Trend
Galeri
Trend Magazin
Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı'nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...
Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı'nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...
Sosyal medya paylaşımları ve sağlıklı yaşam tarzıyla adından söz ettiren Ebru Şallı, deniz kenarında Tai Chi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Antrenmanın hemen ardından kendisini soğuk sulara bırakan ünlü modelin o görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 15:25
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 15:33