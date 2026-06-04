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“Değerli dostum” diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

Gazeteci Reha Muhtar'ın 66 yaşında hayatını kaybetmesi yakın dostu İbrahim Tatlıses'i derinden sarstı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan İmparator, Muhtar'a bu sözlerle veda etti…

Giriş Tarihi: 04.06.2026 10:32 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 10:39
Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan acı haber geldi. 66 yaşındaki Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

Reha Muhtar'ın eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde Reha Muhtar'ın Bodrum'da rahatsızlandığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan Reha Muhtar yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

"DEĞERLİ DOSTUM" DİYEREK PAYLAŞTI!

Son olarak usta sanatçı İbrahim Tatlıses Instagram hesabından Reha Muhtar için bir veda mesajı paylaştı.

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Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

Tatlıses "Değerli dostum" sözleriyle başlayarak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli dostum Reha Muhtar, Ekranların unutulmaz sesi, Türk televizyonculuğunun güçlü kalemlerinden Reha Muhtar'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Geride bıraktığı iz ve hatıraları daima yaşayacaktır. Mekânın cennet olsun dostum."

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

DİĞER ÜNLÜ İSİMLER DE REHA MUHTAR'IN VEFATININ ARDINDAN BİRÇOK PAYLAŞIMA İMZA ATTI.

DOĞUŞ

"ÖBÜR TARAFTA HESAPLAŞACAĞIM" DEMİŞTİ...

Ünlü televizyoncunun hayatını kaybetmesi üzerine şarkıcı Doğuş, Reha Muhtar'ın geçmişte kendisi hakkında kaleme aldığı yazılara ve aralarında yaşanan sürece dair bir paylaşımda bulundu. Doğuş, henüz 15 yaşındayken sokaklarda kaldığı dönemde evlenmek istediği kızın ailesi tarafından darp edildiğini ve ardından haksız yere üç ay cezaevinde kaldığını belirtmişti. Reha Muhtar'ın ise köşesinde kendisini suçlu gibi lanse ettiğini savunan ünlü şarkıcı, maruz kaldığı bu durum nedeniyle usta televizyoncuya karşı yıllarca büyük bir kırgınlık beslemişti.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

DOĞUŞ'TAN HELALLİK AÇIKLAMASI GELDİ

Geçmişte Reha Muhtar ile mahşer gününde hesaplaşacağını dile getiren Doğuş, acı haberin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Öbür tarafta hesaplaşacağım" demişti... Reha Muhtar'ın ölümünün ardından Doğuş'tan dikkat çeken açıklama! | Video

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

"HASTALIĞI BENİ ÇOK ÜZMÜŞTÜ"

"Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah, varsa günahlarını affetsin. Ben 'öbür tarafta hesaplaşacağım' demiştim. Lakin bu hastalığı beni de çok üzmüştü. O yüzden ben hakkımı helal ettim"

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

ESKİ EŞİNDEN VEDA MESAJI: NİLÜFER

Bir dönem hayatı paylaştığı şarkıcı Nilüfer, acı haberin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı yayınladı. Ünlü sanatçı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

"ARTIK RUHUN HUZURA KAVUŞTU"

"Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda"

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

SEREN SERENGİL

Seren Serengil, Reha Muhtar'ın vefatı sonrası yaşadığı üzüntüyü kişisel sayfasında yayınladığı bir paylaşımla dile getirdi.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

SON GÜNLERİNİ ANLATTI

Seren Serengil paylaşımında Reha Muhtar'ın son günlerini anlattı.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

"HASTALIĞINI KABUL ETMEK İSTEMEDİ, DOKTORA GİTMEYİ REDDETTİ"

Serengil, ''Reha Muhtar... Türkiye'nin gördüğü en büyük anchormanlerden biri. Bir dönemin sesi, bir dönemin yüzü, bir dönemin hafızası... Ekranın karşısında milyonlar onu izledi. Haberi sunmadı sadece; yaşattı. Cümleleriyle, vurgularıyla, heyecanıyla televizyon haberciliğine kendi imzasını attı. Gazeteciliği, entelektüel birikimi ve mesleğine olan tutkusu her zaman tartışılmazdı. Benim hayatıma girdiği noktada maalesef hem mental hem de bedensel sağlığını yavaş yavaş kaybetmeye başladığı bir süreçti.. En büyük savaşı belki de kendisiyleydi. Hastalığını kabul etmek istemedi, doktora gitmeyi çoğu zaman reddetti. Kendi doğrularıyla yaşadı, kendi kurallarıyla mücadele etti ve yine kendi bildiği gibi gitti''

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın vasiyeti de ortaya çıktı.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI GÜNDEME GELDİ

Reha Muhtar'ın kişisel hesabından daha önce yaptığı paylaşımlar da gündem oldu.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

İŞTE VASİYETİ: CENAZEME GELMESİN!

Muhtar paylaşımında, "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" ifadelerini kullanmıştı.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

Çift, 2010 yılında imzaladıkları protokolle yollarını ayırmış, ikiz çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayetinin babaları Reha Muhtar'da kalması konusunda anlaşmıştı.

Ancak ilerleyen yıllarda taraflar arasında velayet konusunda yeni hukuki süreçler yaşandı. Deniz Uğur'un açtığı dava sonucunda mahkeme, çocukların velayetinin anneye verilmesine karar verilmişti.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

SON SÖZLERİ YÜREK YAKTI!

Ani vefatıyla sevdiklerini yasa boğan usta televizyoncu Reha Muhtar'ın kaybı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden ünlü habercinin vefatının ardından ortaya çıkan son açıklaması ise adeta iç dünyasındaki kırgınlığı gözler önüne serdi.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

"40 GÜNDE HER ŞEYİMİ ALDILAR"

Hayatını kaybetmeden kısa süre önce adeta bir veda niteliğinde sarsıcı ifadeler kullanan ünlü sunucunun, etrafındaki herkese ve yakın çevresine sitem ettiği o açıklama kelimesi kelimesine şu şekilde:

"Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Herkese sağlık diliyorum, sağlığınıza çok dikkat edin. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta. Son 40 gün içerisinde ben de onu yaşadım. Her şeyim var derken bir şeyim kalmadı bir anda. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil. Ama şükür hala sevenlerim var onlarla yaşayacağım, Allah'la yaşayacağım"

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar (d. 21 Temmuz 1959, İstanbul), Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusudur. Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

1980 yılında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı. TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı. 2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde bir süre yazarlığa devam etse de aynı yıl içerisinde Star Medya Grubu'ndan ayrıldı.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'de Metin Uca ile beraber PişşTi adlı programını sundu. Ancak aynı yıl içerisinde programın bitmesiyle Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sunan Muhtar, aynı yıl programın bitmesiyle bu kanaldan ayrıldı. 3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar bu kanaldan ayrıldı. 2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptıktan sonra Kanaltürk'te Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar ile "Son Kale" adlı programları yayınlandı.

2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı. Muhtar son olarak, 2016 yılı Kasım ayında da Vatan gazetesinden ayrıldı.

Değerli dostum diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

KİŞİSEL HAYATI

1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la olan evliliği beş yıl sürdü. 2000 yılında 4.5 milyon dolara Baltalimanı'nda yalı satın aldı. Bu durum dönemin medyasında eleştirildi. 2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında ikilinin yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen'le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı.