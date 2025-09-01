Trend Galeri Trend Magazin Kayınvalidesinden onay alamadı! Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan'dan şoke eden açıklama: "Annem çok gaddar davrandı"

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, yaşadıkları tüm olaylara rağmen birkaç gün önce nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasına düşen bomba gibi evlilik haberinden sonra ünlü şovmenin eşi Gülseren Ceylan'ın ailesi hakkında yaptığı açıklama herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:42
Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden olan Mehmet Ali Erbil ve bir ayrıl bir barış olduğu eski sevgilisi Gülseren Ceylan, birkaç gün önce dünyaevine girmişti.

Bir daha asla barışacakları düşünülmeyen çifti ani evlilik kararı, magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

DAMADINA VE KIZINA REST ÇEKTİ!
Taze gelin Gülseren Ceylan, son olarak yaptığı açıklama herkesi şoke etti.

Düğünde Ceylan'ın annesi ve babasının olmaması dikkat çekmişti.

"AİLEM BENİ HİÇ SEVMEMİŞ"

Magazin Burada mikrofonlarına konuşan yeni gelin, ailesinin kendisine tavırlı olduğunu söyleyerek, "Benim ailem beni hiç sevmemiş. İki sene boyunca bir kere bile aramadılar. Evlenmişiz, artık daha ne olabilir ki?" ifadelerini kullandı.

"ANNEM ÇOK GADDAR DAVRANDI"

Eşine olan sevgisini bir kez daha dile getiren Ceylan, "Mehmet Ali beni bırakmadıkça, ben onu bırakmayacağım. Herkes ayrılacağımızı söylüyor ama biz dimdik ayaktayız." dedi.

Gülseren Ceylan aynı zamanda annesine de kırgın olduğunu dile getirerek, "Annemin bu kadar gaddar olması hiç hoş değil. Biz kötü bir şey yapmadık, sadece evlendik. Yaş farkı var ama her şeyi usulünce yaptık." sözlerini ekledi.

NİKAH ŞAHİDİ OLAN YAKIN ARKADAŞINA TEPKİ GÖSTERDİ

Ceylan'ın açıklamaları magazin dünyasında ses getirirken Mehmet Ali Erbil de düğün günü nikah şahidi olacak Seradr Ortaç'ın uyuya kalmasını sert bir dille eleştirerek dikkat çekmişti.

"MANEVİYATI YOK. HAYATI BOYUNCA YALNIZ KALACAK"

Mehmet Ali Erbil açıklamasında, "Uyuyakalmış nikaha yetişemedi. Maneviyatı yok. Hayatı boyunca yalnız kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

TAKI NİYETİNE HEDİYELERİ TOPLADI!
Ünlü şovmen düğünün ertesi günü canlı yayın açarak takipçilerinden hediye toplaması ve 'takı niyeti' sözleri gündem olmuştu.

PEKİ ÜNLÜ ÇİFT EVLENMEDEN ÖNCE NELER YAŞAMIŞTI?

Özel hayatıyla da magazin manşetlerini süsleyen 67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, ilişkileriyle çok konuşulmuştu. Yaş farkı sebebiyle eleştirilerin odağı olan çift, kulaklarını herkese kapatıp ilişkilerine devam etmişti.

SÜRPRİZ AŞKTA SON NOKTA!

Aşk hayatındaki polemiklere bir yenisi daha eklenen çiftin ayrılık kararı alması sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Gülseren Ceylan Instagram hesabında aşklarında neden son noktaya geldiklerine dair açıklamalarda bulundu. Eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e zehir zemberek sözler söyleyen Ceylan adeta öfke kusmuştu.

"YILLARIM ÇALINDI, EMEĞİMİN KARŞILIĞINI GÖREMEDİM"

Ceylan, hesabından sitem dolu sözlerle ayrılık kararı aldığını söyleyerek, "Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum.

"BANA VERMEDİĞİ MUTLULUĞU BAŞKA YERDE BULACAĞIM"

Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım. Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım" demişti.

Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabında eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'le ilgili mide bulandıran iddialar ortaya attı. Mehmet Ali Erbil'e peş peşe öfke kusan Gülseren Ceylan, "Senin abin benim yanımda tuvalete giderken direkt pantolonunu indiren adam. O kadar saygısızsınız, iğrençsiniz." sözleriyle şoke etkisi yarattı. İddialarına devam eden Ceylan, ilişkide pek çok kez aldatıldığını söyleyerek, "Ben aldatılmayı affettim. Affetmeyin." ifadelerinde bulunmuştu.

"HİZMETÇİ AYAĞIMI OVARKEN..."

Evdeki hizmetçi hakkında da iddialarda bulunan Gülseren Ceylan, "Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık dedi. Ve ben bunu ağzından direkt itiraf olarak öğrendim ve çıldırdım." dedi.

MEHMET ALİ ERBİL SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ise bu açıklamalara sessiz kalmayarak harekete geçmişti. Bu ağır iddiaların ardından Erbil, hem kişilik haklarını korumak hem de itibarını zedeleyen açıklamalara karşı önlem almak için mahkemeye başvurmuştu.

GÜLSEREN CEYLAN HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI!

Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisine karşı hakaret ve mala zarar verme davaları açtı. Ayrıca Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak kendisini ve yakın çevresini koruma altına aldı.

İddiaların ardından sessiz kalmayan ünlü şovmen, imajını korumak adına hukuki yollara başvurmayı tercih etti. Gülseren Ceylan cephesinden ise henüz yeni bir açıklama gelmedi. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, taraflar arasındaki gerilim bir süre daha gündemde kalacak gibi duruyor.

ÇIKAN KARAR SONRASI PAYLAŞIM!

Ünlü şovmen, yaşanan bu gelişmelerin ardından mahkemeye başvurdu ve çıkan karar sonrası sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Erbil, sosyal medyada yayınlanan videoda gözyaşlarına boğuldu.

ŞİDDET, HAKARET, TEHDİT
Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan'ın evine gelip yeniden barışmak istediğini, olumsuz yanıt alması sonrası kendisine hakarette bulunup, arabasına zarar verdiğini ifade etti ve tedbir talebinde bulunmuştu.

Mahkeme Erbil'in talebini yerinde bularak Ceylan için 1 ay tedbir kararı verdi. Ceylan'ın Erbil'e yönelik hakaret, şiddet ve tehdit eylemi içinde bulunmaması, yakınlarına ve evine yaklaşamaması gerektiği bildirilmişti.

Öte yandan Gülseren Ceylan ilişkisinde yaşadığı hayal kırıklığını tüm çarpıcı detaylarıyla katıldığı bir programda anlatmıştı.

"ONUN BİR AİLESİ VAR BEN TEK BAŞIMAYIM"

Ceylan, "Ben onun için ailemi karşıma aldım. O, morali bozukken ailesinin yanına gitti ama benim gidecek bir ailem yok. O an kendi kendime 'Senin kimsen yok' dedim ve çok kırıldım" sözlerinden sonra, ünlü şovmenin kızlarıyla ayrılık sonrasında kahvaltıya gitmesini örnek göstererek, "Onun bir ailesi var ama ben tek başımayım" demişti.

Mehmet Ali Erbil aile hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Erbil geçen aylarda, oğlu Ali Sadi'nin fotoğrafını sosyal medya hebasından paylaşmıştı. Erbil'in paylaşımı sosyal medya kısa sürede gündem oldu. Mehmet Ali Erbil'in 2005-2011 arası evli kaldığı Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil artık 18 yaşında genç bir delikanlı. İşte Ali Sadi'nin çok konuşulan son hali...