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Dev kadro bir araya geldi! Yeni sezonun yıldızları “yine atv’deyiz” dedi!

"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır izleyicisini sevilen yapımlarla buluşturan atv, yeni yayın döneminin kapılarını bu yıl "Yine atv'deyiz" mottosuyla açıyor.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 31.08.2026 14:19 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 15:05
Dev kadro bir araya geldi! Yeni sezonun yıldızları yine atv’deyiz dedi!

YENİ SEZONUN MERAKLA BEKLENEN DİZİLERİ atv'DE!

Yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht, Güneşin Doğduğu Yer, Hamal ve Mercan Köşk, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Dev kadro bir araya geldi! Yeni sezonun yıldızları yine atv’deyiz dedi!

Yaz döneminde ekran yolculuğuna başlayan ve yeni sezonda da macerasını sürdürecek Altı Üstü İstanbul ile ikinci sezonunda yenilenen hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana dönmeye hazırlanan A.B.İ. de tanıtım filminde yer aldı.

Dev kadro bir araya geldi! Yeni sezonun yıldızları yine atv’deyiz dedi!

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarının yanı sıra atv'nin sevilen program yüzlerinin de bir araya geldiği film, "Yine atv'deyiz" mottosuyla ekranın yeni dönemine dair heyecanı izleyiciyle paylaşıyor.

Atv'de yeni sezon heyecanı başlıyor... | Video

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Dev kadro bir araya geldi! Yeni sezonun yıldızları yine atv’deyiz dedi!

atv'DE PROGRAMLAR YİNE DOPDOLU!

Gündüz kuşağının sevilen programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, yeni sezonda da izleyicileri ekran başında buluşturacak. Merak edilen soruların yanıtları ve manevi sohbetler, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla izleyiciyle buluşmayı sürdürecek.

Dev kadro bir araya geldi! Yeni sezonun yıldızları yine atv’deyiz dedi!

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, yeni sezonda da heyecanı ve büyük ödülleriyle yarışmacılara kazandırmaya devam edecek.

Dev kadro bir araya geldi! Yeni sezonun yıldızları yine atv’deyiz dedi!

Gündemin öne çıkan başlıklarını canlı bağlantılar, özel haberler ve güçlü yayınlarıyla ekrana taşıyan atv Haber, yine gelişmelerin takip edildiği adres olacak.

Dev kadro bir araya geldi! Yeni sezonun yıldızları yine atv’deyiz dedi!

Milyonların ilgiyle takip ettiği dizilerden özel haberler, setlerden kamera arkası görüntüler ve oyuncularla keyifli röportajlar Dizi TV ile ekrana taşınacak.

Dev kadro bir araya geldi! Yeni sezonun yıldızları yine atv’deyiz dedi!

atv, yeni sezonda da sevilen programları, güçlü haber yayınları ve özel içerikleriyle izleyicisine "Yine atv'deyiz" diyecek!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör