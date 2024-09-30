Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in oğulları büyüyor! Ahmet Kural oğlunu esprili bir dille anlattı!

4 yıldır birlikte olan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, 2023 yılında dünyaevine girdi. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin’in bu evliliğinden bir de Kemal adında oğulları var. Ünlü çift, bugün bir etkinliğe katıldı. Ahmet Kural günden güne büyüyen minik oğullarını anlattı. Babalık deneyimlerini anlatan Ahmet Kural ‘Kaşı gözü çok oynuyor’ diyerek herkesi güldürdü.