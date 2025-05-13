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Çağla Gizem ve Ahmet Kural çiftinin minik oğulları Kemal, 1 yaşına bastı! İşte doğum gününden kareler!

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz 2023'te evlendi. Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, geçtiğimiz nisan ayında ilk çocukları Kemal'i kucaklarına aldı. Ünlü çift, oğulları Kemal'in bugün birinci yaş gününü kutladı. İşte doğum gününden kareler!

Giriş Tarihi: 13.05.2025 19:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 19:17
Çağla Gizem ve Ahmet Kural çiftinin minik oğulları Kemal, 1 yaşına bastı! İşte doğum gününden kareler!

Ahmet Kural, dört yıldır birlikte olduğu Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da düzenlenen bir törenle 18 Temmuz 2023'te evlenmişti.

Çağla Gizem ve Ahmet Kural çiftinin minik oğulları Kemal, 1 yaşına bastı! İşte doğum gününden kareler!

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda anne- baba olma mutluluğunu ilk kez yaşamıştı.

Çağla Gizem ve Ahmet Kural çiftinin minik oğulları Kemal, 1 yaşına bastı! İşte doğum gününden kareler!

KEMAL BEBEĞİN YÜZÜ GÖZÜKTÜ!

Evlilik hayatlarıyla örnek olan çiftin ebeveynlik heyecanı her geçen gün daha çok artıyor. Babalık heyecanını tadan Ahmet Kural, oğlu Kemal'in yüzünü ilk kez kendini hesabında paylaştı.

Çağla Gizem ve Ahmet Kural çiftinin minik oğulları Kemal, 1 yaşına bastı! İşte doğum gününden kareler!

"GÜLÜŞÜ AYNI BABASI"

Kemal bebeği gören sosyal medya kullanıcıları, Kural'ı adeta beğeni yağmuruna tuttu. Kemal'i babası Ahmet Kural'a benzeten çok sayıda yorum geldi.

Çağla Gizem ve Ahmet Kural çiftinin minik oğulları Kemal, 1 yaşına bastı! İşte doğum gününden kareler!

KARŞINIZDA KEMAL BEBEK!

Başarılı oyuncu oğlu Kemal'in yüzünü göstermekle kalmayıp, kahkahalara boğulduğu videosunu da takipçileriyle paylaştı.

Ahmet Kural oğlu Kemal'in yüzünü ilk kez gösterdi! Paylaşımı büyük ilgi gördü | Video