Trend Galeri Trend Magazin 5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan'ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan'ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan, yarışma bittikten sonra da dikkat çekmeye devam ediyor. Sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olan Arslan, bu sefer hakkında çıkan bir bilgiyle gündeme geldi. Meğer ünlü güzelin 5 yıla kadar aşk yaşadığı eski sevgilisi milli voleybolcuymuş!

Giriş Tarihi: 25.11.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 16:34
5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

Bu yıl Tayland'da düzenlenen Miss Universe 2025 yarışmasında Türkiye'yi temsilen eden Ceren Arslan, kısa sürede herkesin kalbinde koca bir yer edindi.

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

Ancak dünyanın birçok yerinden yarışma için gelen güzeller kıyasıya yarışırken Arslan'ın ilk 30'a girememesi tepkilere neden olmuştu.

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

Yarışmada Meksikalı Fatima Bosch'un birinci olması ise tartışmaları bir hayli alevlendirmişti.

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

Sosyal medyada 'haksızlığa uğradı' gerekçesiyle birçok destek alan Ceren Arslan son olarak hakkında çıkan bir gerçekle gündeme geldi.

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

Meğer Ceren Arslan'ın eski sevgilisi şimdilerin popüler milli voleybolcularından olan yıldız ismiymiş!

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

O kişi milli takımda 7 numaralı formayı giyen Bedirhan Bülbül!

Ceren Arslan'ın eski sevgilisi yakışıklı milli voleybolcu çıktı | Video

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

5 yıl büyük aşk yaşayan ikili, geçtiğimiz yıl yollarını ayırma kararı almış.

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

Arslan ve Bülbül'ün bir dönem ilişki yaşadığını ilk kez duyanlar ise oldukça şaşırdı.

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

LİSE ARKADAŞI DA ÜNLÜ OYUNCU ÇIKMIŞTI!

Bir televizyon programına katılan Arslan, ünlü bir oyuncu ile okul arkadaşı olduğunu söylemişti. Canlı yayında açıklama yapan Miss Universe temsilcisi, "Afra Saraçoğlu ile okul arkadaşıydım. Bazen de benzetiyorlardı bizi. İkimiz dil öğrencisiydik." ifadelerini kullanmıştı.

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

SEMPATİ GÜZELİ SEÇİLMİŞTİ!

Türiye temcilcisi Arslan "Miss Universe 2025 Sempati Güzeli (Miss Congeniality)" seçildi. Yarışmanın değerli ödüllerinden olan kategoride ön plana çıkan unsurlar, güzellik kraliçesi adaylarının hem kamp içi iletişimleri hem de diğer ülkelerin temsilcilerine karşı tutumları.

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

Yarışmanın ilk gününden beri sosyal medyada da pozitif ve cana yakın tavırlar sergileyen Arslan'ın bu ödüle seçilmesi herkes tarafından takdir topladı.

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

TÜRKİYE'YE DÖNER DÖNMEZ SORULARI YANITLADI

Ceren Arslan, yarışmanın ardından Türkiye'ye dönmüştü. Ünlü manken gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

TORPİL İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceren Arslan, Meksikalı temsilcinin arkasında babasının olduğu iddiaları sorulmuştu.

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

"O HAKSIZLIĞI BİRÇOK ANLAMDA HİSSETTİM"

Arslan, "Ben de böyle hissettim. O haksızlığı birçok anlamda hissettim. Ben öyle düşünüyorum. Bir yarışmacı düşünün; 4-5 kategoride 1. oluyor. 1. olamadığı yerlerde yine ilk 5'te. Ama o kişiyi ilk 30'a almayan bir jüri vardı"

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

TEPKİ GÖSTERDİ!

Ceren Arslan Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle bir video paylaşarak gündeme gelmişti.

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

"TÜRK BAYRAĞINA İZİN VERİLMEDİ"

26 yaşındaki Arslan, sahnede durduğu sırada kendisini destekleyen bir izleyiciden elindeki Türk bayrağını istedi. Ancak görevli bir personelin bayrağı kendisine vermediği görüldü. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Arslan'a kısa sürede destek mesajları yağdı.

Miss Universe adayı Ceren Arslan'dan dikkat çeken paylaşım! "Türk bayrağına izin verilmedi" | Video

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

EN BÜYÜK İDOLÜ ANNESİYMİŞ!

Öte yandan geçtiğimiz günlerde canlı katıldığı programda idolünden bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Arslan, en büyük idolünün annesi olduğundan şu sözlerle bahsetmişti:

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

"İNANILMAZ BİR ANNEM VAR"

"Görüşebiliyoruz, konuşabiliyoruz ama aile sevgisini çok var bende. İnanılmaz bir annem var onu çok seviyorum. İdol diyince benim aklıma annem geliyor."

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

Aynı zamanda Ceren Arslan'ın Miss Universe sürecine kendi imkanlarıyla hazırlandığı, yanında özel bir makyöz ve saç artisti bulunmadığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu noktada devreye giren Demet Akalın şu sözleri söylemişti:

5 yıl boyunca yaşadığı aşkı ilk kez ortaya çıktı... Ceren Arslan’ın eski sevgilisi meğer yakışıklı milli voleybolcuymuş!

"İŞTE TÜRKİYE GÜZELİ!"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da bu yorumlara kayıtsız kalmadı ve sosyal medya paylaşımında Arslan'a destek verdi. Akalın, "İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!" ifadelerini kullanarak milli temsilcinin arkasında olduğunu gösterdi.