Trend Galeri Trend Magazin Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay'a mahkemeden güzel haber!

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay'a mahkemeden güzel haber!

18 yıllık küslüklerini geçtiğimiz günlerde geride bırakarak buzları eriten İbrahim Kutluay ile Demet Şener, bu kez nafaka davasındaki yeni gelişmeyle adlarından söz ettirdi. Eski eşi Demet Şener'e iki çocuğu için nafaka ödeyen İbrahim Kutluay, oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid Basketbol Kulübü'ne transfer olmasının ardından nafakanın kaldırılması talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Mevcut gelirinin nafakayı karşılamadığını öne süren Kutluay, özellikle Ömer için ödenen nafakanın kaldırılmasını istemişti. Uzun süredir devam eden hukuki süreçte alınan son karar, ünlü eski basketbolcu cephesinde yüzleri güldürdü.

Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 12:23
Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

18 YILLIK KÜSLÜK SONA ERDİ

Eski manken ve Türkiye güzeli Demet Şener, ile eski eşi İbrahim Kutluay son dönemde özel hayatında yaşanan hareketli gelişmelerle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Uzun yıllar süren küslüklerine geçtiğimiz günlerde son veren İbrahim Kutluay ile Demet Şener, bu kez mahkeme cephesindeki gelişmeyle dikkat çekti.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

2019 yılında yollarını ayıran İbrahim Kutluay ile Demet Şener arasındaki nafaka anlaşmazlığında yeni bir gelişme yaşandı.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

Oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid Basketbol Kulübü'ne transfer olmasını gerekçe göstererek Ömer'e ödenen 59 bin 442 lira 5 kuruşluk nafakanın kaldırılmasını talep eden Kutluay'ın başvurusuna, Şener gelir iddialarını reddederek karşı çıkmıştı.

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Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

DAVADAN FERAGAT ETTİ

Son olarak Kutluay, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeyle nafakanın kaldırılması davasından feragat ettiğini bildirdi.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

"İBRAHİM KUTLUAY'IN DEMET'İ"

Geçen günler sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demet Şener'in fotoğrafının altına bir takipçisi, "İbrahim Kutluay'ın Demet'i" yorumunu yazdı. Bu yoruma yanıt veren bir başka takipçi ise eski defterleri açarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

'KALPLİ' YANITI KAFALARI KARIŞTIRDI...

"O bu güzelliği kaybetti. Keşke böyle olmasaydı ama ben Demet Hanım'a bakınca zarafet güzellik görüyorum. Işıl ışıl bir hatun her şeyiyle. O diğerinde ne buldu hâlâ anlayamadım, çözemedim valla enteresan. Bu kalpler Demet Hanım'a gelsin. Kendisini ve yetiştirdiği evlatlarını da çok seviyorum. Ömer'i tebrik ederim, Allah yollarını açık etsin efendi çocuk harika"

Demet Şener, geçmişte yaşananlara gönderme yapan bu yoruma kayıtsız kalmadı. Ünlü manken, takipçisinin dikkat çeken sözlerinin ardından yanıtını kırmızı kalp emojileriyle verdi. "❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

Şener'in bu hamlesi, kısa sürede magazin gündeminde ses getirmişti.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

"NE YAŞANDIYSA YAŞANDI..."

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Demet Şener, gazetecilerin 'İbrahim Kutluay'la barıştınız mı?' sorusuna samimi bir cevap vererek, "Ne yaşandıysa yaşandı. Ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Sağ olsun İbrahim bu adımı attı. Sonuçta benim zaten yaptığım bir şey yoktu " demişti.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

"BİR TATİL PLANIMIZ VAR, İBRAHİM YAPTI PROGRAMI"

Ayrıca Şener, gazetecilerin 'Barıştınız diyebilir miyiz?' sorusu üzerine ise, "Hayır, diyemeyiz" ifadelerini kullandı. Açıklamasına devam eden Şener, "Şimdi bir tatil planımız var. İbrahim yaptı programı çocukların isteği doğrultusunda." İfadelerini kullandı.

"Ne yaşandıysa yaşandı!" Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'la barıştı mı?

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

"BİR YANLIŞ ANLAŞILMA VAR"

Tüm bu yaşananların ardından Şener 'Bir yanlış anlaşılma var sanırım. Ben insani ilişkilerimizi düzelttiğimizi anlattım. Çocuklarımız için anne baba olarak hep bir arada olacağız. Yıllardan beri çocuklarımızın özlemini duyduğu aile hayatını onlara yaşatmak için de tatile çıkıyoruz.' yorumuyla barıştılar mı? sorusuna son noktayı koydu.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

PEKİ NELER OLMUŞTU?

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener, 2005 yılında başlayan evliliklerini 2018 yılında noktalamıştı.

Bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocukları dünyaya gelen ikili, ayrılık sonrasında da çocuklarının mutluluğu ve geleceği için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

Eski eşleri son olarak buluşturan yer ise, çocukları Ömer'in adını dünyaya duyurduğu basketbol tribünleri olmuştu.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Dünya Kupası'nda U17 Erkek Basketbol Milli Takımı, turnuva boyunca nefes kesen bir mücadele ortaya koymuştu Özellikle çeyrek finaldeki Fransa karşılaşmasında milli takım, parkeden 94-87 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

Karşılaşmanın yıldızlarından biri olan Ömer Kutluay, kritik anlarda üstlendiği sorumlulukla galibiyetin en büyük mimarı olmuştu. Genç yeteneği bu tarihi gecede annesi Demet Şener, babası İbrahim Kutluay ve ablası İrem de tribünden tek yürek olarak desteklemişti.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

Ancak turnuvanın yarı finalindeki zorlu Sırbistan mücadelesi, ay-yıldızlılar için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Şampiyonluk yolunda Sırbistan'a elenen millilerde, bitiş düdüğüyle birlikte en büyük üzüntüyü yaşayan isimlerin başında Ömer Kutluay geliyordu.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

Maçın ardından parkede gözyaşlarına hakim olamayan genç yıldızın yardımına, yine en büyük destekçisi olan babası koşmuştu. Türk basketbolunun efsane ismi İbrahim Kutluay, mağlubiyetin acısını derinden yaşayan oğluna sarılarak ve başını ellerinin arasına alarak onu teselli etmişti.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜL GELDİ!

Yaşanan bu büyük burukluğa rağmen Ömer Kutluay'ın turnuva boyunca sergilediği üstün performans, turnuvanın organizatörleri ve dünya basketbol kamuoyu tarafından karşılıksız bırakılmamıştı. Genç yıldız, şampiyonanın bitiminde turnuvanın en prestijli ödüllerinden birine layık görülerek "En İyi 5" (All-Star) kadrosuna seçilmişti.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

"SONUNA KADAR HAK ETTİN"

Bu büyük uluslararası ödülün ardından, turnuva boyunca tribünde heyecanla oğlunu takip eden anne Demet Şener de sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapmıştı. Şener, oğlunun ödül sevincini ve haklı gururunu, "Bu ödülü sonuna kadar hak ettin oğlum... Anlatılmaz yaşanır, her zaman yanındayız" sözleriyle tüm Türkiye ile paylaşmıştı.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

Öte yandan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızları Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Demet Şener ile 18 yıl sonra buzları eritmişti...İbrahim Kutluay’a mahkemeden güzel haber!

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