciğer kanserine yenik düşen oyuncu Billur Kalkavan, 15 Ekim 2022'de hayata veda etmişti.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Kalkavan'ın vefatının ardından zor günler geçiren 14 yıllık hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı, sevgilisini ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımla andı.

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Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Aralarındaki büyük aşk ve güçlü bağla sık sık gündeme gelen Bahadırlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özlemini ve sevgisini bir kez daha dile getirdi.

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Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

VE 1 YIL DAHA...

"Zamansızlıktaki bağlantımız hiç bitmesin... Seni çooook seviyorum…❤️❤️❤️ Dünyanın en güzel AŞKI…" notunu bu fotoğrafla paylaşan Bahadırlı'nın sözleri, ikilinin yıllara meydan okuyan aşkını bir kez daha hatırlattı.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Billur Kalkavan'a duyduğu özlemi yansıtan bu anlamlı mesaj, sevenlerine de duygusal anlar yaşattı.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Ölüm her yaşta derin bir üzüntü bıraksa da genç yaşta gelen kayıplar herkesi çok daha derinden sarsıyor. Sanat dünyasındaki bu acı tablonun yakın dönemdeki örneklerinden biri de başarılı oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın erken vedası olmuştu.

Aslen Düzce'li olan Kanbolat Görkem Arslan,4 Kasım 1980 yılında dünyaya geldi.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Arslan, oyunculuk kariyerine 2004 yılında rol aldığı "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

"Hatırla Sevgili" projesinde canlandırdığı 'Mahir Çayan' karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu, aynı zamanda "Poyraz Karayel" dizisinde canlandırdığı 'Sefer Kılıçarslan' karakteri ile geniş kitlelere adını duyurmayı başardı.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

2021 yılında Hicran Akın ile bir ömür mutluluğa 'evet' diyen Kanbolat Görkem Arslan, mutlu evliliği ile de sık sık adından söz ettirdi.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Hayat verdiği birçok karakter ile Türk televizyonlarının sevilen isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, henüz 45 yaşındayken aramızdan ayrıldı.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

10 Şubat 2026 tarihinde Beyoğlu'nda bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılan Kanbolat Görkem Arslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Henüz 45 yaşında erken vefatının ardından, ardında gözleri yaşla dolu eşi, meslektaşları ve hayranlarını bırakan Arslan, vefatıyla yürekleri dağladı.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ünlü oyuncuyu, sevenleri ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

ERDAL TOSUN'UN VEFATINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN GERÇEK DUYANLARI KAHRETTİ! İŞTE DETAYLAR...

Başarılı oyunculuğu ile izleyicilerin sevgisini kazanan Erdal Tosun, Yeşilçam'ın unutulmaz aktörleri Sevim Tosun ve Necdet Tosun'un ilk çocukları olarak 9 Nisan 1963 yılında Sarıyer'de dünyaya geldi.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Henüz 12 yaşındayken babası Necdet Tosun'u, Almanya'da geçirdiği bir trafik kazası sonucunda kaybeden Tosun, 1980'de Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nde halkla ilişkiler ve gazetecilik eğitimi aldı.

Mahallede top oynadığı sırada kendisini keşfeden Atıf Yılmaz'ın teklif etmesiyle 1982 yılında yayınlanan 'Mine' adlı film ile sinema çıkışını gerçekleştirdi.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Erdal Tosun, bir dönem verdiği röportajda sinemaya başlangıç hikayesini anlatırken şu cümleleri kullanmıştı:

"Mahallede sosyal bir çocuğum. Bizdeki sosyallik de mahallede top oynayıp, karşı apartmanın kenarına oturup etrafa bakmak, muhabbet etmek. O sırada mahalleden geçerken Atıf ağabey (Yılmaz) beni görmüş. 'Mine' filminde de 2, 3 serseri var. Onlardan birine beni layık görmüş.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Bir gün yatıyordum. Herhalde geçerken sordu benim evimi. Pencereye vurdular. Şişe gibi gözlükleri vardı. Açtım pencereyi, 'Ben yeni filme başlayacağım. Benim yazıhaneye uğra.' dedi. Sanki o kadar emindi ki benim onu tanıdığıma."

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Konservatuvar kazanarak başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdi. Mezuniyetinin ardından da İstanbul Devlet Tiyatroları'nda birçok görev aldı.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Sanatçı, üniversiteden sonra Uğur Yücel, Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu'nun da aralarında bulunduğu sanatçılarla Özel Tiyatro'nun kuruluşunda bulundu.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı "Eyvah Necdet", "Spartaküs Vedat", "Ekmekçi Danyal" ve "İri Hikmet" karakterleriyle tiyatroseverlerin gönlünde yer edinen Erdal Tosun, uzun yıllar ekip arkadaşlarıyla aynı sahneyi paylaştı.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

1995 yılında İlknur Tosun ile dünyaevine giren Erdal Tosun, 1996 yılında ilk çocuğu olan Zeynep Kiraz ile babalık hissini tattı. Çok sayıda film ve dizide ünlü isimlerle birlikte rol oynayan Erdal Tosun, başarılı performansıyla milyonların kalbinde taht kurdu.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Unutulmaz repliklerin usta oyuncusu Tosun,30 Kasım 2016'da İstanbul Sarıyer'de böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize girmek için çıktığı yolda geçirdiği trafik kazası sonucu henüz 53 yaşında hayata gözlerini yumdu ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

ÖLÜMÜNDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Gözyaşları ve hüzünle son yolculuğuna uğurlanan Erdal Tosun, uzun süredir böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ettiği için diyalizle yaşama tutunmuştu.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

Usta sanatçı, her diyaliz günü sonrasında vücudunun yorgun düşmesine rağmen hiçbir zaman canlı vericiden böbrek nakli olmaya yanaşmadı. Zira, sanatçının bu tercihi nedeniyle eski eşi İlknur Tosun ile 19 yaşındaki kızı Zeynep Kiraz Tosun'un doku uyumu bile aranmadı.

Buğra Bahadırlı 14 yıllık sevgilisi Billur Kalkavan’ı ölüm yıl dönümünde böyle andı! Dünyanın en güzel aşkı

KIZININ BÖBREĞİNİ ALMAYI KABUL ETMEDİ!

Ailesinde böbrek yetmezliği hastalığı olduğu için kızı Zeynep Kiraz'ın ileride anne olabilmesi ve sağlığının olumsuz etkilenmemesi düşüncesiyle özellikle kızı Zeynep Kiraz'ın böbreğini almayı kabul etmedi.