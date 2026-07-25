Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

18 yıllık küslüklerini geçtiğimiz günlerde geride bırakarak buzları eriten İbrahim Kutluay ile Demet Şener, bu kez nafaka davasındaki yeni gelişmeyle adlarından söz ettirdi. Eski eşi Demet Şener'e iki çocuğu için nafaka ödeyen İbrahim Kutluay, oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid Basketbol Kulübü'ne transfer olmasının ardından nafakanın kaldırılması talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Mevcut gelirinin nafakayı karşılamadığını öne süren Kutluay, özellikle Ömer için ödenen nafakanın kaldırılmasını istemişti. Uzun süredir devam eden hukuki süreçte alınan son karar, ünlü eski basketbolcu cephesinde yüzleri güldürdü.