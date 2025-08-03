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Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! "Her şey reklam için"

Zaman zaman yaptığı açıklamalar ve avranışlarıyla dikkat çeken oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabında kendisine gelen eleştirilere adeta ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 10:57 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 10:57
Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! Her şey reklam için

'Erkenci Kuş' 'Dolunay' ve 'Bay Yanlış' dizilerinde boy gösteren Türk oyuncu Can Yaman, 2021 yılında radikal bir kararla İtalya'ya yerleşmişti.

Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! Her şey reklam için

Kariyerini İtalya'da devam ettiren Yaman, zaman zaman takipçilerinin de eleştirileriyle karşılaşmaya devam ediyordu

Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! Her şey reklam için

Ünlü oyuncu son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! Her şey reklam için

"HER ŞEY REKLAM İÇİN"

Adeta kendini yerden yere vuran Can Yaman, kendisine yöneltilen tüm eleştirileri sıralayarak cevap verdi. Yaman paylaşımına şu notu düştü, Yaşlıyım, çirkinim, uyuşturulmuşum, alkoliğim, sağlığım puro ile bozuldu. Ben örnek alınacak biri değilim. Değiştim, artık eskisi gibi profesyonel değilim. Kariyerimi bok ettim. Yanlış kadına aşığım. Her şey reklam için. Davranışlarım korkunç. Artık inandırıcı değilim. Ne yaparsam yapayım dolandırıcılık. Kimse beni sevmiyor. Etrafımdaki insanlar sadece beni kullanıyor. Arkadaşlarımı değiştirmeliyim. Benmerkezci ve kabayım. Hile yapıyorum, bir şeyler çalıyorum. Başka ne var Benden yeterince bahsettiklerinden emin değilim. Nefret edenleri yorumlara bekliyorum, devam edin...

Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! Her şey reklam için

Can Yaman paylaşımıyla kısa sürede gündem oldu.

Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! Her şey reklam için

Öte yandan Yaman geçen aylarda da magazine bomba gibi düşmüştü. Bir muhabirle soru-cevap yapan ünlü oyuncu, Y 'İtalya mı Türkiye mi?' sorusuna 'İtalya' yanıtını vererek, sosyal medyanın diline düşmüştü

Can Yaman "İtalya mı Türkiye mi?" sorusuna verdiği cevapla takipçilerini kızdırdı | Video

Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! Her şey reklam için

Türk oyuncu, bu cevabı sonrasında çok sayıda, 'Türk olduğunu unutmak, ihanet etmek gibi' 'Burada ünlendin yaptığın çok ayıp' 'Orada kal ve gelme' şeklinde yorumlar geldi.

Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! Her şey reklam için

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Suadiye'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babasının adı Güven Yaman, annesinin adı Güldam Can'dır. Can Yaman 5 yaşındayken, anne ve babası ayrıldı.

Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! Her şey reklam için

Büyükannesi Makedon, büyükbabası ise Yugoslav kökenlidir. İlkokul ve ortaokulu Bilfen Kolejinde okuduktan sonra Lise eğitimini ise İtalyan lisesinde tamamladı.

Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! Her şey reklam için

Lise son sınıfta öğrenci değişimi programı ile Amerika'da Ohio'da okudu. Liseden sonra Hukuk Fakültesinde burslu olarak okuyarak 2012 yılında mezun oldu. Yine üniversitedeyken değişim programıyla Washington'a gidip hukuk dersleri aldı.

Can Yaman eleştirilere ateş püskürdü! Her şey reklam için

2014 yılında, mezun olduktan sonra 1 yıl mecburi staj için Awaterhouse Coopers adındaki dünyaca ünlü kurumsal bir firmada altı ay avukatlık yapmıştır. Can Yaman, Cüneyt Sayıl'dan oyunculuk eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa başlamıştır.