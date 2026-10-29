Demans teşhisi konulan Bruce Willis’in son halini kızı paylaştı: Bazı anlar…

"Düşündükçe boğazım düğümleniyor ve nefes alamıyorum. Ancak ailemiz ve onun sağlığı için en güvenli, en iyi kararı vermek zorundaydım" diyerek kendini savundu. Hem eski hem de yeni eşinden toplam beş kızı bulunan Bruce Willis, etrafını saran bu büyük sevgi çemberine rağmen amansız hastalığın pençesinde yaşam mücadelesini sürdürüyor." ifadelerini kullanmıştı.