'Sevgilim olmak istiyorsanız CV gönderin' diyen Derin Talu, gönderilen CV'leri böyle değerlendirdi | Video

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, sosyal medyadaki paylaşımıyla adından söz ettirdi. "Ben düşündüm ve çok sıkıldım. Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazar mısınız lütfen. Hepsine teker teker bakıp değerlendireceğim" diyen Derin Talu gelen CV'leri böyle değerlendirdi.