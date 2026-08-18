Trend Galeri Trend Magazin 'Çalıkuşu'nun minik Feride'siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

'Çalıkuşu'nun minik Feride'siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştığı Çalıkuşu dizisinde Feride'nin küçüklüğüne hayat veren çocuk oyuncu büyüdü. Ekranların fenomen yapımında gösterdiği performansla hafızalara kazınan yıldız isim, 19. yaşında son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 18.08.2026 14:15 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 14:23
’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

2013-2014 yılları arasında ekranlara gelen, başrollerini Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in paylaştığı Çalıkuşu dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden ekrana uyarlanan yapımda, Fahriye Evcen'in canlandırdığı Feride karakterinin çocukluğuna hayat veren minik oyuncu ise performansıyla hafızalara kazınmıştı.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Dizide "Minik Feride" olarak izleyici karşısına çıkan Melissa Giz Cengiz, aradan geçen yılların ardından yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

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’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Henüz küçük yaşta yer aldığı bu dev projeyle geniş kitleler tarafından tanınan isim, şimdilerde 19 yaşında genç bir kız oldu.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve 117 bin takipçisi bulunan Cengiz, paylaştığı son kareleriyle takipçilerini adeta büyüledi.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Ekranlarda büyüyen minik yıldızın son halini gören kullanıcılar, "Zaman ne çabuk geçmiş", "Hiç değişmemiş ama çok güzelleşmiş" yorumlarında bulundu.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKARAK GÜNDEM OLAN BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU SİHİRLİ ANNEM'İN BUKET'İ OLMUŞTU!

Ekranların en uzun soluklu ve unutulmaz fantastik dizilerinden Sihirli Annem, aradan geçen yıllara rağmen karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Çilek ve Kaan'ın sınıf arkadaşı olan, yuvarlak gözlükleri ve renkli tokalarıyla hafızalara kazınan "Buket" karakteri de bunlardan biri.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski çocuk oyuncu Şara Türesel'in radikal hayat değişimi ve son hali, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Dizide çocuk karakterler arasında özgün bir yere sahip olan Buket, okul forması ve sevimli inatçılığıyla izleyicinin sevgisini kazanmıştı.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Çilek'in sakarlıklarına ve sihirlerine ortak olan o küçük kız, dönemin çocuk izleyicileri için çocukluk anılarının ayrılmaz bir parçası oldu.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Pek çok yaşıtının aksine şöhretin peşinden gitmeyen eski çocuk oyuncu, eğitim hayatına odaklanmayı seçti. Türsel, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden başarıyla mezun olarak sektörün mutfak kısmına ilgi gösterdi.

Sihirli Annem'de Çilek'in kankasıydı! Buket'in son hali ağızları açık bıraktı: Amerika'daki yeni hayatı dikkat çekti...

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Oyunculuğu tamamen geride bıraksa da sanatla olan bağını müzikle taçlandırdı. Hatta bir dönem Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasına katılarak güçlü sesiyle jüri karşısına çıktı ve müzikal yeteneğini de kanıtlamış oldu.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

AMERİKA'DA YEPYENİ BİR HAYAT KURDU

Eski çocuk yıldızın hayatındaki en köklü değişim ise ülke sınırlarını aşmasıyla yaşandı. Türkiye'deki yaşamını geride bırakarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen isim, bir süredir Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde yaşamını sürdürüyor.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Burada hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik kuran eski oyuncu, artık ekranlardan tamamen uzakta, kendine bambaşka bir dünya kurmuş durumda.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

SOSYAL MEDYA SON HALİNİ KONUŞUYOR: "TANIMAK İMKANSIZ"

Şimdilerde uzun saçları ve değişen imajıyla dikkat çeken eski oyuncunun sosyal medya paylaşımları, Sihirli Annem hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Amerika'daki günlük yaşantısından, seyahatlerinden ve yeni düzeninden kesitler paylaşan genç kadının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Sosyal medya kullanıcıları, "Zaman ne kadar hızlı geçiyor", "Gözlüklü küçük Buket ne ara büyüdü de evlendi" diyerek şaşkınlıklarını dile getiren yorumlarda bulundu.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

ÇOCUK OYUNCU OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAN BİR DİĞER İSİM: YAPARAK DÖKÜMÜ'NÜN KÜÇÜK AYŞE'Sİ...

Ekranların unutulmaz dizilerinden "Yaprak Dökümü", yıllar geçse de izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Finalinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen tekrar bölümleri hâlâ büyük bir izleyici kitlesi tarafından izleniyor.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli büyüdü. Halil Ergün, Güven Hokna, Gökçe Bahadır ve Bennu Yıldırımlar ile rol alan Ayşe karakteri Şebnem Ceceli, güzeller güzeli bir genç kız oldu.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Ceceli, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Çocuk yaşta ekran karşısına geçen Ceceli şimdilerde 24 yaşında genç bir kız... Paylaşılan son kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, birçok izleyici değişimine şaşkınlığını gizleyemedi.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU

Dizi sonrası gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Ceceli, oyunculuk kariyerine devam etmek yerine eğitimine yöneldi. Hukuk fakültesinden mezun olan genç isim, akademik başarısıyla da dikkat çekiyor.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

Öte yandan çocuk yıldız, dizide ablası rolüyle adından söz ettiren oyuncu Bennu Yıldırımlar ile yıllar sonra bir araya gelerek hasret gidermişti.

’Çalıkuşu’nun minik Feride’siydi... Fahriye Evcen’in rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı: 19 yaşında güzelliğiyle hayran bıraktı...

MİNA VE DİLA BULUTSUZ KOCA KIZ OLDU

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından biri olan Akasya Durağı dizisinde, Osman Ağa ve Safiye karakterlerinin ikiz kızlarını canlandıran çocuk oyuncuların son hali ortaya çıktı.