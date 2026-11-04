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Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Şahin, dünyaya gelen minik oğlu Ali Robin ile yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anne-oğulun o halleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 04.11.2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 04.11.2026 12:04
Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla dikkat çeken ve müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Melike Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

9 EKİM'DE ÇİFTE MUTLULUK YAŞADI

Yoğun geçen temposuna rağmen hamilelik sürecini neşeyle tamamlayan güzel popçu, 9 Ekim tarihinde ilk bebeğini kucağına alarak anne olma sevincini yaşadı. Çift, merakla beklenen minik bebeklerine Ali Robin adını verdi.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI!

Bebeğini büyütürken bir yandan da hayranlarıyla bağını koparmayan Melike Şahin, oğlu Ali Robin ile çekilen yeni fotoğraflarını paylaştı.

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Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

Minik bebeğinin yüzünü kısmen gösterdiği duygu dolu kareler, kısa sürede takipçilerinden binlerce yorum ile beğeni aldı.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

Sevenleri ünlü şarkıcıya "Tebrikler, annelik sana çok yakıştı", "Nazar değmesin minik Ali Robin'e" mesajlarıyla destekte bulundu.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

HAYRANLARIYLA SÜRPRİZ HABERİ PAYLAŞMIŞTI

Melike Şahin 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine girmişti. Mutlu evliliğiyle dikkat çeken şarkıcı geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği konserinde hayranlarıyla sürpriz haberi paylaşmıştı.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

Hayranlarına büyüyen karnını gösteren şarkıcı, "Heyecanla bu akşamı bekliyordum. Konserlerimiz çok güzel geçiyor, bu akşam da öyle olacak. Alkışlarınız ve eşliklerinizle bana yardım edin, çünkü heyecanlıyım." demişti.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

HAYRANLARINA SÜRPRİZ YAPTI

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, geçtiğimiz haftalarda doğum yapmıştı. Minik oğluna kavuşan Melike Şahin, paylaşımıyla hayranlarına adeta sürpriz yapmıştı.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

MİNİK OĞLUYLA PAYLAŞIM: SONUNDA KAVUŞTUK!

Minik oğluyla geçirdiği özel anları sosyal medya hesabından paylaşan Şahin'in gönderisi kısa sürede ilgi odağı olmuştu. Ünlü sanatçının paylaşımında kullandığı "Sonunda kavuştuk!" ifadesi ise takipçilerinin dikkatini çekmişti.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

"OĞLUMUZA KAVUŞTUK"

Kısa bir süre önce anne olan Melike Şahin oğluna Ali Robin adını verdi. Şahin paylaşımının altına ise, "Oğlumuza kavuştuk 🧡 dualarını ve güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederim. Bu postu gören tüm lohusalara da ayrıca bir selam yollamak isterim, alınlarına da bir öpücük" notunu eklemişti.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

YENİ ŞARKI MÜJDESİ

Ünlü sanatçı, pozlarıyla damga vururken hayranlarına da yeni şarkısının müjdesini de vermişti.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

TARİH VERMİŞTİ

Melike Şahin paylaşımında, "Kendi şarkılarımı ilk kez dinleyen bir dinleyici gibi dinlemek çok istiyorum. Genelde kafam çeşitli ayrıntılara takılıyor ve beceremiyorum. Burada ama becermiştim dümdüz dinlemeyi ve duygulandım da üstelik kocam çekmiş habersiz. Ertesi gün de eksik sözlerini tamamladım ve bitti. 'Ölmem Ölemem'i ilk kez 13 Ağustos'ta söyleyeceğim Harbiye'de, son konserimde" ifadelerini kullanmıştı.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

YEPYENİ PAYLAŞIMLAR

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, bugün kişisel hesabından büyüyen karnıyla yepyeni pozlarını paylaşmıştı.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

DUYGU DOLU KARELER

Ünlü şarkıcı paylaşımlarının altına da duygu dolu bir paylaşım yapmıştı.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

OĞLUNU KUCAĞINA ALMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR

Büyüyen karnını takipçileriyle de paylaşan Şahin, oğlunu kucağına almak için sabırsızlandığının da altını çizmişti.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

YATAĞI BİLE HAZIR

Ünlü şarkıcı, bebeğinin yatağını da hazırladığını bu paylaşımla duyurmuştu.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

HARBİYE AÇIKHAVA'DA KONSER VERMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, geçtiğimiz haftalarda Harbiye Açıkhava'da konser vermişti.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

BÜYÜYEN KARNI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şarkıcı, büyüyen karnıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

İLGİ TOPLAMIŞTI

Ünlü şarkıcının doğumuna sayılı günler kala performansıyla da ilgi toplamıştı.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

Karnı büyüyen Melike Şahin Harbiye'de konser verdi!

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

"SÖYLEDİĞİM TÜM ŞARKILAR SİZE, BANA VE KARNIMDAKİ OĞLUMA ŞİFA OLSUN"

Şarkıcı, doğum öncesi verdiği son konserde hayranlarına bir de mektup yazdı. Duygusal mektupta, "Hoş geldiniz sevgili misafirlerim, Harbiye'lerimiz hep bir başka olur ama bu akşamki yolculuğumuz haliyle bambaşka olacak. Anne olmadan önceki bu son konserlerimde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.

Şarkı yazmak bir yerde, konserlerde sizinle buluşmak apayrı bir yerde oldu benim için hep. Ufacık sahnelerde söylerken de, şehrin en büyük salonlarında kapalı gişe konserler verirken de kendimi hep evimde hissettim. Bu akşam siz de öyle hissedin istiyorum, evimde gibi. Sahnemiz de bu yaklaşımla tasarlandı. Gösterişten uzak, kalplerinize yakın. Bu güzelliği yaratan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Şimdi kendinizi bana emanet edin, ben de alkışlarınıza emanetim. Gelin dünyanın gailesine iki buçuk saatliğine ara verelim. Söylediğim tüm şarkılar size, bana ve karnımdaki oğluma şifa olsun. Daima sevgiyle, Melike." ifadelerine yer vermişti.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

DENİZLİ KONSERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz gün Denizli'de verdiği konserle adından söz ettirmişti.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Şarkıcı, Denizli konserinden paylaşımlar yaparak hayranlarının dikkatini çekmişti.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

AÇILAN PANKART ŞARKICIYI DUYGULANDIRMIŞTI

Denizli konserinde hayranlarından birinin açtığı pankart ünlü şarkıcıyı oldukça duygulandırmıştı.

Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

PAYLAŞIMINA DUYGU DOLU NOT EKLEMİŞTİ

Sosyal medyadan konser görüntüleriyle bir paylaşım yapan Melike Şahin, fotoğrafların altına ise duygu dolu bir not eklemişti.