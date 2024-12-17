Ahmet Kural oğlu Kemal’in yüzünü ilk kez gösterdi! Paylaşımı büyük ilgi gördü | Video

Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıl süren bir ilişkinin ardından geçen yıl temmuz ayında Avukat Çağla Gizem Şahin ile evlenmişti. Çiftin ilk çocukları Kemal, nisan ayında dünyaya geldi. Küçük bebeklerini kameralardan uzak tutan çift, Kemal’in yüzünü 8 ay sonra ilk kez gösterdi. Kural'ın o paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.