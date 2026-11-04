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Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...
Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...
Ünlü şarkıcı Melike Şahin, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Şahin, dünyaya gelen minik oğlu Ali Robin ile yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anne-oğulun o halleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Giriş Tarihi: 04.11.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 12:04