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Çağla Gizem ve Ahmet Kural çiftinin minik oğulları Kemal, 1 yaşına bastı! İşte doğum gününden kareler!
Çağla Gizem ve Ahmet Kural çiftinin minik oğulları Kemal, 1 yaşına bastı! İşte doğum gününden kareler!
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz 2023'te evlendi. Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, geçtiğimiz nisan ayında ilk çocukları Kemal'i kucaklarına aldı. Ünlü çift, oğulları Kemal'in bugün birinci yaş gününü kutladı. İşte doğum gününden kareler!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 19:17