Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in oğulları büyüyor! Ahmet Kural oğlunu esprili bir dille anlattı!
4 yıldır birlikte olan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, 2023 yılında dünyaevine girdi. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’in bu evliliğinden bir de Kemal adında oğulları var. Ünlü çift, bugün bir etkinliğe katıldı. Ahmet Kural günden güne büyüyen minik oğullarını anlattı. Babalık deneyimlerini anlatan Ahmet Kural ‘Kaşı gözü çok oynuyor’ diyerek herkesi güldürdü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:39
02:27
Modacı Gülşah Saraçoğlu’na otelde sapık şoku! "Can güvenliğim yok!" | Video 30.09.2024 | 10:24
00:33
Çağla Şıkel'den havuz keyfi! Yaza veda edemedi | Video 30.09.2024 | 10:15
00:11
00:43
00:41
Şarkıcı Edis Uşak'taki köyünde traktör kullandı | Video 29.09.2024 | 10:16
00:52
İpek Açar pamuk sesiyle oğlunu Rumeli Türküsü’yle uyuttu! 27.09.2024 | 19:08
00:35
02:27
01:47
Neşet Ertaş, mezarı başında anıldı | Video 25.09.2024 | 14:38
08:30
00:23
Kaya Çilingiroğlu annesinin doğum gününü çocuklarıyla kutladı | Video 24.09.2024 | 15:14
02:27
04:32
İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı | Video 24.09.2024 | 10:46
05:56
Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5'inci kattan atlayarak intihar etti | Video 24.09.2024 | 08:48
04:27
04:27
00:32
10:56
Metin Arolat'ın cenazesi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı | Video 23.09.2024 | 14:44