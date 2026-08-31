Dev kadro bir araya geldi! Yeni sezonun yıldızları “yine atv’deyiz” dedi!

YENİ SEZONUN MERAKLA BEKLENEN DİZİLERİ atv'DE! Yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht, Güneşin Doğduğu Yer, Hamal ve Mercan Köşk, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. Yaz döneminde ekran yolculuğuna başlayan ve yeni sezonda da macerasını sürdürecek Altı Üstü İstanbul ile ikinci sezonunda yenilenen hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana dönmeye hazırlanan A.B.İ. de tanıtım filminde yer aldı. Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarının yanı sıra atv'nin sevilen program yüzlerinin de bir araya geldiği film, 'Yine atv'deyiz' mottosuyla ekranın yeni dönemine dair heyecanı izleyiciyle paylaşıyor. Atv'de yeni sezon heyecanı başlıyor... | Video atv'DE PROGRAMLAR YİNE DOPDOLU! Gündüz kuşağının sevilen programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, yeni sezonda da izleyicileri ekran başında buluşturacak. Merak edilen soruların yanıtları ve manevi sohbetler, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla izleyiciyle buluşmayı sürdürecek. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, yeni sezonda da heyecanı ve büyük ödülleriyle yarışmacılara kazandırmaya devam edecek. Gündemin öne çıkan başlıklarını canlı bağlantılar, özel haberler ve güçlü yayınlarıyla ekrana taşıyan atv Haber, yine gelişmelerin takip edildiği adres olacak. Milyonların ilgiyle takip ettiği dizilerden özel haberler, setlerden kamera arkası görüntüler ve oyuncularla keyifli röportajlar Dizi TV ile ekrana taşınacak. atv, yeni sezonda da sevilen programları, güçlü haber yayınları ve özel içerikleriyle izleyicisine 'Yine atv'deyiz' diyecek!