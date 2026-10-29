Demans teşhisi konulan Bruce Willis’in son halini kızı paylaştı: Bazı anlar…

'Zor Ölüm' (Die Hard) serisi başta olmak üzere sayısız gişe rekortmeni filme imza atan 71 yaşındaki efsane yıldız Bruce Willis, hastalığına rağmen geçtiğimiz aylarda kızını en özel gününde yalnız bırakmamıştı. Usta aktörün eski eşi Demi Moore'dan olan 32 yaşındaki en küçük kızı Tallulah Willis, geçtiğimiz hafta sonu müzisyen sevgilisi Justin Acee ile görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Babasının bilişsel yetilerini yavaş yavaş kaybetmesine neden olan hastalığı sebebiyle zor günler geçiren Tallulah, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Şapka, kapüşonlu sweatshirt ve rahat bir kot pantolon giydiği görülen Bruce Willis'in, kızına şefkatle sarıldığı ve yüzünde tebessüm olduğu o anlar, en çok konuşulan konular arasına girmişti. Tallulah, bu özel kareye 'Düğün hafta sonunun başlangıcında babam ve Justin ile sevgi dolu bir an' notunu düşerek takipçilerini duygulandırmıştı. 'KENDİ DÜĞÜNÜMDE KONUŞAMAYACAK' DİYEREK ÇALILARIN ARASINDA AĞLAMIŞTI Bruce Willis'e ilk olarak Mart 2022'de konuşma yetisini etkileyen afazi teşhisi konulmuş, bundan yaklaşık bir yıl sonra ise hastalığın frontotemporal demansa (FTD) dönüştüğü açıklanmıştı. Sadece dili değil, aynı zamanda aktörün kişiliğini de derinden etkileyen bu durum, aileyi günden güne daha fazla yıpratıyor. Tallulah Willis, geçmişte Vogue dergisine verdiği bir röportajda babasının çöküşünün kendisini ne kadar üzdüğünü itiraf etmişti. Hatta katıldığı bir başka düğünde gelinin babasının yaptığı duygusal konuşmayı dinlerken, 'Bir anda, babamın benim düğünümde benim hakkımda konuşma yapamayacağı gerçeğiyle yüzleştim. Bu benim için adeta yıkıcı bir andı. Yemek masasından kalktım, dışarı çıktım ve çalıların arasında hüngür hüngür ağladım' diyerek hissettiği derin acıyı kelimelere dökmüştü. EŞİ EMMA'DAN YÜREK YAKAN 'İMKANSIZ' KARAR: EVLERİ AYIRDILAR Hastalık süreci sadece Willis'in Demi Moore'dan olan üç kızı Rumer, Scout ve Tallulah'ı değil, 50 yaşındaki mevcut eşi Emma Heming Willis'i de oldukça zorlu kararlar almaya itmişti. 2022'deki teşhisten bu yana eşinin başucundan bir an olsun ayrılmayan Emma, geçtiğimiz yıl ünlü aktörü ana evlerinden çıkarıp 7/24 uzman bakıcıların gözetiminde kalabileceği, evlerine yakın ikinci bir eve taşıma kararı almıştı. Bu karar sonrası çeşitli eleştirilere maruz kalan iki çocuk annesi Emma, End Well 2025 konferansında yaşadığı cehennemi gözyaşları içinde anlatmıştı. Aldığı kararın ağırlığı altında ezildiğini belirten çaresiz eş, 'Hayatımızı kesinlikle bu şekilde hayal etmemiştim. Bunlar son derece zor kararlar, hatta kelimenin tam anlamıyla imkansız.' 'Düşündükçe boğazım düğümleniyor ve nefes alamıyorum. Ancak ailemiz ve onun sağlığı için en güvenli, en iyi kararı vermek zorundaydım' diyerek kendini savundu. Hem eski hem de yeni eşinden toplam beş kızı bulunan Bruce Willis, etrafını saran bu büyük sevgi çemberine rağmen amansız hastalığın pençesinde yaşam mücadelesini sürdürüyor.' ifadelerini kullanmıştı. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPMIŞTI Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis, frontotemporal demans (FTD) ile mücadele eden babasıyla çekilen yeni bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. BABA-KIZ ARASINDAKİ BAĞ KALPLERİ ISITMIŞTI Ünlü oyuncunun hayranları tarafından yakından takip edilen paylaşım, baba-kız arasındaki bağı bir kez daha gözler önüne sermişti. SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖREN PAYLAŞIM! Tallulah Willis'in Bruce Willis ile verdiği poz, sosyal medyada ilgi görmüştü. İŞTE O POZ! Bruce Willis'in ailesi, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri zaman zaman kamuoyuyla paylaşırken, ünlü aktörün frontotemporal demans (FTD) tanısı aldığı 2023 yılında duyurulmuştu. KIZI YENİ PAYLAŞIM YAPTI Bruce Willis'in kızı, sosyal medya hesabından yaptığı #TBT (geçmişe dönüş) paylaşımıyla babasıyla yaşadığı özel anlardan birini takipçileriyle paylaştı. DUYGUSAL ANLAR Ünlü oyuncunun son halini de gözler önüne seren paylaşımda yer alan ifadeler, duygusal anlara sahne oldu. 'BAZI ANLAR KELİMELERLE ANLATILAMAYACAK KADAR DEĞERLİDİR' Kızı, paylaşımına 'Bazı anlar kelimelerle anlatılamayacak kadar değerlidir' notunu ekledi. TAKİPÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ Babasıyla geçirdiği anların kıymetine vurgu yapan bu sözler, takipçilerinin ilgisini çekti. Usta aktörün ailesiyle geçirdiği anlara ilişkin görüntüler, takipçileri tarafından ilgiyle karşılanıyor. Demans teşhisi konulan Bruce Willis'in son halini kızı paylaştı! Yürek burkan o anlar: Bazı anlar…