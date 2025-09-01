Trend
Kayınvalidesinden onay alamadı! Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan'dan şoke eden açıklama: "Annem çok gaddar davrandı"
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, yaşadıkları tüm olaylara rağmen birkaç gün önce nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasına düşen bomba gibi evlilik haberinden sonra ünlü şovmenin eşi Gülseren Ceylan'ın ailesi hakkında yaptığı açıklama herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 01.09.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:42