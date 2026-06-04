“Değerli dostum” diyerek paylaştı! İbrahim Tatlıses’ten Reha Muhtar’a veda: Sözleri herkesi duygulandırdı…

"40 GÜNDE HER ŞEYİMİ ALDILAR"

Hayatını kaybetmeden kısa süre önce adeta bir veda niteliğinde sarsıcı ifadeler kullanan ünlü sunucunun, etrafındaki herkese ve yakın çevresine sitem ettiği o açıklama kelimesi kelimesine şu şekilde:

"Sağlık hayatta çok önemli bir şey. Herkese sağlık diliyorum, sağlığınıza çok dikkat edin. Her şey benim derken bir anda hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor hayatta. Son 40 gün içerisinde ben de onu yaşadım. Her şeyim var derken bir şeyim kalmadı bir anda. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil. Ama şükür hala sevenlerim var onlarla yaşayacağım, Allah'la yaşayacağım"