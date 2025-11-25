5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

"O HAKSIZLIĞI BİRÇOK ANLAMDA HİSSETTİM"

Arslan, "Ben de böyle hissettim. O haksızlığı birçok anlamda hissettim. Ben öyle düşünüyorum. Bir yarışmacı düşünün; 4-5 kategoride 1. oluyor. 1. olamadığı yerlerde yine ilk 5'te. Ama o kişiyi ilk 30'a almayan bir jüri vardı"