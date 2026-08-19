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Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve o dönem yarışmayı birinci bitiren Hilmi Cem, bir süredir Pırıl Atasev ile birliktelik yaşıyordu. Hilmi Cem ve Pırıl Atasev, bugün evlendi. Ünlü çiftin düğününe ünlüler de akın etti. İşte Hilmi Cem ve Pırıl Atasev'in düğününden ilk kareler!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.08.2026 19:43 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 19:53
Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Survivor 2013 şampiyonu Hilmi Cem İntepe,o dönem başarısıyla ünlenmişti. Hilmi Cem İntepe, uzun bir süredir birliktelik yaşadığı Pırıl Atasev'le mutluluğa ilk adımı bugün attı.

Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

NOSTALJİK BİR ARAÇ TERCİH EDİLDİ

Ünlü çift, bugün evlendi. Düğünde kırmızı nostaljik bir araç tercih edildi.

Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

ARKADAŞLARINDAN SÜRPRİZ ŞAKA! ARABA FIRÇASIYLA YIKADILAR

Damadın gelini evinden almadan hemen önce hazırlık sürecinde arkadaşları bir sürpriz hazırladı. Arkadaşları Hilmi Cem'i araba fırçasıyla yıkadı. O anlar ise takipçileri güldürdü.

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Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

MÜZİK EŞLİĞİNDE DANS ETTİLER

Hilmi Cem, gelini aldıktan sonra arkadaşlarıyla bir süre müzik eşliğinde dans etti.

Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Gelin ve damat, da müzik eşliğinde eğlendi.

Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Eğlence sonrası çift birlikte poz verdi.

Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

GELİNLİK VE DAMATLIKLA POZ VERDİLER

Hilmi Cem ve Pırıl Atasev, nikah öncesi gazetecilere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

İşte ünlü çiftin o anları!

Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

'Bücür Cadı' dizisindeki "Köfteci Abbas" karakteriyle hafızalara kazınan, arabesk müziğin ve oyuncu dünyasının ünlü ismi Yunus Bülbül, uzun süren sessizliğini sürpriz bir haberle bozdu. 71 yaşındaki usta sanatçı, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah töreniyle hayatını Neslihan Mutlu ile birleştirdi.

Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Daha önce Gülsen Gözübüyük, Sezer Güvenirgil ve Serap Bülbül ile evlilikler yapan ünlü sanatçı, dördüncü kez "evet" dedi.

Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Eşinin de kendisi gibi sanatçı olduğunu belirten Bülbül, mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

"İMZAMIZI ÇAKTIK"

Nikah töreninden görüntüler yayımlayan Yunus Bülbül, paylaşımına şu notu düştü: "Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin." Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşıma tebrik mesajları yağarken, nikahtan sonra ortaya atılan bir iddia sosyal medyanın gündemine oturdu.

Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

YAŞ FARKI İDDİASI GÜNDEM OLDU

71 yaşındaki sanatçının yeni eşi Neslihan Mutlu'nun 38 yaşında olduğu öne sürüldü. Çift arasındaki 33 yıllık yaş farkı iddiası, kısa sürede kullanıcılar arasında çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

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Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

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Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

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Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

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Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

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Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

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