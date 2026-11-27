Daha önce de aynı kişi hakkında uyarıda bulunduğunu hatırlatan ünlü rapçi şu ifadeleri kullandı:

"Canlarım, herkese selamlar. Zamanında size bir çocuktan bahsetmiştim. Benim taklidimi yapıp milleti kandırıyor demiştim hatırlarsanız. Arkadaş işleri büyütmüş, programlara falan katılıyor. Bu sabah programa katılmış. Arkadaşlar ben diye sizi biri ararsa inanmayın. Organizatörler falanlar filanlar.