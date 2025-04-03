Derin Talu sevgili kriterlerini açıklamıştı! Tek tek CV inceledi: İşte sosyal medyayı sallayan o görüntü

Videosunda, "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım. Ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama. Hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabi ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar" diyen Derin Talu kullanıcıların sert tepkisiyle karşılaştı.

Derin Talu sevgili kriterlerini açıkladı! "Çok sevgilisi olmuş olsun, bir tık yaşlı olsun" | Video