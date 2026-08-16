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Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, üçüncü kez baba olmak için gün sayıyor. Konseri önce röportaj veren Berkay, doğacak kızının ismini de açıkladı. İşte ünlü şarkıcının o açıklamaları!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.08.2026 22:33 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 23:32
Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Müzik kariyerindeki başarılı çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile hayatını birleştirdi. Arya ve Zeynep Mira adında iki kız evladı bulunan çift, şimdilerde üçüncü bebek sevinci yaşıyor.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift son olarak 7 yaşına giren kızları Zeynep Mira'nın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutlamıştı.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Bir video paylaşan Berkay, "Ve aşkım, güzel kızım" notuyla Zeynep Mira'nın yeni yaşını kutlamıştı.

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Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Zeynep Mira'nın bebeklik fotoğrafını paylaşan Özlem Ada Şahin ise, mesajıyla kızına duyduğu sevgiyi dile getirmişti.

İyi ki doğdun benim güzel kalpli kızım🤍 Sakinliğinle huzur, sevginle mutluluk saçıyorsun. Güzel huylu, merhametli, sevgi dolu minik Yengecim… 7 yaşın sana sağlık, neşe ve tüm hayallerini getirsin. Seni tarif etmeye kelimeler yetmiyor. Sonsuza kadar en büyük mutluluğum olacaksın 🩷🎂✨ Happy Birthday 🎊

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK HEYECANI

Berkay Şahin, eşiyle birlikte şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

ÇARŞAMBA GÜNÜ DÜNYAYA GELECEK

Ünlü çiftin üçüncü çocukları çarşamba günü dünyaya gelecek.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

DOĞACAK KIZIYLA İLGİLİ SORULARA CEVAP VERDİ

Konser öncesi Berkay Şahin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler önce şarkıcıya dünyaya gelecek kızını sordu.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

ADINI AÇIKLADI

Berkay Şahin, "Allah ömrünü bahtını tüm evlatlarımızın hayırlı kılsın. İyi insanlarla karşılaştırsın. Adını 'Mihre' koyacağız." ifadeerini kullandı.

Berkay'ın doğacak kızının ismi ne olacak? İşte cevabı

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

"ÇAĞIN GETİRDİĞİ ŞEYDEN FAYDALANMAK DOĞAL"

Berkay, bazı ünlü isimlerin yaptırdığı six pack ameliyatlarıyla ilgili de konuştu. Sahne aldığı sırada konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Berkay, "İnsanlar bazen daralıyor ve sıkılıyor. Orada çağın getirdiği şeyden faydalanmak doğal" ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

RÜZGAR AKSOY DA OĞLU DİYAR'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Adanalı, Serçe, Kara Sevda, Bir Zamanlar Çukurova ve Ramo gibi yapımlarda alan ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, dans sanatçısı sevgilisi Yasemin Sancaklı ile 2023 yılında Polonezköy'de düzenlenen bir kır düğünüyle nikah masasına oturmuştu.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, geçtiğimiz sene ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Rüzgar Aksoy, Diyar adını verdiği oğlunu kucağına aldı.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Rüzgar Aksoy, geçen günlerde 1 yaşına giren oğlu Diyar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

"GURUR VE HÜZÜN BİR ARADA"

"Zaman su gibi akıyormuş meğer… Ne kadar güzel, sıcak anlardı. Eminiz özleyeceğimize. 1 yaşındasın Diyar… Gurur ve hüzün bir arada. Nice anılara evlat. Bizimle mutluluğumuzu paylaşan tüm güzel kalplere içten teşekkürler. "

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Ünlü çiftin mutlu aile pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI!

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Son olarak ünlü oyuncu, oğluyla doğada vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin kalbini ısıttı.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Baba oğlun bu karelerine kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medya kullanıcılarından da "Ardıç nasıl da büyümüş" yorumları geldi.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Çocuklarının yüzünü sosyal medyada göstermemeye özen gösteren çift, bu tutumlarını sürdürüyor. Kaan Urgancıoğlu da son paylaşımında bu hassasiyeti koruyarak oğlu Ardıç'ın yüzünü göstermedi.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Öte yandan Urgancıoğlu, geçtiğimiz aylarda da oğluyla beraber bahçeden meyve topladığı anları paylaşmıştı.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

TARIK MENGÜÇ

2004 yılında çıkardığı 'Şak Şuka' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Tarık Mengüç, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Roman müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı, yıllar içinde hem sahne performansları hem de şarkılarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü.

Çarşamba günü 3’üncü kez baba olacak! Berkay doğacak kızının ismini açıkladı!

Müzik kariyerinin yanı sıra aile yaşantısını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Mengüç, bu kez kızı Sevde ile gündeme geldi. Uzun yıllardır Funda Mengüç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk babası olan ünlü isim, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.