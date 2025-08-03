Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! "Her şey reklam için"

'Erkenci Kuş' 'Dolunay' ve 'Bay Yanlış' dizilerinde boy gösteren Türk oyuncu Can Yaman, 2021 yılında radikal bir kararla İtalya'ya yerleşmişti. Kariyerini İtalya'da devam ettiren Yaman, zaman zaman takipçilerinin de eleştirileriyle karşılaşmaya devam ediyordu Ünlü oyuncu son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. 'HER ŞEY REKLAM İÇİN' Adeta kendini yerden yere vuran Can Yaman, kendisine yöneltilen tüm eleştirileri sıralayarak cevap verdi. Yaman paylaşımına şu notu düştü, Yaşlıyım, çirkinim, uyuşturulmuşum, alkoliğim, sağlığım puro ile bozuldu. Ben örnek alınacak biri değilim. Değiştim, artık eskisi gibi profesyonel değilim. Kariyerimi bok ettim. Yanlış kadına aşığım. Her şey reklam için. Davranışlarım korkunç. Artık inandırıcı değilim. Ne yaparsam yapayım dolandırıcılık. Kimse beni sevmiyor. Etrafımdaki insanlar sadece beni kullanıyor. Arkadaşlarımı değiştirmeliyim. Benmerkezci ve kabayım. Hile yapıyorum, bir şeyler çalıyorum. Başka ne var Benden yeterince bahsettiklerinden emin değilim. Nefret edenleri yorumlara bekliyorum, devam edin... Can Yaman paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu. Öte yandan Yaman geçen aylarda da magazine bomba gibi düşmüştü. Bir muhabirle soru-cevap yapan ünlü oyuncu, Y 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna 'İtalya' yanıtını vererek, sosyal medyanın diline düşmüştü Can Yaman 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna verdiği cevapla takipçilerini kızdırdı | Video Türk oyuncu, bu cevabı sonrasında çok sayıda, 'Türk olduğunu unutmak, ihanet etmek gibi' 'Burada ünlendin yaptığın çok ayıp' 'Orada kal ve gelme' şeklinde yorumlar geldi. CAN YAMAN KİMDİR? Büyükannesi Makedon, büyükbabası ise Yugoslav kökenlidir. İlkokul ve ortaokulu Bilfen Kolejinde okuduktan sonra Lise eğitimini ise İtalyan lisesinde tamamladı. Lise son sınıfta öğrenci değişimi programı ile Amerika'da Ohio'da okudu. Liseden sonra Hukuk Fakültesinde burslu olarak okuyarak 2012 yılında mezun oldu. Yine üniversitedeyken değişim programıyla Washington'a gidip hukuk dersleri aldı. 2014 yılında, mezun olduktan sonra 1 yıl mecburi staj için Awaterhouse Coopers adındaki dünyaca ünlü kurumsal bir firmada altı ay avukatlık yapmıştır. Can Yaman, Cüneyt Sayıl'dan oyunculuk eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa başlamıştır.