Çiçeği burnunda anneden yeni paylaşım! Melike Şahin ve oğlu Ali Robin’in iç ısıtan kareleri...

"SÖYLEDİĞİM TÜM ŞARKILAR SİZE, BANA VE KARNIMDAKİ OĞLUMA ŞİFA OLSUN"

Şarkıcı, doğum öncesi verdiği son konserde hayranlarına bir de mektup yazdı. Duygusal mektupta, "Hoş geldiniz sevgili misafirlerim, Harbiye'lerimiz hep bir başka olur ama bu akşamki yolculuğumuz haliyle bambaşka olacak. Anne olmadan önceki bu son konserlerimde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.

Şarkı yazmak bir yerde, konserlerde sizinle buluşmak apayrı bir yerde oldu benim için hep. Ufacık sahnelerde söylerken de, şehrin en büyük salonlarında kapalı gişe konserler verirken de kendimi hep evimde hissettim. Bu akşam siz de öyle hissedin istiyorum, evimde gibi. Sahnemiz de bu yaklaşımla tasarlandı. Gösterişten uzak, kalplerinize yakın. Bu güzelliği yaratan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Şimdi kendinizi bana emanet edin, ben de alkışlarınıza emanetim. Gelin dünyanın gailesine iki buçuk saatliğine ara verelim. Söylediğim tüm şarkılar size, bana ve karnımdaki oğluma şifa olsun. Daima sevgiyle, Melike." ifadelerine yer vermişti.