Çağla Gizem ve Ahmet Kural çiftinin minik oğulları Kemal, 1 yaşına bastı! İşte doğum gününden kareler!

KEMAL BEBEĞİN YÜZÜ GÖZÜKTÜ!

Evlilik hayatlarıyla örnek olan çiftin ebeveynlik heyecanı her geçen gün daha çok artıyor. Babalık heyecanını tadan Ahmet Kural, oğlu Kemal'in yüzünü ilk kez kendini hesabında paylaştı.