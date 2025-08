Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! "Her şey reklam için"

CAN YAMAN KİMDİR?



Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Suadiye'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babasının adı Güven Yaman, annesinin adı Güldam Can'dır. Can Yaman 5 yaşındayken, anne ve babası ayrıldı.