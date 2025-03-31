Derin Talu sevgili kriterlerini açıkladı! "Çok sevgilisi olmuş olsun, bir tık yaşlı olsun" | Video
Defne Samyeli'nin iki kızından biri olan Derin Talu, son günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tartışma yarattı. Önce sevgili kriterlerini açıklayan Derin Talu daha sonra ise adayların CV'lerini atmalarını istedi.
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