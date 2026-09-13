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Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı'nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

Sosyal medya paylaşımları ve sağlıklı yaşam tarzıyla adından söz ettiren Ebru Şallı, deniz kenarında Tai Chi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Antrenmanın hemen ardından kendisini soğuk sulara bırakan ünlü modelin o görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 13.09.2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 15:33
Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve paylaştığı spor içerikleriyle adından söz ettiren Ebru Şallı, bu kez farklı bir egzersiz rutiniyle kamera karşısına geçti.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

Açık havada, deniz kıyısında Tai Chi hareketleri yapan ünlü model, odaklanma ve denge egzersizlerini gerçekleştirdiği anları kayda aldı.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

Huzurlu atmosferde spor yapan Şallı, sergilediği hareketlerle takipçilerinden beğeni topladı.

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Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

ANTRENMAN BİTTİ, SOLUĞU SUDA ALDI

Tai Chi seansını tamamlamasının ardından vakit kaybetmeden deniz kıyısına yönelen Ebru Şallı, kendisini serin sulara bıraktı. Spor sonrası soğuk suya atladığı anları da videosuna ekleyen ünlü sunucu ve model, enerjik halleriyle dikkat çekti.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı'nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı... | Video

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Paylaşım kısa sürede yüksek etkileşim alırken, video altına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Takipçileri, ünlü modelin spor disiplinine ve antrenman sonrasındaki cesur hamlesine yönelik övgü dolu mesajlar paylaştı.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE KENDİSİNE HAYRAN BIRAKMIŞTI!

Her daim zinde ve genç görüntüsüyle magazin dünyasının en sık takip edilen isimleri arasında yer alan Şallı, oğluyla yaptığı paylaşımla da çok konuşuldu.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

GÖREN ABLA-KARDEŞ SANDI

22 yaşına basan oğlu Beren Tan ile yan yana poz veren ünlü mankenin bu karesi sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

Oğluyla arasındaki uyumu gözler önüne seren Ebru Şallı'yı görenlerin ilk yorumu ise değişmedi.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

Beren'in büyüdüğünü ve kocaman bir delikanlı olduğunu gören takipçileri, anne-oğulun yan yana görüntüsüne "Abla-kardeş gibisiniz", "Ebru Şallı hiç yaşlanmıyor" yorumlarında bulundu

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

İşte ünlü manken Ebru Şallı ve oğlu Beren Tan'ın çok konuşulan o kareleri...

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

ÖZEL HAYATINA DAİR YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Özel hayatıyla da her daim merak konusu olan ünlü güzel, son dönemde kalbinin boş olup olmadığı yönündeki sorulara ezber bozan bir yanıt vermişti.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

Herkesin hayatında yeni bir partner olduğunu düşünmesine neden olan o dikkat çekici açıklamasında, aslında bambaşka bir noktaya dikkat çekmişti.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

"FECİ BİR ŞEKİLDE AŞIĞIM!"

Aşk hayatına dair samimi bir iç döküşte bulunan ünlü manken, duygularını gizlemeden şu çarpıcı ifadeleri kullanmıştı: "Ben şu anda çok yükseğim. Feci bir şekilde aşığım ama huzura ve yalnızlığa aşığım."

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

GÜZELLİK SIRRINI AÇIKLAMIŞTI!

Özel hayatına dair yaptığı açıklamayla gündeme gelen Şallı geçtiğimiz aylarda da güzellik sırrıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 48 yaşındaki Şallı, güzelliğini korumak için her ay hamama gittiğini ifade etmişti.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

YILLARA MEYDAN OKUYAN BİR DİĞER İSİM: NEBAHAT ÇEHRE

Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün katıldığı bir davette görüntülendi.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

Basın mensuplarına "Hep beni makyajsız yakalıyorsunuz" diyerek esprili şekilde sitem eden Çehre, "Bence güzelliğin sırrı doğallık" dedi.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Çehre, "6 sene oldu, setleri özledim. Ama sırf proje yapmak için dönmem" diye konuştu.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

YAŞSIZ KADIN: YONCA EVCİMİK

"Bandıra Bandıra", "Abone", "8.15 Vapuru" ve "Kendine Gel" gibi hit parçalarıyla 90'lı yıllara damga vuran Evcimik, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında da unutulmaz izler bıraktı.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

Özellikle "Çılgın Bediş" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan sanatçı, yılların geçmesine rağmen sahnedeki enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

Peki başarılı şarkıcının güzellik sırrını biliyor musunuz? Bakın Evcimik sırrını neye borçluymuş: "Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum. Özgürlüğüme çok düşkünüm"

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

GÜZELLİĞİ İLE YILLARA MEYDAN OKUYAN DİĞER BİR İSİM: VİCTORİA BECKHAM

Nebahat Çehre gibi 51 yaşında genç kızları taş çıkartan Victoria Beckham da dikkatleri üzerine çekti.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

Bunun sebebi ise Beckham'ın genç görüntüsünün sırrını sonunda açıklaması oldu.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

51 yaşındaki Victoria Beckham, genç görünümünü disiplinli beslenme düzenine borçlu olduğunu belirtti.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

YAKLAŞIK 30 YILDIR AĞZINA SÜRMÜYORMUŞ!

Beckham, eşi David Beckham'ın çikolata teklifine, "Çikolatayı 90'lardan beri yemiyorum, şimdi başlamayacağım' şeklinde cevap vererek yaklaşık 30 yıldır çikolata yemediğini söyledi.

Deniz kenarında spor yaptı, kendini soğuk sulara attı! Ebru Şallı’nın Tai Chi videosuna beğeni yağdı...

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Beckham, son yıllarda oldukça popülerlik kazanan avokadoyu her gün 3-4 adet tükettiğini açıklamıştı. Ancak uzmanlar avokadonun cilt ve kalp sağlığına faydalarını vurgularken, aşırı tüketim konusunda uyarılarda bulundu.