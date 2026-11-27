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Canlı yayına kendi yerine sahtesi bağlandı! Blok3'ten dikkat çeken uyarı: 'Kandırırlarsa bu sizin kabahatinizdir'
Canlı yayına kendi yerine sahtesi bağlandı! Blok3'ten dikkat çeken uyarı: "Kandırırlarsa bu sizin kabahatinizdir"
Gerçek adı Hakan Aydın olan ünlü rapçi Blok3, sesini taklit eden bir kişinin canlı yayına bağlanarak sunucuları kandırmasıyla gündeme geldi. Taklitçiye sert tepki gösteren Blok3, "Ben diye sizi biri ararsa inanmayın" sözleriyle uyarıda bulundu.
Giriş Tarihi: 27.11.2026 13:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 14:50