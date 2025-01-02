Trend Galeri Trend Magazin Bülent Şakrak'ın kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi sosyal medyanın diline düştü! Şakrak eleştirilere böyle cevap verdi...

Bülent Şakrak'ın kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi sosyal medyanın diline düştü! Şakrak eleştirilere böyle cevap verdi...

Geçtiğimiz sene oyuncu Ceyda Düvenci ile 8 yıldır sürdürdüğü evliliğini bitiren Bülent Şakrak, yeni yılda yeni aşkını ilan etti. Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman'a yaptığı aşk ilanı sosyal medyada büyük tepki çekti. Yapılan eleştirilere sessiz kalmayan Şakrak, bakın ne cevap verdi…

Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:53
Bülent Şakrak’ın kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi sosyal medyanın diline düştü! Şakrak eleştirilere böyle cevap verdi...

2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, bir dönem evlilik terapisi alarak sorunlarını çözmeye çalışsa da başarılı olamadı. Oyuncu çift, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı verdi ve dostane bir şekilde ayrıldılar. 8 yıl süren evlilikleri, 10 Temmuz'da resmi olarak sona ermişti.

Bülent Şakrak’ın kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi sosyal medyanın diline düştü! Şakrak eleştirilere böyle cevap verdi...

Boşanmalarının ardından Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ile ilgili ortaya atılan bir iddia büyük yankı uyandırmıştı.

Bülent Şakrak’ın kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi sosyal medyanın diline düştü! Şakrak eleştirilere böyle cevap verdi...

'İHANET ETTİ' İDDİASI!

Biten evliliğin ardından Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinin setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu nedenle evliliğini bitirmek istediği iddia edilmişti.

Bülent Şakrak’ın kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi sosyal medyanın diline düştü! Şakrak eleştirilere böyle cevap verdi...

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinin bitirmesine neden olduğu konuşulan Esra Akpınar konuyla ilgili ilk kez konuştu. Esra Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" demişti.

Bülent Şakrak’ın kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi sosyal medyanın diline düştü! Şakrak eleştirilere böyle cevap verdi...

Bülent Şakrak'ın menajeri Handan Taşkın yaptığı açıklamada "Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk" demişti.

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