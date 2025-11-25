Trend
Galeri
Trend Magazin
5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan'ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!
5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan'ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!
Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan, yarışma bittikten sonra da dikkat çekmeye devam ediyor. Sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olan Arslan, bu sefer hakkında çıkan bir bilgiyle gündeme geldi. Meğer ünlü güzelin 5 yıla kadar aşk yaşadığı eski sevgilisi milli voleybolcuymuş!
Giriş Tarihi: 25.11.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 16:34