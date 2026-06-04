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“Değerli dostum” diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…
“Değerli dostum” diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…
Gazeteci Reha Muhtar'ın 66 yaşında hayatını kaybetmesi yakın dostu İbrahim Tatlıses'i derinden sarstı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan İmparator, Muhtar'a bu sözlerle veda etti…
Giriş Tarihi: 04.06.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 10:39