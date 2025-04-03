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Derin Talu sevgili kriterlerini açıklamıştı! Tek tek CV inceledi: İşte sosyal medyayı sallayan o görüntü
Derin Talu sevgili kriterlerini açıklamıştı! Tek tek CV inceledi: İşte sosyal medyayı sallayan o görüntü
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde özel hayatıyla da dikkat çeken Talu, sevgili adaylarından CV istemesiyle büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise gelen başvuruları titizlikle değerlendirdiği anlar sosyal medyada konuşuluyor.
Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 15:45