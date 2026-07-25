Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

'KALPLİ' YANITI KAFALARI KARIŞTIRDI...

"O bu güzelliği kaybetti. Keşke böyle olmasaydı ama ben Demet Hanım'a bakınca zarafet güzellik görüyorum. Işıl ışıl bir hatun her şeyiyle. O diğerinde ne buldu hâlâ anlayamadım, çözemedim valla enteresan. Bu kalpler Demet Hanım'a gelsin. Kendisini ve yetiştirdiği evlatlarını da çok seviyorum. Ömer'i tebrik ederim, Allah yollarını açık etsin efendi çocuk harika"

Demet Şener, geçmişte yaşananlara gönderme yapan bu yoruma kayıtsız kalmadı. Ünlü manken, takipçisinin dikkat çeken sözlerinin ardından yanıtını kırmızı kalp emojileriyle verdi. "❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

Şener'in bu hamlesi, kısa sürede magazin gündeminde ses getirmişti.