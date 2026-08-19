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Damadı araba fırçasıyla yıkadılar! Hilmi Cem bugün Pırıl Atasev ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve o dönem yarışmayı birinci bitiren Hilmi Cem, bir süredir Pırıl Atasev ile birliktelik yaşıyordu. Hilmi Cem ve Pırıl Atasev, bugün evlendi. Ünlü çiftin düğününe ünlüler de akın etti. İşte Hilmi Cem ve Pırıl Atasev'in düğününden ilk kareler!

Giriş Tarihi: 19.08.2026 19:43 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 19:53