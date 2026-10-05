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Can Bonomo'ya kuryeden korkutan ölüm tehdidi! 3 yıl hapsi isteniyor: "İstesem canını alabilirim, bir adres uzağındayım"

Can Bonomo, bir programda kendisine sorulan soru nedeniyle kabus yaşadı. Sorunun eşiyle ilgili olduğunu düşünen Mehmet B., sanatçıyı "İstersem canına kıyarım, bir adres uzağındayım, kuryecilere dikkat et" diyerek tehdit etti. Savcılık, şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 05.10.2026 06:46 Güncelleme Tarihi: 05.10.2026 06:50
Can Bonomo’ya kuryeden korkutan ölüm tehdidi! 3 yıl hapsi isteniyor: İstesem canını alabilirim, bir adres uzağındayım

Ünlü şarkıcı Can Bonomo geçtiğimiz yıllarda O Tarz Mı? isimli sosyal medya platformunda izleyicilerden gelen soruları cevaplamıştı.

Can Bonomo’ya kuryeden korkutan ölüm tehdidi! 3 yıl hapsi isteniyor: İstesem canını alabilirim, bir adres uzağındayım

Yayındaki bir sorunun kendi eşiyle alakalı olduğunu iddia eden Mehmet B. (33) isimli şüpheli, Bonomo'yu tehdit etti.

Can Bonomo’ya kuryeden korkutan ölüm tehdidi! 3 yıl hapsi isteniyor: İstesem canını alabilirim, bir adres uzağındayım

"İSTERSEM CANINA DA KIYABİLİRİM"
Şüpheli şahıs mesajında Can Bonomo'ya yönelik şunları söyledi: "Platforma herhangi bir zarar gelmemesi için o soruyu soranların IP adreslerini, videoları ve mesajlarını bana gönderin.

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Can Bonomo’ya kuryeden korkutan ölüm tehdidi! 3 yıl hapsi isteniyor: İstesem canını alabilirim, bir adres uzağındayım

Canım pahasına ne varsa ne yoksa hepsini ortaya çıkaracağım. Bu olaydan zarar görmek istemiyorsanız gönderin. Emin olun siz de zarar göreceksiniz. Zaman çok kısıtlı.

Can Bonomo’ya kuryeden korkutan ölüm tehdidi! 3 yıl hapsi isteniyor: İstesem canını alabilirim, bir adres uzağındayım

Boşanma mahkemem var ve ben bu delilleri toplayıp kendimi kanun karşısında haklı çıkarmam gerekiyor. İyilikle verirsen sana minnettar olurum ama vermezsen seninle uğraşırım... Dünya küçük her an denk gelebiliriz. İstersem canına da kıyabilirim, canını da yakabilirim. Evini bulmam an meselesi, bu bilgileri almam için gerekirse para da verebilirim. Ben sizin karşınıza çıkacağım, evinize kadar geleceğim gerekirse polisle, savcıyla geleceğim. Bu aralar kuryecilere dikkat et aman diyeyim."

Can Bonomo’ya kuryeden korkutan ölüm tehdidi! 3 yıl hapsi isteniyor: İstesem canını alabilirim, bir adres uzağındayım

Mesaj karşısında neye uğradığını şaşıran Can Bonomo adliyenin yolunu tuttu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Can Bonomo’ya kuryeden korkutan ölüm tehdidi! 3 yıl hapsi isteniyor: İstesem canını alabilirim, bir adres uzağındayım

YETERLİ SUÇ DELİLİ BULUNDU
Taraflar arasında uzlaşma çalışmaları sonuç vermedi. Hazırlanan iddianamede şüphelinin suçları işlediğine dair yeterli delilin bulunduğu aktarıldı. Şüpheli Mehmet B., hakkında 'kişinin huzur ve sükununu bozma', 'tehdit' suçlarından 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Can Bonomo’ya kuryeden korkutan ölüm tehdidi! 3 yıl hapsi isteniyor: İstesem canını alabilirim, bir adres uzağındayım

'AMACIM KÖTÜ DEĞİLDİ!'
Gözaltına alınan Mehmet B., Bonomo'yu internet üzerinden tanıdığını belirterek şunları söyledi: "Kendisiyle başka tanışıklığım, iş ilişkim yok. Daha önce uyuşturucu kullanmaktan dolayı cezaevine girdim. Bonomo'nun 2021 yılındaki katıldığı bir programda söylediği sözlerinin benim özel hayatıma yönelik olduğunu düşündüm.

Can Bonomo’ya kuryeden korkutan ölüm tehdidi! 3 yıl hapsi isteniyor: İstesem canını alabilirim, bir adres uzağındayım

O tarihte evli olduğum eşimin Can Bonomo'ya ilişkimiz hakkında mesajlar gönderdiğini sandım. Konuyla ilgili eski eşimden bilgi alamayınca Bonomo'ya ulaşmaya çalıştım. Mesajları gönderen benim, amacım tehdit etmek değildi."

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör