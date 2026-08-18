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'Çalıkuşu'nun minik Feride'siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...
'Çalıkuşu'nun minik Feride'siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştığı Çalıkuşu dizisinde Feride'nin küçüklüğüne hayat veren çocuk oyuncu büyüdü. Ekranların fenomen yapımında gösterdiği performansla hafızalara kazınan yıldız isim, 19. yaşında son haliyle sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 14:15
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 14:23