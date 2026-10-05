Can Bonomo'ya kuryeden korkutan ölüm tehdidi! 3 yıl hapsi isteniyor: "İstesem canını alabilirim, bir adres uzağındayım"

Boşanma mahkemem var ve ben bu delilleri toplayıp kendimi kanun karşısında haklı çıkarmam gerekiyor. İyilikle verirsen sana minnettar olurum ama vermezsen seninle uğraşırım... Dünya küçük her an denk gelebiliriz. İstersem canına da kıyabilirim, canını da yakabilirim. Evini bulmam an meselesi, bu bilgileri almam için gerekirse para da verebilirim. Ben sizin karşınıza çıkacağım, evinize kadar geleceğim gerekirse polisle, savcıyla geleceğim. Bu aralar kuryecilere dikkat et aman diyeyim."