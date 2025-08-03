Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! "Her şey reklam için"

"HER ŞEY REKLAM İÇİN"

Adeta kendini yerden yere vuran Can Yaman, kendisine yöneltilen tüm eleştirileri sıralayarak cevap verdi. Yaman paylaşımına şu notu düştü, Yaşlıyım, çirkinim, uyuşturulmuşum, alkoliğim, sağlığım puro ile bozuldu. Ben örnek alınacak biri değilim. Değiştim, artık eskisi gibi profesyonel değilim. Kariyerimi bok ettim. Yanlış kadına aşığım. Her şey reklam için. Davranışlarım korkunç. Artık inandırıcı değilim. Ne yaparsam yapayım dolandırıcılık. Kimse beni sevmiyor. Etrafımdaki insanlar sadece beni kullanıyor. Arkadaşlarımı değiştirmeliyim. Benmerkezci ve kabayım. Hile yapıyorum, bir şeyler çalıyorum. Başka ne var Benden yeterince bahsettiklerinden emin değilim. Nefret edenleri yorumlara bekliyorum, devam edin...