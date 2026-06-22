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Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki bugün bir mekan çıkışında görüntülendi. Deniz Seki, yapay zeka ile yapılan şarkılarla ilgili sorulara da cevap verdi. Ünlü şarkıcı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 21:30 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 21:53
Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

Yıllardır dillerden düşmeyen aşk şarkılarıyla tanınan ve sahnelerin en sevilen seslerinden biri olan Deniz Seki, bu kez dinleyicilerini şaşırtacak farklı bir heyecanla gündeme gelmişti.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

Kariyerindeki tüm başarılarına rağmen içindeki o eski ukdeyi sonunda gerçekleştiren ünlü sanatçı, duygularını 'Onların yanında ben çömezim' sözleriyle paylaşmıştı.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Suat Derviş imzalı 'Fosforlu Cevriye', 'Cevriye' adıyla yeniden sahneye taşınmıştı.

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Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

İlk kez bir müzikalde sahne alan Deniz Seki'ye, Larissa Lara Türközer ve Ali Ersan Duru eşlik etmişti. Seki, 'Şahane bir müzikal sizi bekliyor. Onların yanında ben çömezim, çocukluğumdan beri bir müzikalde oynamak hayalimdi' demişti.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

MEKAN ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Daha önce bu açıklamasıyla gündem olan Deniz Seki, bu kez bir mekan çıkışında görüntülendi.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

GAZETECİLERİN SORULARINI CEVAPLANDIRDI

Mekan çıkışı görüntülenen Deniz Seki, gazetecilerin yapay zeka ile ilgili sorularını cevaplandırdı.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

'YENİ ŞARKINIZ İÇİN YAPAY ZEKADAN DESTEK ALDINIZ MI?'

Gazetecilerin, 'yeni şarkınız için yapay zekadan destek aldınız mı?' sorusu üzerine Seki'nin verdiği cevap gündem oldu.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

"BEN BUNU HIRSIZLIK OLARAK GÖRÜYORUM"

Deniz Seki o soruya, "Bir sanatçıya bu soruyu sormayın. Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum. Yapay zekaya gıcığım" diye konuştu.

Deniz Seki'den yapay zeka isyan: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki geçtiğimiz yıllarda verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Uzun süredir fit görünümüyle dikkat çeken Seki, zayıflama süreciyle ilgili merak edilenleri ilk kez açıklamıştı.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

KENDİ İRADEMLE ZAYIFLADIM!

"İğne kullanmadım, tamamen kendi irademle zayıfladım" diyen sanatçı, herhangi bir medikal destek almadan forma girdiğini vurgulamıştı.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

Seki, günlük yaşantısına sadık kalarak, ölçülü beslenme ve yürüyüşle hedefine ulaştığını belirtmişti.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

"Her istediğim yemekten 2-3 çatal alarak yedim. Günde 1 saat yürüyüş yaptım ve akşam saat 19.00'dan sonra hiçbir şey yemedim" sözleriyle, takipçilerine ilham vermişti.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

Ünlü sanatçının bu kararlı tutumu, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, Seki'nin doğal yöntemlerle verdiği kilolara hayran kaldı. Ünlü isim, sağlıklı yaşam yolculuğunda istikrarın önemine dikkat çekmişti.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULARAK ADETA BAŞKA BİRİNE DÖNÜŞEN BİR İSİM: PELİN ÖZTEKİN!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

"KİLOLUYKEN ÖZGÜVENİM DAHA YÜKSEKTİ"

Ünlü oyuncu son olarak katıldığı bir programda şaşırtan itiraflarda bulundu. Öztekin, kilolu olduğu zamanlarda özgüveninin daha yüksek olduğunu söyleyerek, "Çünkü kilolu halimin kaybedecek hiçbir şeyi yok, her şeyi kabullenmiş. Şimdi ben her şeyi biliyorum. Güzelleştiğimi biliyorum. İnsanların bakışının değiştiğini biliyorum.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

Bir sürü nedenler çıktı. Nedenler çıkınca senin seçimlerin değişmeye başladı. Eskiden herkese kucak açan Pelin bir anda; "Yoo sen hayatımda olmasan da olur", "Sen gelebilirsin", "Sen gidebilirsin" oldum. Kiloluyken daha çapkındım" ifadelerini kullandı.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

Kilo verdikten sonra daha seçici olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "O zamanlar, 'İşte ne kaybedeceğim', 'Olursa olur, olmazsa olmaz' derdim. Hep de uzun ilişkilerim vardı. Mesela 3 - 4 yıl sürerdi. 1.5 yıllık ilişkiye flört diyordum. Şimdi 6'ncı ayı gördüm, uzun ilişkim vardı diyorum" dedi.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün...

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.

Deniz Seki’den yapay zeka isyanı: Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum!

Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı.