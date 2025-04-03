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Derin Talu sevgili kriterlerini açıklamıştı! Tek tek CV inceledi: İşte sosyal medyayı sallayan o görüntü

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde özel hayatıyla da dikkat çeken Talu, sevgili adaylarından CV istemesiyle büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise gelen başvuruları titizlikle değerlendirdiği anlar sosyal medyada konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 03.04.2025 15:34 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 15:45
Derin Talu sevgili kriterlerini açıklamıştı! Tek tek CV inceledi: İşte sosyal medyayı sallayan o görüntü

Defne Samyeli'nin 1991 yılında Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Deren ve Derin isimli kızları son zamanlarda anneleriyle kamera karşısına geçmeye başladı. 1996 doğumlu Deren Talu mankenliğe yönelirken 2003 doğumlu kızı Derin Talu pek göz önünde bulunmuyordu.

Derin Talu sevgili kriterlerini açıklamıştı! Tek tek CV inceledi: İşte sosyal medyayı sallayan o görüntü

Ancak son zamanlarda sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan Derin'in konuşmaları kısa sürede kullanıcıların diline düştü.

Derin Talu sevgili kriterlerini açıklamıştı! Tek tek CV inceledi: İşte sosyal medyayı sallayan o görüntü

22 yaşındaki Derin Talu'nun sevgili kriterlerini açıkladığı video büyük tepki çekti.

Derin Talu sevgili kriterlerini açıklamıştı! Tek tek CV inceledi: İşte sosyal medyayı sallayan o görüntü

Son olarak da canının sıkıldığını söyleyip kendisi ile sevgili olmak isteyenlerin CV'sini göndermesini istedi.

Takipçiler, Derin Talu'nun böyle bir açıklama yapmasını "şımarıklık" olarak değerlendirirken, gerçek hayatta insan ilişkilerinin bu kadar yüzeysel bir hale getirilmesine de tepki gösterdi.

Derin Talu sevgili kriterlerini açıklamıştı! Tek tek CV inceledi: İşte sosyal medyayı sallayan o görüntü

Videosunda, "Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım. Ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama. Hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabi ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar" diyen Derin Talu kullanıcıların sert tepkisiyle karşılaştı.

Derin Talu sevgili kriterlerini açıkladı! "Çok sevgilisi olmuş olsun, bir tık yaşlı olsun" | Video