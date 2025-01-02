Trend
Galeri
Trend Magazin
Bülent Şakrak'ın kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi sosyal medyanın diline düştü! Şakrak eleştirilere böyle cevap verdi...
Bülent Şakrak'ın kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi sosyal medyanın diline düştü! Şakrak eleştirilere böyle cevap verdi...
Geçtiğimiz sene oyuncu Ceyda Düvenci ile 8 yıldır sürdürdüğü evliliğini bitiren Bülent Şakrak, yeni yılda yeni aşkını ilan etti. Kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Burcu Kirman'a yaptığı aşk ilanı sosyal medyada büyük tepki çekti. Yapılan eleştirilere sessiz kalmayan Şakrak, bakın ne cevap verdi…
Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:53