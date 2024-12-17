Video Magazin Ahmet Kural oğlu Kemal’in yüzünü ilk kez gösterdi! Paylaşımı büyük ilgi gördü | Video
Ahmet Kural oğlu Kemal’in yüzünü ilk kez gösterdi! Paylaşımı büyük ilgi gördü | Video

Ahmet Kural oğlu Kemal’in yüzünü ilk kez gösterdi! Paylaşımı büyük ilgi gördü | Video

17.12.2024 | 16:32

Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıl süren bir ilişkinin ardından geçen yıl temmuz ayında Avukat Çağla Gizem Şahin ile evlenmişti. Çiftin ilk çocukları Kemal, nisan ayında dünyaya geldi. Küçük bebeklerini kameralardan uzak tutan çift, Kemal’in yüzünü 8 ay sonra ilk kez gösterdi. Kural'ın o paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ahmet Kural oğlu Kemal’in yüzünü ilk kez gösterdi! Paylaşımı büyük ilgi gördü | Video 00:12
Ahmet Kural oğlu Kemal’in yüzünü ilk kez gösterdi! Paylaşımı büyük ilgi gördü | Video 17.12.2024 | 16:32
Ferdi Tayfur’un sağlık durumuna ilişkin başhekimden açıklama | Video 02:46
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuna ilişkin başhekimden açıklama | Video 16.12.2024 | 12:30
Rapçi ’Sansar Salvo’ tutuklandı | Video 02:07
Rapçi 'Sansar Salvo' tutuklandı | Video 16.12.2024 | 10:06
Hülya Avşar’dan aşk itirafı! Milattan önce… 00:27
Hülya Avşar’dan aşk itirafı! “Milattan önce…” 15.12.2024 | 12:12
İdo Tatlıses’ten minik ikizleriyle kalpleri ısıtan eğlenceli anlar! 00:15
İdo Tatlıses’ten minik ikizleriyle kalpleri ısıtan eğlenceli anlar! 15.12.2024 | 09:30
Mert Demir’in ünlü güzelle göz göze şarkı söylemesi gündem oldu | Video 00:11
Mert Demir'in ünlü güzelle göz göze şarkı söylemesi gündem oldu | Video 12.12.2024 | 14:02
Ebru Şallı markette pilates yaptı, takipçilerinden tepki gecikmedi | Video 00:38
Ebru Şallı markette pilates yaptı, takipçilerinden tepki gecikmedi | Video 12.12.2024 | 12:35
Tanyeli’den yeni paylaşım: En yakın dostlarım | Video 00:46
Tanyeli'den yeni paylaşım: "En yakın dostlarım" | Video 12.12.2024 | 10:57
İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza ilk kez bir etkinliğe el ele katıldı! 00:48
İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza ilk kez bir etkinliğe el ele katıldı! 10.12.2024 | 23:01
Özge Ulusoy’dan evlilik açıklaması: Tektaşım uzun süredir elimde öyle de kalacak! 00:23
Özge Ulusoy’dan evlilik açıklaması: Tektaşım uzun süredir elimde öyle de kalacak! 10.12.2024 | 20:26
Wanda Nara doğum gününde çılgınca eğlendi! Sevgilisi L-Gante ile birlikte havuza böyle atladı | Video 00:43
Wanda Nara doğum gününde çılgınca eğlendi! Sevgilisi L-Gante ile birlikte havuza böyle atladı | Video 10.12.2024 | 15:14
Survivor Sahra Işık anne oluyor! Müjdeli haberi eşine böyle verdi! 00:21
Survivor Sahra Işık anne oluyor! Müjdeli haberi eşine böyle verdi! 09.12.2024 | 20:22
‘En İyi Gündüz Kuşağı Programı’ ödülünü alan Esra Erol’a sürpriz! 05:08
‘En İyi Gündüz Kuşağı Programı’ ödülünü alan Esra Erol'a sürpriz! 08.12.2024 | 22:35
‘Meslekte 35’inci yıl Özel Ödülü’nü alan Müge Anlı’nın açıklamaları! 02:31
‘Meslekte 35’inci yıl Özel Ödülü’nü alan Müge Anlı'nın açıklamaları! 08.12.2024 | 21:58
Seda Sayan ve Safiye Soyman fazla filtre kullanınca yine sosyal medyanın diline düştü! 00:05
Seda Sayan ve Safiye Soyman fazla filtre kullanınca yine sosyal medyanın diline düştü! 05.12.2024 | 22:26
Furkan Kızılay’dan sevgilisine Paris’te romantik teklif | Video 00:27
Furkan Kızılay'dan sevgilisine Paris’te romantik teklif | Video 05.12.2024 | 10:39
Okan Buruk ile Güzide Duran’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Güzide Duran’dan açıklama! 00:18
Okan Buruk ile Güzide Duran’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti! Güzide Duran’dan açıklama! 04.12.2024 | 21:54
Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel hamilelik sürecini anlattı: Biraz daha zorlanıyorum! 00:13
Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel hamilelik sürecini anlattı: Biraz daha zorlanıyorum! 04.12.2024 | 20:27
Eda Ece minik kızı Mina İpek’i paylaştı: Müziği açıp kendi kendine dans ediyor | Video 00:09
Eda Ece minik kızı Mina İpek'i paylaştı: "Müziği açıp kendi kendine dans ediyor" | Video 04.12.2024 | 10:56
2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra bir davete katıldı! 00:09
2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra bir davete katıldı! 02.12.2024 | 23:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA